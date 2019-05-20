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Все про:заявление (296) Коломойский (1040) угрозы (610) Джулиани (14)

 Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани - личного адвоката американского президента Дональда Трампа - написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского, который назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".

Игорь Фруман и Лев Парнас требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни", пишет Цензор.НЕТ. В заявлении, которое предоставила Радіо Свобода адвокат Алина Самарец, представляющая их интересы в Украине, говорится:

"В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины на свое место жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству", - говорится в документе от имени Парнаса и Фруман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем". ВИДЕО

Соответствующие заявления, по словам Самарец, отправлены на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы. Поступление этих заявлений в ведомствах подтвердили.

В комментарии "Радіо Свобода" по интервью Коломойского Лев Парнас заявил: "Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим или то, что у нас вроде уголовные дела в Америке... Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь. Поэтому мы и написали заявления. Все, что мы делаем - это рекомендация наших защитников. Главный адвокат - это Руди Джулиани".

Напомним, в недавнем интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно все равно ничем не закончится, поскольку он ничего противозаконного не совершал. В то же время, он сказал: "В Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Также читайте: Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани

Источник: https://censor.net.ua/n3127923
 
 
 Топ комментарии
 
да. маразм крепчает. теперь луцик не угомонится.
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Это хорошо,пусть пэтя сидит в Украине а Бэня в Штатах... Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства - Цензор.НЕТ 3847
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да. маразм крепчает. теперь луцик не угомонится.
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умиляет как ЗЕбилы сечас начинают защищать олигархов,переобуваются на лету Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства - Цензор.НЕТ 850
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У порохоботов только одна беда: сколько не пытайся отстирать до бела обосранные труселя Пецы, а барыга-брехун так не перестанет сраться.
Хотя, конечно, даже знаю - плохая это весть для порохоботов или наоборот - замечательная. Ибо пока власть будет дристаться прямо в штаны, завсегда будет спрос и на них - прачек трусов и вылизывателей руководящих жоп…
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Ты не поверишь, но сегодня вы одели те самые "обосранные труселя" и вам их носить в лучшем случае лет пять. Хотя может быть и значительно меньше.
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от тебя кацапом воняет на километр. держи талончик, лахта
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" Ибо пока власть будет дристаться прямо в штаны" , - это в точку. А ведь только сегодня присягу принял и уже весь в лайне.
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А что, Джулиани и эти два гопника имеют какое-то отношение к ФБР?
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А цей Жуліяні точно був мером Нью Йорка,а не Харкова?
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пОРОХОБОТЫ! ФАС!
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Смылсе порохоботы фас??? Так то ж вы ЗЕбики визжали про конец эпохи бедности и олигархата, не?? Или Бабломойский уже не олигарх??
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мне кажется обьявят охоту на молдаванина.
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Для вАС - отвечу. я не зебик, и, нынешний президент мой ровесник, которого Я Уважаю, да, добавлю - ненавижу вАС порохоботов! хватит! Я за полную перезагрузку!
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Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства - Цензор.НЕТ 7438

Клас. Мені подобається.
Штати вирішили продовжувати партію.
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це створить певні проблеми для моєї країни , але ти розважайся , насолоджуйся .Я , на жаль ,не можу порадіти твоїм негараздам через об'єктивні причини.Ти помреш , а я й не дізнаюсь .
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Это хорошо,пусть пэтя сидит в Украине а Бэня в Штатах...
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Только перед тем как Беню посадят в Штатах надо кловуну сценарий написать на все 5 лет, ато боюсь оно уже через неделю без Бени не сможет и слова сказать. Будет только у пейсобуке ролики снимать без звука - ручкой махать и рожи корчить, для электоратта кловуна покатит Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства - Цензор.НЕТ 8576
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тока битв меж синагогами нам и бракуйе..
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США не слезут с Коломойского и не дадут ему влиять на Украину .
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В Днепре говорят, шо бизнес свой Беня наращивал только таким путем - угрозы , наезды и странные смерти.
Почему в Украине правоохранительные органы жтим не занимались - вопрос
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тебе не повинен цікавтити Бєня - тебе повинні цікавити друзі офшоркіна - Ахмєтов і Фірташ ...
а Бєня , принаймні , не підтримує сєпарню , як це зараз роблять вищеназвані ... Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства - Цензор.НЕТ 2226
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NNN Але з його слів,у нас громадянська війна.
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а Бєня , принаймні , не підтримує сєпарню

--
да? а какая падла про "гражданский конфликт" воняла? а?
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А почему на Аль-Капоне не смогли доказать ничего, кроме неуплаты налогов? Мафия, она такая.

