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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) ВСУ (270)

 Зеленский подписал первый указ - о принятии полномочий Верховного главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сказано в указе президента Украины №300/2019, опубликованном на сайте главы украинского государства в понедельник вечером.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - отмечается в тексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "О роспуске Рады", - Зеленский о своем первом указе

Источник: https://censor.net.ua/n3127927
 
   
 Топ комментарии
 
А когда будет указ про повышение до $4000 ежемесячной зарплаты учителям?🤔
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Ольгинские, изображают тут массовую поддержку мародёра и невосприятие Украины
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- і результат їхньої "діяльності" - повний провал Свині на виборах ! Зеленский подписал первый указ - о принятии полномочий Верховного главнокомандующего ВСУ - Цензор.НЕТ 9424
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а хіба могло бути інакше ?
соєвий собі в головні політтехнологи обрав кацапа Мєдвєдєва , а в голови АП - кацапа Ложкіна ...і організував підтримку лахтинських ботів - от і отримав закономірний результат ! Зеленський підписав перший указ - про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 7307
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Мародера - это ты про Коломойского, который украл 5.5 миллиардов денег вкладчиков и сейчас собирается продолжить?
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Так шо теперь ЗЕ!ленский официально наживается на войне,а не барИга?
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ага. теперь он на колчаковских фронтах раненый
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Хотел написать:" Да будет срач!" , а потом понял, что и без моего благословения обойдутся.

P.S. Потрібно переписати Конституцію. Нехай кожен українець має право обрати собі персонально гетьмана.
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Зеленский принял присягу Украине, а не украинскому народу . Все слушали ? Он вам ничего не должен, помните об этом ! Лози73% в Украине.
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текст присяги записан в конституции, такую все произносят, дуралей
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Врешь ты . Присяга народу Украины, а он сказал только Украины
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идиот, почитай ст. 104:
"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".
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Растягивай гармошку, напевай зраду зрадную. Он сказал "Украине", да как же он посмел?!
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ТРК "Украина" - це там де жінка Офшоркіна , кожен ранок , зарядку вела ? це тем де сам Харант перед виборами з ефірів не вилазив ?
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Офшорник - это про клоузента, у которого куча офшорных фирм, а 95-й Квартал показывает одни убытки ? И почему ты скромно умолчал про Бенин Г+Г, где клоун появлялся чаще чем выпуски новостей ?
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Он ничего не должен ВАМ, ворам, и вашим карманным журнашлюхам!
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В Украине 73 % населения лохи , а зеленский им нечего не должен!
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тьху, блін.. гівнокомандувач-кловун.. Ганьба а не президент в Україні. Дожилися до паяців на мотузочці з булавою в руці..
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с тобой даже общаться не интересно. мозгов нет...
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если учесть , что 30 млн населения не голосовали за ЗЕ, то 13 млн надо лечить
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А барыга который тоже убегал от повесток значит может?
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И дату повести можете огласить??? Или балабол???
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В Германии армией управляет гинеколог.
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Еврей ! Гражданин Израиля ! И главнокомандующий ВСУ ! Это какой-то ****** ?
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Дезертир та сцикун тепер Головнокомандуючий? Дивно, дуже дивно...
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какая страна такой и головнокомандующий
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Точно, вот на паРаше говнокомадующий -Сцарек-педофил, карла и гэбешная промокашка-стукач, не служившая в армии, мЯнистр оборонки- тупая ордынская чурка, также не служившая в армии, глава кабмина также заднеприводная университетская подружка Сцарька,тоже карла и тоже не служившая.
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У них есть 10000 ядерных боезарядов. Так что без разницы - кто там командует.
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Наконец-то Зеленский сможет отслужить срочную службу в армии .
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с сегодня будет делать - БИЗНЕС на КРОВИ
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Ну що тут скажеш!? Зеленський підписав перший указ - про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 6719 Якщо ти не хочеш іти в армію, то армія прийде до тебе. Але насправді сумно. Особливо, коли згадуєш американських президентів. Дуайта Ейзенхауера, наприклад, чи Річарда Ніксона, чи їхніх попередників. Там служили всі. Навіть Джон Кеннеді. А багато брало участь у реальних бойових діях. Великі люди створили велику країну. Ну що тут скажеш... Зеленський підписав перший указ - про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 6086
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За что я и уважаю евреев. Развели украинцев , как слепых котят!
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Гройсман тоже еврей. Какие у вас к нему претензии ?
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В том-то и дело... Не время... Заявит Гройсман о походе в ВР, тогда претензии сразу и появятся.
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Кажуть ротація намічається,всіх порохоботів призвуть на передок,самі просяцця,ну щоб відчути на собі яку петро армію построїв

