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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:отставка (2368) Гройсман (4711)

 Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман

Президент Украины Владимир Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра.

Об этом 20 мая в эфире телеканала ICTV заявил глава правительства Владимир Гройсман, который ранее объявил о намерении уйти в отставку после заседания Кабинета Министров 22 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон. 

По его словам, нужно назначить нового премьера Украины "и работать".

Гройсман подчеркнул, что будет агитировать Верховную Раду поддержать его заявление об отставке.

После инаугурации Зеленского Гройсман заявил, что намерен подать в отставку после заседания Кабмина 22 мая.

Он уверен, что в новом парламенте "вместе с единомышленниками сформирует профессиональную команду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3127920
 
 
 Топ комментарии
 
Он тебе Грося ничего не должен а вот народу Украины он должен такую нечисть,как ты и пэтя отправить на нары ! Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5873
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Мужики! Кто там на улице, путин еще не напав? Бакс уже по 100? Украину Зеленский уже переименовал в "малоросию"?
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Зеля думал на дешёвый понт побыковать с Гройсманом. А Гройсман не из пугливых, взял и подложил ему такой себе "рояль", ну это типа - играй *уев пианист сам. "Ноты", видимо, ты знаешь, поэтому флаг тебе в руки.
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Леопольд Пупкин 7ee7d55b - а оказалось что он, как они писали - Элитка... Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3429

И с простыми Зю73% на одном поле какать не сядет...
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😀😀😀😀
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Вообще-то он обещал всю команду после кенгурации представить! Огласите пожалуйста весь список!
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ты не на концерте квартала. без мата не умеешь? слова в фразы не складываются? быдло
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Ты калека шоколадная Ты говори да не заговаривайся Стрелок ? Мелочь на верное Петя на сигареты выдает ? Или ты уже сигары табачишь 17.5
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Петя это ты ? подрочи
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От вас уже жопой воняет аж лет пять Вроде ?Анэнцефал в будку петя тебе построил
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а откуда ты знаешь как жопой воняет? ты любишь нюхать жопы?
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По кому ты стреляешь ? Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7287 Ник такой настораживает Может с пениса в экран Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 536
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это не ты шутки для квартала пишешь? уровень один в один. жопы, члены и гы гы... быдло для быдла
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Жаль что ты не рядом Может стрельнул что-то на прощанье
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А где тётя Юля?Шо за подозрительное затишье?
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а прикинь, юля премьер. половина порохоботов в кардиологию зашуршит.
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За шампанским захуршат. Тюля это просто подарок будет для них. Через пару лет Люля с Зе обср...ться так, как Януковичу и не снилось. Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9343
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юля посадит всех, кого поймает. и кого не поймает тоже. а с зелей они на одной волне. простив свиньи.
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Уже посадила в 2007-2009. Портнова, Королевскую и прочих. Ширку в полный рост продвигала Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9464
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Не надейся-Юля не так глупа,как тебе хочется .
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да нет Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3144
в этом случае все зеботы в кардиологии будут- учитывая как ее обсырали в Квартале и учитывая тут их посты про "политический мусор которому место на свалке истории"- зеботы просто не переживут такого разворота событийЗеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3144

