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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2669) тарифы (1588) Гройсман (4711)

 Попытка снизить тарифы может привести к серьезному финансовому кризису, - Гройсман

Снижение тарифов без согласования с иностранными кредиторами Украины может привести к серьезному экономическому кризису.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если бы это было возможно, я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снизить тарифы может за собой привести серьезный кризис. Это и расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до финансового кризиса. Почему? Потому что обязательства по цене на газ были взятые не моим правительством, не правительством Арсения Яценюка, они были взяты в 2008 году", - сказал Гройсман.

При этом премьер-министр не взялся делать прогноз относительно ближайшего визита представителей Международного валютного фонда.

Читайте: Цены на газ в Украине должны зависеть от мировых, - МВФ

"Этот вопрос нужно адресовать Президенту. Когда приезжает миссия Международного валютного фонда, она всегда планирует пересмотр программы, в которой есть четыре подписи: подпись Президенту Украины, Премьер-министра Украины, подпись министра финансов и подпись председателя Национального банка Украины. Я могу вам сказать, что Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ, обсудить параметры программы. И если Президент договорится о новом пересмотре, то он просто это сообщит", - отметил Гройсман.

Премьер призвал власти работать над поисками путей, которые позволят сделать газ для украинских граждан дешевле.

Также читайте: Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко

Напоминаем, после инаугурации Зеленского Гройсман заявил, что подаст в отставку после заседания Кабмина 22 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3127925
 
