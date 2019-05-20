 Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства

Игорь Фруман и Лев Парнас требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни", пишет Цензор.НЕТ. В заявлении, которое предоставила Радіо Свобода адвокат Алина Самарец, представляющая их интересы в Украине, говорится:

"В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины на свое место жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству", - говорится в документе от имени Парнаса и Фруман.

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Соответствующие заявления, по словам Самарец, отправлены на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы. Поступление этих заявлений в ведомствах подтвердили.

В комментарии "Радіо Свобода" по интервью Коломойского Лев Парнас заявил: "Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим или то, что у нас вроде уголовные дела в Америке... Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь. Поэтому мы и написали заявления. Все, что мы делаем - это рекомендация наших защитников. Главный адвокат - это Руди Джулиани".

Напомним, в недавнем интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно все равно ничем не закончится, поскольку он ничего противозаконного не совершал. В то же время, он сказал: "В Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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