потому что им еще не принесли методички- о том что в ВР зеле все равно придется с каким-то "политическим мусором" объединятся в коалицию
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нет, премьер Саакашвили был бы лучше
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Вот вам и весь государственный деятель. Хрен он ложил на Украину, он прекрасно понимает, что в ВР не смогут проголосовать за нового премьера, но его это не волнует, его задача уйти от ответственности за развал экономики и ограбление населения своими тарифами.
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У презЕдента зеленского навалом проФФысионалов...найдет замену...
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Не поверишь = Когда в Украине не было правительства ,ВВП страны начинало расти .
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В какой то очень короткий промежуток времени такое может быть...но в конечном итоге наступит амбец..
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Кагда, например, в Украине не было правительства и возник рост ВВП. Ну или хотя бы ускорился?
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Напугай их Зеля.Скажи,если будете торопить,то в премьеры возьму Коломойского... ха-ха-ха-ха...😁😁😁😁😁
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А к чему высер Гроси?Или без его претензий и рекомендаций не обойтись?Он со своим"должен немедленно",идет на йух,причем очень быстро и пританцовывая под семь сорок.
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Гройсман,ты должен немедленно написать явку с повиной и сдать подельников .
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Только сперва провести аудит воровской деятельности Гройсмана
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Завтра ожидается...уже очереди возле обменок..и номерки на руке пишут...😀
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а шо воровать не давал ? Ой бедненький ты ну всё зенарик ваш пацан
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Судячи твоя ще тримається .. надежда ..?))
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А хто ти ? ... маеш більше варіантів вижити при аколапсису ?
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грося приказывай теперь своим труселям - ишь командир жирный нашелся Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1434 Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1434
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Гопота, прем"єр Україні потрібен? Завтра Кабмін піде у відставку, що далі? Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6528
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сделает политическии кризис и новые выборы президента и ВР, вот только приняли бы критерии - как проверяет и как оценивает знание госязыка. А то глупо получается - президент не владеет свободно госязыком
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Анархія.
Безвладдя під час війни.
Класно, правда ?
А Беня і ко ручки потирають ...
Тільки зе-лохи ще ні про що не здогадуються.
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ну гоиска и все министры все ровно должны работать до подтверждение нового правительства ВР.
Это быстрее такой политический демарш и практически большого вреда Украине не даёт, скорее на оборот, даёт шанс зебке или обоср..ся или доказать что у него есть кое какие разумные резервы.
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Никогда бы не подумал, что жители Канады размещают депозиты в приватбанке.
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Слухай, дідо. Забув свою дурню на мою адресу ? То звалив, поки не послала. Іди з котом балакай, він же в тебе дуже розумний. Видно, бідний, як втече вже з хати, то дідо на Цензор прилазить і тут ідіотизми свої розписує.
Пішов від мене.
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спакуха, там уже новые литса шульмейстер с герусом шуршат под наблюдением боголюбова. Шифровки и мейлы потоком идут из Герцлии...
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мне тут подсказывают, что Игорь Валерьевич уже в Украине, и ложил на FBI, говорит, теперь-то уж его точно не экстрадируют с Украины. А это уже первое хорошее достижение ВАЗа.
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Побити горшки з Америкою через кримінального олігарха це благо для України? Ви зебіл? Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9851
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То что и с:
- с Зеленским никто из зарубежных партнеров общаться не будет.
- США могут помогать Украине только если президент-порошенко.
- $ будет после избрания Зеленского по 100
- И вообще какого Зеленского, что гопота ведется на проплаченные соцопросы, ведь по реальным непроплаченным порошенко побеждает нокаутом, у него 72%, вот картинка, Вы сами подумайте кто за клоуна голосовать будет.
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раскатал гроисман губу, зе же ясно сказал - ничего вам не должен.
Хоть и весть о том что гроисман идёт грибы собирать есть позитивная (на мой взгляд)
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Хочеш узурпувати владу - готуйся за все відповідати!
Зе потягнув ковдру, Гройсман відпустив її.
Адже Прем'єр Гройсман заявив, що в середу подає у відставку.
Зеленський тепер має брати відповідальність за економічний стан на свою невловиму команду.
Адже Гройсман, як зрілий політик, котрий не тримається за крісло, точно знає ціну своїм рішенням, тому він - єдиний політик, який не боїться і пішов на пряму конфронтацію з командою Зеленського у економічній площині.
У нього чітка аргументована позиція - Гройсман залишає економіку на підйомі.
Вся відповідальність за економіку лягає на Зеленського.
При Гройсмані, економіка зростала 12 кварталів поспіль.
І тепер, у рік колосальних виплат боргових зобов'язань, виклики, які постають тепер перед Зеленським - не провалити переговори з МВФ, де у Гройсмана завжди була сильна позиція, тобто - не допустити дефолту, і не дати Коболеву підняти ціну на газ з червня.
Тут Зе настільки обнадіяв виборця, що політичний дефолт його команди теж проглядається за економічним.
Зараз до Києва приїхала місія МВФ.
Якщо не буде підписано меморандум - ми можемо ввійти в дефолт восени, і вибори не будуть тим клапаном, котрий спустить пару громадянського невдоволення.
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Не зайве згадати, що ще ми чекаємо місію МВФ, а вони з в.о. прем'єр-міністра переговори не ведуть, а це на руку одному олігарху, який днями повернувся з Ізраїлю. Він чітко, ще до виборів сказав, приблизно наступне: "Готовьтесь к дефолту, он выгоден....."
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Грося забув? Не розхитуй човна а то пуцін нападе ☝️😂😂😂
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Знов завив собака на болотах
Баскервілій його звуть
Там порохоботи,шерсть усю на попі рвуть

Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 211
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Ну вот, опять перед Зеленскому перед кадыркой извинятся
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Гройсман рещил поторговаться своей значимостью,как-бы не пролететь от наглости такой
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Реванш на ватата в Украйна
при малоруса Зе, подпъхнат от кгб.

Ужас!
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володя(которое грося)! слышал, нет - "Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского"
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Некоторые долгое время упоённо называли
Верховную Раду "цирком",
и вот вам - бац!!! - НАСТОЯЩИЕ клоуны пожаловали!.
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Деякі з моїх, на жаль знайомих, які "аби не Порох" - вже починають @******* від того, що їх "аби" потягло ухід Ірини Геращенко, Ірини Луценко, Клімкина, Пастора... цей список буде лише поповнюватися.
Знайомі починають розуміти, що заміну таким фахівцям знайти буде дуже важко. А Україна вже отримує потужні стусани на міжнародному рівні. Як збоку ЄС, так і збоку США. Нам проривають лінію фронту на дипломатичній війні...
Знайомі починають начебто натякати, що вони, мовляв, такого не бажали, що їх, мовляв, не зовсім так зрозуміли... ну, і як завжди: "а от там же ж Свінарчук же ж..."
Що хотілось б сказати цім знайомим та таким як вони? Лише дві речі.
Перше. Навіть якщо ви визнаєте свою помилку, все рівно, особисто я - вас НЕ ВИБАЧАЮ! Бо розучився бути поблажливим.
Друге. Після вашого "свята" - похмілля буде дуже жорстким. Радіти з цього - не буду. Але і допомагати вам - не буду.
Зі сльозами на очах, стиснувши зуби, буду далі робити все що можу для МОЄЇ України. Тому що моя, саме моя боротьба триває не п'ять, не тридцять, а вже сотні років. Тому, що вважаю себе громадянином України, краплею в морі, частиною української Націі. Таким самим, якими були мої пращури, що в різні часи та століття відавали сили, здоров'я та життя задля України.
Вірю та знаю, що в решті решт перемога все одно буде за нами, за Україною!
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Слава Україні! Слава Нації! Олексій Гетьман.
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Почитайте президенту на ночь конституцию, а то он, что ему Разумков и Беня сказали - всему верит.
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Саакашвілі прем'єр - це нокаут для баригів!
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Е два варіанта в Володі...Женя або Коломойський..
Ну як вже зелені зрозуміли наскільки вони лохонулися самі , лохонули державу і всіх українців?
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трусельман, тобі ніхто нічого не должен, згинь
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Це що чи до кого , до Володі прозваного в народі клоуном?така сміливість ..
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Каскадные отставки как важный сигнал
Сегодня произошло множество замечательных и знаковых событий, которые должны были произойти, и откровенно говоря, большая часть тех, которые действительно заслуживают повышенного внимания, прошли самым наилучшим образом. Удивительно, что именно они получили самую неоднозначную оценку именно наших.

Итак, речь идет об отставках практически всех людей, пришедших с Порохом, начиная Гройсманом и кончая Грицаком. Причем большая их часть могла бы этого не делать и упереться вплоть до формирования нового правительства, но ушли практически все и по собственной инициативе.

На наш взгляд, причина этого очевидна, как и оценка. Почти месяц после второго тура выборов мы слушали о том, что люди Пороха наперебой предлагают свои услуги победителю, что в принципе - могло быть, но вот сейчас мы увидели, что люди, которым Порох действительно доверил ключевые посты - не засели в своих кабинетах.

Ведь если ты остаешься, то должен идти на компромиссы с новой властью, а судя по тому, что она планирует делать, то это - прямая противоположность тому, что ты делал все эти годы. То есть, ты переобуваешься в фундаментальных вопросах и становишься в ряд политических проституток, которых у нас и так - в избытке. Именно по этой причине они обязаны были оставить свои посты, и они это сделали.

