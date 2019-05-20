 Зеленский подписал первый указ - о принятии полномочий Верховного главнокомандующего ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в указе президента Украины №300/2019, опубликованном на сайте главы украинского государства в понедельник вечером.
"В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - отмечается в тексте.
соєвий собі в головні політтехнологи обрав кацапа Мєдвєдєва , а в голови АП - кацапа Ложкіна ...і організував підтримку лахтинських ботів - от і отримав закономірний результат !
P.S. Потрібно переписати Конституцію. Нехай кожен українець має право обрати собі персонально гетьмана.
"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".
Президент відповідає за зовнішню політику - це одна з двох головних сфер його відповідальності. Ніхто раніше в інавгураційній промові не втікав абсолютно від цієї теми. Воно - перше.
А щодо ЄС і НАТО, узагалі європейського вибору та шляху відриву від російських впливів - не було жодного слова. Узагалі ні одного!
Єдина згадка про Європу прозвучала на початку в дуже дурному пасажі, яким Воно розмивало свою відповідальність (ми всі загиблі, всі переселенці, всі заробітчани...). Там прозвучало, що в усіх нас Європа тут... Далі Воно постукало себе в районі виска. Добре, що хоч до дупи не потягнулося, хоча так би було чесніше.
Але тепер без емоцій. Коли новічок не каже жодного слова про стратегічний геополітичний вибір України, який уже навіть занесений у Конституцію. Навіть не озвучує якоїсь розпливчатої фрази, яка б ні до чого суттєвого не зобов'язувала, то це чіткий сигнал про перегляд курсу. Говорити про це ще не можна, але мовчанка тут більш, ніж красномовна.
А щодо "Європа тут...", то це ще гірше, ніж улюблена теза регіоналів та різних проросійських сил: "Надо сперва построить Европу в Украине, а потом уже куда-то интегрироваться". Та фраза хоч підкреслювала необхідність запровадження в Україні чітко встановлених євростандартів, а оце - це пусте місце.
Можна ще багато вишукувати, чого Воно не сказало, а що аж надто красномовно промовило (мир на будь-яких умовах у формі фактичної капітуляції), але це вже тільки доважки.
Вважайте, що ви щойно почули програмні засади партії, якої ще не існує, але яка на дочасних виборах може захопити понад половину (разом з мажоритарниками) місць у парламенті. У крайньому разі разом з Бойком-Медведчуком це в них гарантовано виходить. Тому я так болісно сприймаю кон'юнктурну згоду більшості фракцій на конституційний переворот.
Чорновiл
В СБУ по областям по серьезному подгорает, ходят слухи, что возьмутся не только за действующее руководства, а и за тех кто ушел ранее в отставку, спросят со всех за какие доходы они живут в своих дворцах. Было бы не плохо если правда.
Значит не платил налоги
А еще налоги не платил.
И НЕ ПЛАТИЛ ВОЕННЫЙ СБОР . Вот зебилы!
30 млн за ЗЕ не голосовало. Имеем право спрашивать с него каждый день
Пятница, 15 февраля 2019, 18:50
По состоянию на 14 февраля количество избирателей, которые потенциально будут включены в списки избирателей, составляет 29 миллионов 897 тысяч 548 человека.
А 13 млн надо лечить 😀😀😀
И ЧТО САМОЕ МЕРЗОПАКОСТНОЕ, что вы все , выбравшие ЗЕ, его же потом и предадите
Заповедник ЗЕ!фанов же! Шо не так?
И поводов с каждым днем будет все больше
Вся лента в вопросах "так он распустил или не распустил?"
1. Сказать что-то с трибуны недостаточно, даже если ты свеже
натянутыйинагурированный презик. Нужно издать указ, которого пока нет. Тот указ, который гулял по инету на прошлой неделе, "узеленского" объявили фейком.
2. Может ли узеленский издать такой указ? Может, но ссыт - иначе бы пришёл с ним на клоуногурацию. Потому что такой указ нарушает Конституцию, что и будет доказано депутатами в Конституционном суде. А Вовочка обещал уйти, если нарушит закон, помните? Ну понятно, обещал - не значит женится, а электорат у него такой, что можно ссать в глаза цистернами, так что это не проблема.
3. А если всё-таки издаст указ, почему он будет нарушать Конституцию? Потому что у Рады, после объявления о распаде коалиции, есть месяц на создание новой коалиции. Если таковой не будет создано, Раду можно будет распустить - но вот беда, в июне до выборов в ВР останется меньше полугода, а разгонять Раду за полгода до выборов опять-таки запрещает закон.
4. Отсюда вывод: заявление Зеленского о роспуске Рады - это предвыборное шоу. Как я уже писал: это спектакль для 73% клоунофилов, которым нужно внушить простую идею: "Зубожиння не закончилось в первый же месяц, потому что в Раде у меня нет большинства, а текущий состав не захочет принимать законы про 4000 евро зарплаты. Я пытался распустить Раду всеми силами, а они не согласились. Я хороший - Рада плохая. Если хотите, чтобы я выполнил обещания - осенью голосуйте за партию "Слуга народа".
5. А могут узеленского найти другой, обходной путь, и всё-таки распустить Раду? Могут, для этого им и нужны юристы Богдан и Портнов. Могут также подкупить судей КС, чтобы признали указ конституционным. Могут "договориться" с депутатами и через месяц не сформировать коалицию. Что тогда?..
По сути это будет узурпация власти. Будет ли в связи с этим Майдан? Не-а, не будет. Янукович пошёл на это через год своего правления, пропихнув через КС откат к президентско-парламентской республике, при том что у него не было 73% поддержки. Никакого Майдана тогда не случилось, не будет и сейчас.
Пи*дец произошёл 21 апреля, всё остальное - его последствия. Привыкайте к новой реальности.
Свиноботы сэр 😂😂😂
В переводе на человеческий оно обозначает: "Денег на ресторан у меня нет. Времени тоже. Давай, раздевайся, будем е*аться без прелюдий".
Все же понимают, что надо быть владельцем звезды, чтобы ее подарить. А чтобы быть президентом - надо иметь возможность издавать указы, обязательные к исполнению. Но до чего же романтически звучит! Неопытные девушки и электорат Зеленского аж млеет. Только один день президент - и вот уже дарит звезды и назначает президентами всех желающих! Уже страшно подумать - что будет завтра!
Завтра, долбое*ы, вы вместо зарплаты получите отпечатанный на принтере диплом "Лучшему Сотруднику Компании". Это прикол из того же набора, только корпоративный и продвинутый - вместо денег и ресторана вручить открытку и звезду с неба.
горькийлук
На його сторінці окремі вже написали, що вони не збираються її ділити з ним. Він - "пре-зе-дент", от хай і відповідає за своє.