   
 Топ комментарии
 
Не хотелось бы тебя расстраивать, но это отъезжающий из Рады кортеж Порошенко. Попытка снизить тарифы может привести к серьезному финансовому кризису, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9393
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Хватит уже запугивать людей, евробандюги.
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Не вигадуй, Зеленський такого не обіцяв, тому цього від нього ніхто не чекає, принаймні зараз. Хоча, якщо він це зробить, це буде приємний бонус. Від Зеленського насамперед чекають очищення влади.
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Справа не в обіцянках, а в тому як сприйняла більша частина України його критику Порошенка на стадіоні. Саме зниження тарифів чекають мільйони, а на владу взагалі тим мільйонам плювати. Більша частина українців переконані, що влада завжди буде красти. Тобі це відомо, тому не перекручуй.
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А ти в цих мільйонів питав, що вони від Зеленського чекають?
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Я питав у багатьох прихильників Зеленського. От нижче почитай про це. Саме тарифи привели до програшу Порошенка. Хоч вбийся, але без цього він швидко стане 0.
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1. тарифи
2. бажання відкосити від призову (це стосуєтьсяприщавих фейсбучних шмаркачів).
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Ну кажи "халва", може у роті солодше стане. А можеш навіть слово "горілка" повторювати. Спроба знизити тарифи може привести до серйозної фінансової кризи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3670
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Терпіли вже проковтнули тарифи, які було встановлено при правлінні Бариги, та ще й дякують йому за це.
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Только многократное повышение тарифов может привести нас к процветанию и всеобщей радости!
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Ну, это лозунг Порошенко, с которым он шел все 5 лет.
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Саме проти цього проголосували, а не за зеленського. Тому без зниження тарифів зеленський стане нульом.
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Я вже відповів вище, що люди, які насамперед переймались зниженням тарифів, не за Зеленського голосували, бо він зниження тарифів не обіцяв. Тому, якщо він тарифи не знизить, але зробить інше, що він обіцяв, навіть я, який за нього не голосував, його підтримую.
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Я переконаний, що саме річ у тарифах. Свідомості і віри у зеленського нема.
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Та при чому тут свідомість та віра Зеленського? Ми хіба це зараз обговорюємо? Ми зараз обговорюємо сподівання людей, які голосували за Зеленського, і зниження тарифів там точно не на першому місці. Твої переконання, як завжди, хибні.
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Саме на першому. Не сприйняття політики Порошенка це високі тарифи.
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Та навіщо ж ти вигадуєш? Спитай тут у людей, які за Зеленського голосували, що вони від нього очікують.
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Питав у цих людей досить довго. Це тема 1.
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Якийсь сюр ти кажеш... Ти пишеш, що люди дбають лише про зниження тарифів, але голосують не за людей, які це обіцяють, а за людину, якраз цього ніколи не обіцяла...
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******* аж усераются так хотят дефолта к осени чтобы насолить Зеленскому. А если еще Ху*ло нападет так ******* от восторга аж дрочить станут что Украина исчезнет. Верно я говорю зрадофилы соевые? Вам не Украина процветающая нужна а Хряка вернуть и вернуть деньги которые вы проиграли букмеккерам которые вас на*бали с рейтингами?
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1. Ху*ло вже давно напав.
2. Як житиме зелохторат - це виключно проблеми зелохторату. Можна ягель вирощувати у північних областях.
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1.Так Порошенко ж уклав Мінськи домовленості, і за Порошенком Х...ло вже відпав. 2."Зелохторат" - це 90% українців. Ти хочеш, як робили ка...пи, відправити майже всіх українців відправити у північні області ягель вирощувати? 3.В Україні немає північних областей, де ягель росте. Тобто, ти вважаєш російські області своїми, що не вказуєш країну, де ці області знаходяться?
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Так, помилився. Судячи з останнього рейтингу БПП, який не враховує бюджетників, які під примусом проголосували за Порошенка, то точніше буде 93%.
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О... Як все невиліковно... На Цензорі ж нещодавно цю інформацію давали.
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Зелохторат - це 13 541 528 голів. Із них "істинних" 5 714 034, а решта - ображені, політичні аутисти та приколісти. Дружи з цифрами.
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За Порошенка офіційно проголосувало лише 24% українських виборців. Відкинути бюджетників - це і буде менше 10%.
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Не нада ля-ля про бюджетників. Хіба Порох обіцяв вчителям зарплати 4 кілобаксів?
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Таки так, при Пороху точно такої зарплати вчителям не бачити. При ньому Україна встала у ряд найбідніших країн світу.
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Ще одна брехня. На бюджетників ніхто не тиснув.
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Смійся, а у мене повно родичів і знайомих бюджетників в Україні. Ніхто не тиснув на них і мені вони говорили хто за кого голосував і чому такий вибір.
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Це добре, що на твоїх родичів ніхто не тиснув. Добре, нехай ваших буде не 10%, а 24%, це щось змінює? Вам же все одно доведеться 76% українців на північ братньої вам Росії вислати, що ви були задоволені.
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І знов брехня від вас. Висилати хочуть лише тих, хто із зброєю воював і вбивав українців. Ви же пропонували створювати "фільтраційні табори". Різницю бачите?
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Гройсман - это подстилка олигархов. Ему олигархи поставили задачу: обеспечить сверхприбыли. И он их обеспечивает. Шоколадные жулики подняли тарифы в 7 раз в среднем. ДТЭК Ахметова качает сверхприбыли в оффшоры. Кстати, Порошенко тоже является миноритарным акционером ДТЭК. То, что Порошенко, Яценюк, Гройсман, а также их хозяева Ахметов и Фирташ сделали с украинским народом - это геноцид. А украинский народ отгеноциденный молчит. Порошенок, Яценюков, Гройсманов, Ахметовых, Фирташей надо на фонарях развешивать, а не в студиях выслушивать. Мрази приХватизировали все облэнерги, все облгазы и поднимают тарифы в разы. Качают сверхприбыли в оффшоры, а народ дохнет в нищете. Население Украины сокращается на четверть миллиона в год. И темпы вымирания растут. Если Зеленский не снизит тарифы до разумных, не прекратит этот геноцид украинского народа, не вернет Украине облэнерго и облгазы, то через год от его рейтинга ничего не останется.
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Тю, та я вже 4 роки кажу, що ставленик Порошенка Гройсман - підстилка олігархів. Це ж ви, порохоботи стверджуєте, що він все правильно робив.
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Особисто я це не стверджував, що він все правильно робив. Тому факти у студію.