Между прочим, это значит и то, что они не уходят в никуда, а четко понимают, что будут делать завтра, и какие цели им предстоит достигнуть в ближайшем будущем.
Таким образом, уже можно говорить о том, что Порох начал формирование ядра новой политической силы.

Мы все и не раз говорили о том, что у Пороха нет политической силы (в общепринятом понимании), а есть набор совершенно разноплановых и даже - совсем случайных персонажей, которые объединились под флагом БПП. Очевидно, что такой подход себя не оправдал, и на важнейшие направления он вынужден был назначать либо людей, которых лично знал и был уверен в них, либо использовать метод «научного тыка» или подбора. Особенно это касается армии, и вообще - военных. Большая часть этих людей была делегирована в исполнительную ветку власти, где они стали узловыми элементами конструкции, которая не дала Украине рухнуть эти пять лет.

Что особенно важно, большое количество этих людей выдержало реальные испытания властью, деньгами, давлением и прочим. То есть, они на практике показали, что они верны принципам и командному духу. Людей именно с такими качествами и в таком количестве у Пороха не было в 2014 году, когда была сформирована его странная, лоскутная политическая сила. И вот теперь эти люди выходят из исполнительной власти и наверняка большая их часть как раз и станет ядром и каркасом политической силы, которую Порох поведет на парламентские выборы.

Наконец-то Украина получит настоящую, профессиональную и проверенную в баталиях политическую силу. В парламент зайдет партия нового типа, сформированная не из паяцев и слюньтяев, перекошенных нарциссизмом, а людей, закаленных в политических баталиях разной интенсивности, которые выдержали бремя власти и которых отлично знают, как в Украине, так и на международной арене, как вменяемых людей, блюдущих государственные интересы.

Это особенно важно потому, что пока не понятно, когда состоятся выборы.
Сегодняшнее заявление Зе - ничего не значит. Пока не будет опубликован документ, за его подписью, в котором будет написано основание, на котором он базирует свое решение, обсуждать вообще нечего. Тем не менее, все можно обставить таким образом, чтобы провести досрочные выборы.
В отличии от Пороха, так и не снявшего белые перчатки, у этой публики их нет в принципе. Поэтому - все может быть, и сидеть в креслах, делая непонятно что - нет времени и смысла. Надо цементировать политическую силу, которой как консервным ножом - вскрывать ВР.

Именно по этой причине, каскад отставок не просто хорошая новость, а очень хорошая, отличная новость.
К тому же, теперь все, включая $4К долларов зарплаты учителям - будет исключительно на холке новопредставленного президента. Раскачиваться и медитировать над тем, что сделал "нарід", уже нет ни смысла, ни времени.
Движемся дальше, потому что все признаки запуска подготовки к выборам, с нашей стороны - налицо.
DL
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А хто хоче підставляти під велике Д..., ?)) ну.. коли ще більше Д...
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будет левый технический премьер до парламентских выборов. После выборов Юля поборется.
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Грося еще только хочет сыпнуть в отставочку аж послезавтра, а новоиспеченный президент ему уже что-то должен "немедленно". Хитрый справжньоукраинский ход для скорейшего проведения голосования о вотуме недоверия правительству с расчетом остаться в кресле из-за недостатка голосов?
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Для полноты картины угара - треша - веселухи остаётся только В.А. Зеленскому назначить премьером Юлию Владимировну. А ведь запросто - парень реально отмороженный, сразу начал шашкой махать. В условиях кризиса экономики, безработицы, военной агрессии Орды - имхо, надо бы действовать осмотрительнее. Воров садить надо - не вопрос. А понимает ли он ЧТО делать , чтобы запустить экономику, привлечь Shevron, Solvay, Oxy,VW,Samsung, Cargill, Bayer , убрать с шеи и пути малого и среднего агро и пром. бизнесов совковые гири - очень дорогие и хабароёмкие путы согласований, экспертиз, проверок,ТУ и прочего говна, которое не даёт дышать крестьянам-фермерам, начинающим промышленникам, индивидуалам ? Кажется, нет - не встречал в его заявлениях ничего подобного. Экономика - основа всего. Чем экономически Польша особо отличалась от Украины 25 лет назад ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман
 
 
 
 
 
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