Зеленський підписав перший указ - про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 3793
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Бо поважаючий себе воїн не буде підкорятися дезертиру
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Все пропало. Пуцэн уже практично напав... Або нападе... Або нападе при нагоді...
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Хателкі типового кацапа - зоб половина ЗСУ пішли з фронту додому. Але, лише кацарськи хателкі.
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Європа в одному місці

Зеленський підписав перший указ - про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 1592Президент відповідає за зовнішню політику - це одна з двох головних сфер його відповідальності. Ніхто раніше в інавгураційній промові не втікав абсолютно від цієї теми. Воно - перше.

А щодо ЄС і НАТО, узагалі європейського вибору та шляху відриву від російських впливів - не було жодного слова. Узагалі ні одного!

Єдина згадка про Європу прозвучала на початку в дуже дурному пасажі, яким Воно розмивало свою відповідальність (ми всі загиблі, всі переселенці, всі заробітчани...). Там прозвучало, що в усіх нас Європа тут... Далі Воно постукало себе в районі виска. Добре, що хоч до дупи не потягнулося, хоча так би було чесніше.

Але тепер без емоцій. Коли новічок не каже жодного слова про стратегічний геополітичний вибір України, який уже навіть занесений у Конституцію. Навіть не озвучує якоїсь розпливчатої фрази, яка б ні до чого суттєвого не зобов'язувала, то це чіткий сигнал про перегляд курсу. Говорити про це ще не можна, але мовчанка тут більш, ніж красномовна.

А щодо "Європа тут...", то це ще гірше, ніж улюблена теза регіоналів та різних проросійських сил: "Надо сперва построить Европу в Украине, а потом уже куда-то интегрироваться". Та фраза хоч підкреслювала необхідність запровадження в Україні чітко встановлених євростандартів, а оце - це пусте місце.

Можна ще багато вишукувати, чого Воно не сказало, а що аж надто красномовно промовило (мир на будь-яких умовах у формі фактичної капітуляції), але це вже тільки доважки.

Вважайте, що ви щойно почули програмні засади партії, якої ще не існує, але яка на дочасних виборах може захопити понад половину (разом з мажоритарниками) місць у парламенті. У крайньому разі разом з Бойком-Медведчуком це в них гарантовано виходить. Тому я так болісно сприймаю кон'юнктурну згоду більшості фракцій на конституційний переворот.
Чорновiл
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Укр777‏ @zsusso777 2 ч.2 часа назад

В СБУ по областям по серьезному подгорает, ходят слухи, что возьмутся не только за действующее руководства, а и за тех кто ушел ранее в отставку, спросят со всех за какие доходы они живут в своих дворцах. Было бы не плохо если правда.
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Пусть ЗЕ сначала ответит за свои доходы. ПУСТЬ СОЗДАДУТ ФИНАНСОВУЮ КОМИССИЮ И ОБЪЯСНЯТ ОТКУДА У ЗЕ СТОЛЬКО НЕДВИЖИМОСТИ, при сплошных убытках фирм
Значит не платил налоги
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Главное, что у бени не спросят, где украдены деньги вкладчиков...
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Зрелища народ благоговенно хавает только когда в холодильнике есть жрачка. Так что радости по поводу поиска врагов народа надолго не хватит.
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Дезертир ? Или уклонист?
А еще налоги не платил.
И НЕ ПЛАТИЛ ВОЕННЫЙ СБОР . Вот зебилы!
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Барыгу можно записать и в дезертиры и в уклонисты и налоги тоже не платит.
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Да ты что? А вот официальная декларация говорит об обратном. Что очень даже платит. В отличие от вазелина. КОторый действительно в офшорах и не платит.
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Да поклонники Зе очень далеки от деклараций - они же зебилы
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Да успокойтесь уже. На ближайшие годы он президент. Смиритесь. Каждый день будете так переживать - наживёте (тьфу-тьфу-тьфу) психическое расстройство.
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И каждый день будем капать на мозги зебилам. Ясно?
30 млн за ЗЕ не голосовало. Имеем право спрашивать с него каждый день
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Да вы шо! Только не надо из себя здесь изображать работничка НКВД. Здесь находятся люди опытные В ОТЛИЧИИ ОТ ВАС , НУЛЕВОК
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В ЦИК озвучили количество избирателей в Украине

