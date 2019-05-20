 Зеленский подписал первый указ - о принятии полномочий Верховного главнокомандующего ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в указе президента Украины №300/2019, опубликованном на сайте главы украинского государства в понедельник вечером.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - отмечается в тексте.

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