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Передайте Зеленскому, что ему надо обязательно проконсультироваться у Мадуро.
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Мадуро - це майбутній дружбан янушеску. Хто ще так зрозуміє один одного як воділа та завгар?
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Дешевые тарифы бывают только в мышеловке.
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А попытка повысить к серъезному политическому уже привела.
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Що саме пояснити? Ти навіть не розумієш, що цей комент не за Порошенка. Звичайно, що підвищення тарифів людям не подобаються, але це не головний мотив тих, хто голосував за Зеленського. І вже точно безглуздо дорікати людині за невиконання того, чого він не обіцяв.
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Хто говорив у цьому коменті про Порошенка? Саме тут говориться, що підвищення тарифів призвело до кризи, тобто твоя віра у зеленського не має підгрунття.
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Та я ж вже писав, що я не є прихильником Зеленського, і не голосував за нього. Спроба знизити тарифи може привести до серйозної фінансової кризи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3620
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Ти хоч коменти прихильників зе прочитай🤗
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Я читав. Так, звичайно, більшість людей, і не тільки прихильників Зеленського, не влаштовують грабіжницькі тарифи, на яких жирує купка олігархів та держслужбовців, але за Зеленського голосували не по цій причині.
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Хоч про тарифи ти зрозумів. А щодо мотивів ти помиляєшся, бо голосували проти Порошенка, а не за зеленського. І у тих, хто проти головний аргумент - тарифи.
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Ну хай буде по-твоєму. Чекай падіння рейтингу Зеленського. Може тобі доведеться 10 років чекати. Спроба знизити тарифи може привести до серйозної фінансової кризи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3163
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Порахуй тих, хто прийшов на перший тур і проголосував за зеленського. І хоча там було повно приколістів, то це така буде приблизна цифра за нього. Це не 76% українців🤗
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Из новых успешных стран всем пришлось пройти через повышение тарифов, другого пути нет.
Вернее, есть - в жопу.
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У нас народ цього не розуміє і не зрозуміє.
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Если президент ни чуть не умнее своего "усредненного" народа, то этому народу можно только посочувствовать.
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Полная брехня. Даже снижение пенсионного возраста проходили - и пока ниче,- наши "безисходные реформаторы" их лет пятдесят догонать рассчитывают...
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Ну почему-же? Можно упасть на колени перед Х@лом, сыграть на пианино, простить Крым и Донбасс, и получить скидку на газ на 5 лет. Я кстати думаю, что они и попытаются пойти этим путём ☹️
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Так это дорога в жопу и есть. В полную и очень глубокую.
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Знаю. Но малороссы выбрали этот путь. Слишком многие не хотят быть украинцами. К сожалению☹️
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Я и не спорю, некоторым биологическим видам жить в жопе - это самое то, полный комфорт.
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И тут вы, к сожалению, правы. Просто у многих мозги не развиты и они не могут прогнозировать дальше одного хода☹️
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Тарифи, загалом, досить низькі. Навіть нижчі, ніж у найдешевших розвинутих країнах. Тут справа не в тарифах, а у значно нижчих доходах, ніж, наприклад, у США.
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Це так, але проблема у тому, що більшість цього не розуміє. До того ж підняти заробітки до пристойного рівня поки неможливо.
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Найцікавіше, що в ці тарифи закладена ціна газу, якого для потреб населення в Україні цілком вистачає і він ну ніяк не може бути дорожчим, за той, що його за дорогими новітніми технологіями видобувають недешеві амерівські газовидобувники, які потім оптом (на Henry Hub) продають його по сто баксів за тисячу кубометрів.
Польща з порівняною кількістю населення та майже уп'ятеро вищим ВВП за рік споживає близько 15 мільярдів кубометрів газу. НА ВСЕ. А Україна тільки свого 20 млрд видобуває.
Та ще й "зайву" електроенергію продає за кордон дешевше, ніж всередині країни.
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Це ще Тимошенко розповідала. Воно то так, але є суттєві ньюанси. Поперше поляки не дозволяють собі так витрачати газ на опалення. А по друге при зниженні ціни на внутрішній газ почнуться олігархічні схеми купівлі газу. Це все ми вже проходили.
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Треба визнати, що сьогодні ми маємо країну пенсіонерів, де в основному дуже маленькі пенсії. До того ж ті, хто отримують звичайну зарплату теж з труднощами платять за комуналку. Не треба навіть проводити дослідження, щоб побачити цю проблему. Тепер зниження тарифів стало головною проблемою.
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Треба визнати, що сьогодні ми маємо таку країну, яку миздобули після трьох нищівно переможних революцій та внаслідок перманентиних реформ (переважно "шокового типу").
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Куди діватися, що так і є. Тоді теж не було іншого вибору.
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Попытка снижения тарифов не приведет к кризису если у гос. воров отобрать сворованное из казны
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Идиотский популизм. Во-первых - не отберешь, во-вторых, даже если бы и отобрал, то этого было бы и мало, и, гланое, опять никакого развития - только прожирание.
"Отобрать и поделить" - не оригинально.
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Продатььмерсдесы, на которых Зеленский ехал на инаугурацию, и пересадить его на велосипед.
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Да сколько там того газа нажечь плитой дома можно...
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Так опалюють газом будинкі, а взимку треба платит по 6000 грн за місяць. Пенсія + робота у таких може складати біля 5000 грн. От і збирають цілий рік на опалення. Тому ця тема номер 1.
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*****, опять ПОПЕРЕДНИКИ виноваты. В Украине все как всегда в этом смысле. Следующий пример будет на гросю валить. Интересно почему в других странах не рассказывают что виноваты во всем те кто до них был.
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А куди їм тепер діватися, якщо не брехати? Правда також у тому, що усім ці слова до лампочки і без зниження тарифів одразу пропадає симпатія до такої влади.
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Грося,монополии олигархата,приведут к финансовому кризису при любых тарифах Спроба знизити тарифи може привести до серйозної фінансової кризи, - Гройсман - Цензор.НЕТ 499
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Тепер треба звертатися до Коломойського, який є олігархом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПопытка снизить тарифы может привести к серьезному финансовому кризису, - Гройсман
 
 
 
 
 
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