Пятница, 15 февраля 2019, 18:50

По состоянию на 14 февраля количество избирателей, которые потенциально будут включены в списки избирателей, составляет 29 миллионов 897 тысяч 548 человека.
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И ШО? Население Украины 43 млн. ЗНАЧИТ 30 МЛН ЗА ЗЕ НЕ ГОЛОСОВАЛО.
А 13 млн надо лечить 😀😀😀

И ЧТО САМОЕ МЕРЗОПАКОСТНОЕ, что вы все , выбравшие ЗЕ, его же потом и предадите
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Да ничего. Голосуют только люди имеющие такое право по возрасту. Их без малого 30 млн, а никак не 43. Лечить нужно вас, а не 13 млн. Сбавляйте градус ненависти в нашем обществе. Несите эту ненависть в Словакию, здесь этого и без вас хватает.
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Ну вы ж то Порошка не предадите? Помните заклятие "крамбле бамбле бумс"... Ой не, не так -"Армия, мова, вира". И тогда все враги падут пред вами. А об отрубанных руках свинарчуков забудьте. Сие было сказано не в духе и вообще не так понято.
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"На ближайшие годы он президент." Це не факт, а просто припущення, можливо це будуть не роки, а місяці, так що порадійте зараз, бо невідомо чи вдасться ще..
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Такое ощущение, что Рошен передается с булавой, порохоботы озабочены где брать сладкое.
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Рошен - в трасте у Ротшильдов; запомните же наконец ! Сколько раз можно повторять ? Зеленський підписав перший указ - про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 6417
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бутусов! ВО ЧТО превратился сайт????
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Во что? Порохоботов нет, всех разогнали, бо барИга фсё.
Заповедник ЗЕ!фанов же! Шо не так?
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Что, ругать можно только порошенко, а вазелина нельзя?
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Вот щас мы лет пять тут порезвимся.
И поводов с каждым днем будет все больше Зеленський підписав перший указ - про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 3097
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Шоу "Слуга народа" продолжается, теперь в прямом эфире
Вся лента в вопросах "так он распустил или не распустил?"
Зеленський підписав перший указ - про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 6103
1. Сказать что-то с трибуны недостаточно, даже если ты свеженатянутыйинагурированный презик. Нужно издать указ, которого пока нет. Тот указ, который гулял по инету на прошлой неделе, "узеленского" объявили фейком.

2. Может ли узеленский издать такой указ? Может, но ссыт - иначе бы пришёл с ним на клоуногурацию. Потому что такой указ нарушает Конституцию, что и будет доказано депутатами в Конституционном суде. А Вовочка обещал уйти, если нарушит закон, помните? Ну понятно, обещал - не значит женится, а электорат у него такой, что можно ссать в глаза цистернами, так что это не проблема.

3. А если всё-таки издаст указ, почему он будет нарушать Конституцию? Потому что у Рады, после объявления о распаде коалиции, есть месяц на создание новой коалиции. Если таковой не будет создано, Раду можно будет распустить - но вот беда, в июне до выборов в ВР останется меньше полугода, а разгонять Раду за полгода до выборов опять-таки запрещает закон.

4. Отсюда вывод: заявление Зеленского о роспуске Рады - это предвыборное шоу. Как я уже писал: это спектакль для 73% клоунофилов, которым нужно внушить простую идею: "Зубожиння не закончилось в первый же месяц, потому что в Раде у меня нет большинства, а текущий состав не захочет принимать законы про 4000 евро зарплаты. Я пытался распустить Раду всеми силами, а они не согласились. Я хороший - Рада плохая. Если хотите, чтобы я выполнил обещания - осенью голосуйте за партию "Слуга народа".

