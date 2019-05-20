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 Политика Украины
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 Мы хотим влиять на власть, - Вакарчук рассказал, зачем идет в политику. ВИДЕО

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о готовности брать на себя ответственность, участвуя в политической жизни страны после избрания в Верховную Раду.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы идем в украинскую политику всерьез  и надолго. Мы хотим влиять на власть,так или иначе. Если доверят нам избиратели, мы будем за это отвечать. Мы готовы брать на себя любую ответсвенность, в том числе за формирование правительства, предлагать кандидатуру премьер-минстра. Мы не боимся этого, в том числе лично я", - сказал Вакарчук.

Читайте: Мы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.

Источник: https://censor.net.ua/n3127926
 
 
 Топ комментарии
 
Славко ну ты то куда? Для начала не нужно было путаться с Парашенком и его прихвостнями. Теперь смотрю на тебя и вижу пятачок. Какое тут уже доверие.
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У Славка оченята не бігають. Вірить у те, що говорить. Можливо, дещо наївний, але чесності у нього більше, ніж в новообраного.
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Ну и жжет неподецки. Он помнится в 2004 году уже был у зРаде. Чем он там занимался?
Да ничем, посетил 15 заседаний, не подал ни одного законопроекта и через год свалил, заявил что его не устраивает тамошняя атмосфера (и когда она успела ему надоесть за 15 раз, когда он там был).
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Он отучился в Йельском университете.. Дамочка, давайте не будем путать учебу в Йельском университете и когда фирмачи берут почасово в аренду комнаты, принадлежащие этому университету, проводят там "курсы" и выдают справки, что человек якобы закончил Йельский унивеситет.
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Очередная глупость. Он поехал туда по полученному гранту и именно учиться.
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Это, по сути, курсы. На 3-4 месяца. А не так как написали вы: Он отучился в Йельском университете...
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Десять! )))) Изо дня в день! С утра до ночи! Без выходных!
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Голосовать буду за Солидарность. В перспективе вижу Вакарчука через 5 лет достойным кандидатом в Президенты. Наберется за 5 лет практики в политике и заменит недоучку-фигляра.
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Только через пять лет? "Недоучке-фигляру" прыхыльныки Петра лишь пару месяцев отвели. Ну и опять же -а куда сывочолый гетьман денется? На шоколадный реванш уже надежды нет?
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Если это произойдёт очень скоро, то значит снова вернется Порошенко, а время Вакарчука просто сдвинется на это время. Тут вариантов других нет. Если Зе-беню попрут, то значит должен быть откат.
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Ну так у него уже был шанс набраться практики в политике. Он уже в ней был, а на это раз не факт, что попадет, пока что рейтинг оставляет желать лучшего, а там посмотрим.
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Нормальный у него рейтинг. Меньше слушайте опросы.
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НИКОГДА ОН НЕ БУДЕТ!!!!!Где он был раньше и не контролировал твоего пороха )))))
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"Влиять" на власть невозможно. Никак.
Можно либо ее осуществлять, либо ей подчиняться.
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Відтепер на концерт цього пєвуна піде хіба що ссаний пророхобот
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Интересно, хоть кто-то сможет припомнить, что такого уникального предложил Вакарчук, что стоит задуматься - не проголосовать ли за него? Я от него слышу только пустой набор слов, свойственный Ляшко, Тимошенко и остальным.
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Это же не помешало тебе проголосовать за Зеленского.
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Слово "Зеленский" надо упомянуть просто в каждом обсуждении Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 8332
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А они ,порохоботы,только по методички закодированы.
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пшел!!Мы хотим влиять на власть, - Вакарчук рассказал, зачем идет в политику (тупица!!её власть ты мог взять!!а теперь ,,влияй"до самой пенсии если доживёш!!и после дерибана ЗЕ Беня хоть какие крохи оставят после себя!!) Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 2282 Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 3305
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То есть 5 лет ты не хотел влиять на свою власть?А как Петя потерялся,ты решил с стальными двадцатипятипроцентщиками во власть податся и начать на неё влиять?Чьими молитвами с тобой такое приключилось?
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А причем тут некие двадцатипятипроцентщики? Вообще это правильный путь - сперва в парламент со своей политсилой, где он будет лидером, а затем в президенты. Скорее всего, даже раньше, чем через пять лет, потому что, чует моё сердце, Зеленский пять лет не продержится.
