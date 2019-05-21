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Все про:Бердянск (161) курорт (85) отпуск (205) Укрзализныця (1624)

 "Укрзализныця" продлила маршруты двух поездов до Бердянска и Геническа на летний период

К летним перевозкам Укрзализныця продлила маршрут некоторых поездов до курортных городов. В частности, с 1 июня поезд № 243/244 Ивано-Франковск - Киев будет курсировать в Бердянск, а поезд № 114/118 Черновцы - Киев будет курсировать в Геническ с 30 мая по 7 сентября.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Укрзализныци.

В частности, поезд № 243 будет курсировать из Ивано-Франковска в Бердянск с 1 июня по 1 сентября ежедневно. Он будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55, прибытие в Киев в 8:48 и в Бердянск в 00:40. Обратно отправление из Бердянска в 01:45, прибытие в Киев в 18:45 и в Ивано-Франковск в 5:43.

Поезд № 114 Черновцы - Киев будет курсировать в Геническ с 30 мая по 7 сентября ежедневно, отправление из Черновцов в 19:46, прибытие в Киев в 8:06 и в Геническ в 00:30. Обратно отправление поезда из Геническа в 03:45, прибытие в Киев в 19:23 и в Черновцы - в 7:57. Подробнее с расписанием движения этих поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

"Для удлинения маршрутов поездов нам пришлось изменить их график движения - теперь они будут отправляться в ночное время. Но компенсацией за это будет возможность путешествовать в места отдыха без пересадок, а нам - оптимально использовать подвижной состав", - рассказал директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан.

По предварительным расчетам, более рациональное использование подвижного состава позволит лишь двумя поездами ежедневно дополнительно перевозить 2 тыс. пассажиров или свыше 200 тыс. человек - за сезон летних отпусков.

Также читайте: "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов на Пасху

Источник: https://censor.net.ua/n3127928
 
 
 Топ комментарии
 
прибытие в геническ в 00.30 перемога!
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Ходят слухи, что Зе назначил мэр Геническа, а выборы просто прикрытие этого факта.
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Та пускайте вже в Крим. Вже можна не шифроваться. ))
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без Порошенко и поезда лучше ходить стали оказалось главное не мешать "Укрзализныця" продлила маршруты двух поездов до Бердянска и Геническа на летний период - Цензор.НЕТ 4249
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Раньше поезд Киев-Николаев приезжал в 4-00.
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Ничего страшного) Не по жарюке сумки таскать) Да и в это время и город и Стрелка еще не спят) Да и накладок с другими поездами не будет)
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Ходят слухи, что Зе назначил мэр Геническа, а выборы просто прикрытие этого факта.
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Ну для Геническа это норма) Все генические сепары за него и голосовали)))
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Та пускайте вже в Крим. Вже можна не шифроваться. ))
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Шоколадные как там перелет Киев -Ужгород ?
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дуже незручно серед ночі приїжати і відїжати з курортних міст. маршрутки сплять і серед ночі поселятись і виселятись теж якось не так .
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Воно - то так. Але ж неможливо прийняти сотню потягів за годину.
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Все норм будет) В Геническе с транспортом проблем не будет)
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" продлила маршруты двух поездов до Бердянска и Геническа на летний период
 
 
 
 
 
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