5. А могут узеленского найти другой, обходной путь, и всё-таки распустить Раду? Могут, для этого им и нужны юристы Богдан и Портнов. Могут также подкупить судей КС, чтобы признали указ конституционным. Могут "договориться" с депутатами и через месяц не сформировать коалицию. Что тогда?..
По сути это будет узурпация власти. Будет ли в связи с этим Майдан? Не-а, не будет. Янукович пошёл на это через год своего правления, пропихнув через КС откат к президентско-парламентской республике, при том что у него не было 73% поддержки. Никакого Майдана тогда не случилось, не будет и сейчас.

Пи*дец произошёл 21 апреля, всё остальное - его последствия. Привыкайте к новой реальности.
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Что будет дальше ? Все просто: начнут заводить дела против волонтеров, добровольцев, всех, кто помогал украинской армии в 2014-м. Я вот, к примеру, Целокс для бойцов ВСУ и добробатов завозил из Польши, да и наша группа напрямую экипировку бойцам ВСУ покупала, вот сейчас вполне можно нас за неуплату таможенных пошлин или каких-нибудь налогов начать дрюкать. Реванш антимайдана и русского мира за счет "хомячков с короткой памятью" начался. Вперед, 73%, СССР ждет вас.
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Усе може бути. Портнов після виборів ще з Австрії відверто обіцяв добробатам "фільтраційні табори". Тепер воно ходить по місті, а його охороняє державна поліція з автоматами. Тіпа за його власні кошти, ага.
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Что там за вой на мокшанских болотах?
Свиноботы сэр 😂😂😂
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Зеленский на инаугурации говорил, что Европу нужно строить со своей головы.Но судя по комментариям, в большинстве голов форумчан пока что куча дерьма.Самим не противно? И, кстати, те ,которые 24.4- а почему большинство ваших опусов на языке оккупанта? Это же ваш царь подписал языковой закон, так будьте добры, или крестик снимите, или трусы наденьте.
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Ты считаешь, что в твоей голове цветут фиалки, раз берешься безапелляционно судить о десятках незнакомых тебе людей ? Что до "языка оккупанта" - дешевый прием. Во-первых Украина - свободная страна, здесь можно без проблем использовать русский, в отличие от мордора, где за украинский нынче сажают. Во-вторых здесь живет огромное количество русскоязычных патриотов Украины, которых путлер решил "защищать" в 2014-м, а также русскоязычных добровольцев, воевавших за Украину в АТО. В-третьих в США официальным является английский, и это никак не отменяет факта независимости США от бывшей метрополии - Британии с ее английским языком. В-четвертых языковой закон ни разу не мешает использовать любой понятный язык в быту или на форумах. А в пятых - как насчет перестать делать говновбросы и провоцировать очередной раскол в украинском обществе ?
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Надо понимать, что заявление Зеленского о том, шо мы "теперь все президенты", является смысловым аналогом попытки студента подарить девушке на первом свидании звезду с небес вместо букета цветов.

В переводе на человеческий оно обозначает: "Денег на ресторан у меня нет. Времени тоже. Давай, раздевайся, будем е*аться без прелюдий".

Все же понимают, что надо быть владельцем звезды, чтобы ее подарить. А чтобы быть президентом - надо иметь возможность издавать указы, обязательные к исполнению. Но до чего же романтически звучит! Неопытные девушки и электорат Зеленского аж млеет. Только один день президент - и вот уже дарит звезды и назначает президентами всех желающих! Уже страшно подумать - что будет завтра!

Завтра, долбое*ы, вы вместо зарплаты получите отпечатанный на принтере диплом "Лучшему Сотруднику Компании". Это прикол из того же набора, только корпоративный и продвинутый - вместо денег и ресторана вручить открытку и звезду с неба.
горькийлук
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Це ще абсолютно пряме і недвозначне перекладання відповідальності і інформування зе-лохторату про те, що вона розподіляється між усіма.

На його сторінці окремі вже написали, що вони не збираються її ділити з ним. Він - "пре-зе-дент", от хай і відповідає за своє.
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это первые хитрые раскольники, которые уже начали подозревать неладное. Пока их единицы, но процесс полураспада зелектората уже пошел. К парламентским выборам еще будет оставаться значительная часть зелектората под транспарантами "царь хороший, это парламент - суки, не дают серванту дать блага народу".
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