 Я многое сделал для родного Киева, поэтому пойду как самовыдвиженец, - Климкин заявил, что будет баллотироваться в нардепы в столице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.
"Я не вижу сейчас партийных проектов, которые по качеству людей и идей были бы очень достойными, поэтому к предложениям открыт. Но я считаю, что нужно быть ближе быть к людям, а не идти в списки. Я многое сделал для родного Киева, поэтому пойду как самовыдвиженец", - отметил он в беседе с журналистами.
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При этом Климкин подтвердил, что у него нет планов войти в состав партии "Блок Петра Порошенко" в связи с избирательной кампанией. "Я никогда не был членом БПП и становиться не собираюсь", - сказал министр.
Понятно, что без международной поддержки у Украины не было шансов. Но Климкин сделал всё, что-бы миру было плевать на нас. 90% европейского электората ничего не слышало последние 4.5 года о войне на Донбассе и о агрессии России. А половина тех кто слышала, думает что у нас гражданская войнаЭ, никак не связывает это с Россией. А без требований европейского электората. никто ничего реально там делать не будет,
Это всё работа нашего МИДа. полнейшее бездействие точнее.
Её надо убрать, а не пользоваться ею...
😁
Кому как нравится...
Тенденция угрожающая...
Убойный компромат на Порошенко. Служу России?
5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с РФией
5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с Российской Федерацией.
5 лет вся страна говорила, что Порошенко играет двойную игру. По телевизору он вопил во все горло «Слава нации, Герои не вмирають», а с другой стороны вполне нормально и спокойно вел бизнес в России, вел бизнес с ближайшим окружением Владимира Путина и сотрудничал с администрацией Путина по ряду стратегических и даже военных вопросов, связанных с котлами в Иловайске и Дебальцево.
https://is.gd/IlYl6l
Гадюшник , мля!
😁
От жеж курский Соловей
Очевидно, что без международной поддержки у Украины не было шансов. Но Климкин сделал всё, что-бы миру было плевать на нас. 90% европейского электората ничего не слышало последние 4.5 года о войне на Донбассе и о агрессии России. А половина те европейцев х кто слышала, думает что у нас гражданская война, никак не связывает это всё с Россией. А без требований европейского электората. никто из европейских политиков ничего реально там делать не будет.
Это всё работа нашего МИДа. полнейшее бездействие точнее, что мы остались один на одни с мордором, и не получили никакой реальной поддержки