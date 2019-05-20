 Попытка снизить тарифы может привести к серьезному финансовому кризису, - Гройсман

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если бы это было возможно, я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снизить тарифы может за собой привести серьезный кризис. Это и расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до финансового кризиса. Почему? Потому что обязательства по цене на газ были взятые не моим правительством, не правительством Арсения Яценюка, они были взяты в 2008 году", - сказал Гройсман.
При этом премьер-министр не взялся делать прогноз относительно ближайшего визита представителей Международного валютного фонда.
"Этот вопрос нужно адресовать Президенту. Когда приезжает миссия Международного валютного фонда, она всегда планирует пересмотр программы, в которой есть четыре подписи: подпись Президенту Украины, Премьер-министра Украины, подпись министра финансов и подпись председателя Национального банка Украины. Я могу вам сказать, что Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ, обсудить параметры программы. И если Президент договорится о новом пересмотре, то он просто это сообщит", - отметил Гройсман.
Премьер призвал власти работать над поисками путей, которые позволят сделать газ для украинских граждан дешевле.
Напоминаем, после инаугурации Зеленского Гройсман заявил, что подаст в отставку после заседания Кабмина 22 мая.
2. бажання відкосити від призову (це стосуєтьсяприщавих фейсбучних шмаркачів).
2. Як житиме зелохторат - це виключно проблеми зелохторату. Можна ягель вирощувати у північних областях.
Вернее, есть - в жопу.
Пример - в студию.
Польща з порівняною кількістю населення та майже уп'ятеро вищим ВВП за рік споживає близько 15 мільярдів кубометрів газу. НА ВСЕ. А Україна тільки свого 20 млрд видобуває.
Та ще й "зайву" електроенергію продає за кордон дешевше, ніж всередині країни.
"Отобрать и поделить" - не оригинально.