А за неуплату налогов у нас надо первого сажать преЗЕдента.
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А в Москве вообще говорят, что Коломойский жидобендеровец и фашист, есть по утрам русских младенцев! Даже не знаю, верить или нет!

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Наши "правоохранительные органы" за все годы независимости по существу не посадили ни одного олигарха. Вообще в Украине человек,имеющий от 0,5 до 1 млн. дол. фактически неподсуден,его не сажают даже если есть все доказательства.
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Странно мне тоже. Петя и Луцик 5 лет хвалят друг друга и себя за успешные рехвормы в правоохренительной и срудебной системе. Неужели Свинарчуки нам лгали все ети 5 лет???
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Америка не отдаст Украину на растерзание бывших и сбежавших олигархов и путинских холуев.

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Сказку про бегущего Петра в Ростов мы уже слышали. Давай что-нибудь поновей.
А вот новость про собирающегося назад Азарова, и гуляющего по Киеву под усиленной охраной Портнова, можно и обсудить Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства - Цензор.НЕТ 8092
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При презЕденте еврее...его хозяине тоже еврее....все еврейские разборки...теперь очень важны для украинцев..😀
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ти ще про Гройсмана забув написати ..))
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Ну добавь и Гросю...если сильно хочется...я не против...😀
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Шоб прекратить єти американские наглые выходки украина должна вступить в таможенный саюз и создать единое государство с расеюшкой. Не дадим в обиду президента!
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так бєня недоторканний в україні,тай в ізраїлі його нє абідят. він же сказав що ці 5років доїттиме україну,а далі буде видно. чи ви наївно думаєте що вова обміняє його на відносини з трампом???
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Так Джулиани сюда хотел переться, как приватный адвокат этих жопников? Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства - Цензор.НЕТ 8561
А если накатить телегу на Джулиани за попытку оказать давление на правоохранительные органы Украины, или подкинуть самим амерам идею начать расследование всяких заявлений о аферах Трампа и его "окружения" с угрозами "вывести их на свет божий"?
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Джулиани в данной ситуации ведет себя как гопник. Ну, как говорится, с кем поведешься... Но накатать телегу не получится - чревато последствиями. Нужно отползать как можно тише.
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"Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского "__________________НЕУЖЕЛИ...
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Даааа...
Теперь наматают глаз на жопу Коломойскому..
И что самое интересное, мелкий жил зеля, должен будет выдать, вора и жюлика штатам...
Вот и посмотрим, как недомерок бороться с олигархами...
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Морды у мошенников, хоть пацюків бий, пусть бегут, мошенникам не место в Украине.
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а вот и ответка пороха изе каломыйскому... вот как интересно наблюдать за боем олигархов со стороны!!!! скорее бы вы все друг другу ...... дальше сами додумайте! нам пересичным вообщем то от этого и не холодно и не жарко!
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Наши "правоохранительные органы" за все годы независимости по существу не посадили ни одного олигарха. Вообще в Украине человек,имеющий от 0,5 до 1 млн. дол. фактически неподсуден,его не сажают даже если есть все доказательства.
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Вот не пойму в Украине и Рашке есть куча народу которые угрожали превратить США и их жителей в радиоактивный пепел. Почему США на них не подает в суд и не требует выдачи?
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Вышел первый указ Зеленского: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №300/2019 Про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства - Цензор.НЕТ 5337
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А я наивный, до сих пор жду результатов анализов Пети, переданные им Медикому, Борису, ВАДА.. к Новому 2024 году результаты будут?
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обделались, сбежали два аферюги и правильно сделали. "вывести на свет божий" это у них подготовка убийства. хехе.
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Выведу на свет божий! - это угроза убийства)))
А Джулиани после того как ему сказали что не стоит приезжать к Зеленскому, так как не хотели бы втягивать Украину в американские выборы, занялся банальным сведением счетов и шантажом уголовным делом. Как то истерично штаб Трампа себя ведет, видно украинское дело Байдена для них очень нужно.
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Це добра ознака! У ЗЕ є можливість здихатися від коломойського і здати його америкосам.
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