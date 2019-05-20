 Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман

Об этом 20 мая в эфире телеканала ICTV заявил глава правительства Владимир Гройсман, который ранее объявил о намерении уйти в отставку после заседания Кабинета Министров 22 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.



По его словам, нужно назначить нового премьера Украины "и работать".



Гройсман подчеркнул, что будет агитировать Верховную Раду поддержать его заявление об отставке.



После инаугурации Зеленского Гройсман заявил, что намерен подать в отставку после заседания Кабмина 22 мая.

Он уверен, что в новом парламенте "вместе с единомышленниками сформирует профессиональную команду".





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