 Мы хотим влиять на власть, - Вакарчук рассказал, зачем идет в политику. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы идем в украинскую политику всерьез и надолго. Мы хотим влиять на власть,так или иначе. Если доверят нам избиратели, мы будем за это отвечать. Мы готовы брать на себя любую ответсвенность, в том числе за формирование правительства, предлагать кандидатуру премьер-минстра. Мы не боимся этого, в том числе лично я", - сказал Вакарчук.
Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.
Можно либо ее осуществлять, либо ей подчиняться.
Ну да ладно. Я не знаю, может, всё вышеперечисленное вызовет у вас только радость, а вот у меня - не очень. Так вот: почему поддержка Порошенко делает Вакарчука его человеком? У Вакарчука достаточно ума и опыта, чтобы не быть чьей-то марионеткой на подобии Зеленского, управляемого Коломойским.
Хотя мне интересно, что бы сделали с Челентано итальянцы, если бы он Италия шлюхой в песне обозвал.
Впрочем, Вакарчук тоже молодой и энергичный хлопец - всего на пару лет старше Зеленского. И в отличие от последнего - действительно умный и образованный человек.
Похоже что артисты ныне востребованы.
Це правильно.