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Надо было ему менять опознавательные знаки с Петиной меткой во время предвыборной компании и не светится с призывами за Петю по телеку.Тогда может и закосил,под"не причём".А так порошенковец(типа ленинец,комсомолец,евреец,спартанец) Вакарчук,"трошки"спалился...А так да,не причем.
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Почему? У него была позиция, и он её не скрывал. И прав был, чёрт побери, ведь сегодня только первый день Зеленского, а уже явился Портнов и желает обвинить Порошенко в "захвате и узурпации власти". То бишь, наш Майдан станет переворотом. Видимо, вскоре станут судить и майдановцев с АТОшниками, а Януковичу следом за Коломойским заплатят за моральный ущерб.
Ну да ладно. Я не знаю, может, всё вышеперечисленное вызовет у вас только радость, а вот у меня - не очень. Так вот: почему поддержка Порошенко делает Вакарчука его человеком? У Вакарчука достаточно ума и опыта, чтобы не быть чьей-то марионеткой на подобии Зеленского, управляемого Коломойским.
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Вообще-то Портнов появился не сегодня, а немножко раньше. И почему бы ему не появиться, если генпрокурор во всеуслышание заявил, что предъявить ему нечего. А почему нечего - это уже вопрос к генпрокурору. В конце-концов, много раньше точно так же всплыла Герман, вернулась Лукаш, но народ это как-то не возбуждало, как и тот факт, что часть рыгов, перекрасившись на ходу, вообще в БПП пригрелась.
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Ага,большая часть БПП рыгомотины,типа бывшие и по всем остальным партиям не они,дак их детки или ставленники всех форматов.Все должности рыги занимают,как и занимали.Даже технологи рыговские у Порошенко в команде,переобувшиеся и ставшие супер патриотами,Березовец например.Их в таком количестве до 2014 года в Раде не сидело,как при Порошенко.Оккупировали все партии своими подвыпердышами рыговскими.
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Портнов появлялся всю каденцию президента Порошенко и въехал в страну,пока тот оставался президентом!И что?
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Андриано Челентано никогда не балотировался в депутаты но кардинально влиял на политику, народ и правительство Италии. Ему для этого не нужна была собственная партия. Ему хватало здравого смысла и гордости за свой народ... Это что то из области подсознательного - когда стареют и больше не могут да и не хотят с женщинами почему то некоторыми овладевает идея трахнуть весь народ, всю страну и весь мир... "всерьез и надолго"... Творческий кризис. Слава ведь уже давно ничего нового не пишет, а его политкорректно-патриотические "тезисы", согласитесь, просто убоги и по сути и по содержанию...
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Вот бы примеру Челентано Зеленский последовал...
Хотя мне интересно, что бы сделали с Челентано итальянцы, если бы он Италия шлюхой в песне обозвал.
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Зеленский молодой и энергичный хлопец.А вам писалось про старых,больных бухарях диабетиках,шо не понятно?
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Я о том, что хорошо бы, если бы Зеленский никуда не баллотировался. Корчил бы и дальше из себя дурачка на сцене... Но Коломойский приказал, выбора не было.
Впрочем, Вакарчук тоже молодой и энергичный хлопец - всего на пару лет старше Зеленского. И в отличие от последнего - действительно умный и образованный человек.
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То есть существует приказ от Коломойского,копию которого вам по счастливой случайности удалось раздобыть?Или вы лично являлись свидетелем того,что Коломойский приказал стать Зеленскому президентом и у вас есть неопровержимые доказательства,видео например?
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Я смотрела этот ролик и согласна с Олена Шарпата. Пока не посмотрела, меня тоже это возмущало, а после просмотра всего концерта мнение изменилось. Кстати, я смотрела очень много ихних роликов, прослушала много песен (что поделаешь, пришлось) и ничего страшного не нашла. Но это мое мнение, оно совсем необязательно должно совпадать с вашим, на то у нас демократия, все-таки мы не Северная Корея. А лепить ярлыки вообще считаю недопустимым. Правда, иногда доводят.
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Слава, Слава что мы будем делать . Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 4833 Слава сказал что будет продолжать петь, будет еще один депутат , который ну очень много сделает в ВР . Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику - Цензор.НЕТ 3916 .

Похоже что артисты ныне востребованы.
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Схоже, почалася зміна еліт в Україні.
Це правильно.
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От же ш гнида *****! На ту власть он значит влиять не хотел, она его вполне устраивала, а на эту оно падло влиять хочет... Бойкот, полный бойкот всех его концертов по стране!
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Славко вже був у парламенті. І що він зробив? У найвідповідальніший момент розвернувся і пішов. Теж мені борцун за Україну.
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Краще б цей картавий нікчема свого писка не розуляв. Хто воно таке? Рік бекало-мекало, але на вибори піти засц@ло. І зараз цей непотріб щось там когось змусить. Змусь себе витягнути язика з пеціної дупи і не дратуй виборців, чмо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы хотим влиять на власть, - Вакарчук рассказал, зачем идет в политику. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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