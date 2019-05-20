 Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес

Об этом Кернес сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить", - написал харьковский мэр.
Кернес подчеркнул, что ни он, ни Труханов не намерены отказываться от поста городского головы ради мандата народного депутата.
"Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача – не политическая карьера. Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах", - написал Кернес.
Сопредседатель депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что партии "Доверяй делам" Труханова, "Видродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. Он отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.
По словам Хомутынника, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Труханов и мэр Харькова Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.
"Точно уже есть подтверждение и договоренность - это мэры двух городов-миллионников – Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более – Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие", - сказал он.
🤗
Просто место "фартовое"...
Скоро памятники кровавого Ленина снова лить начнут...
Відсіч @Vidsich 2 ч.2 часа назад
21 травня о 10:00 Конституційний Суд розглядатиме подання 45 депутатів-реваншистів щодо визнання декомунізації неконституційною.
Кремль та його агентура хочуть скористатися відсутністю позиції у нового презЕдента. Приходьте до КСУ.
Захистіть декомунізацію! Зупиніть реванш!
ты следи!....))
А тепер ці риги в шоколаді оттаяли і желають реваншіровать со всєй порошеновско-лєгєндарной притью...
все равно вам, зебилам, теперь не отвертеться от ответственности....
жаль только, что и нас с вами, уродами, отбросило на 5 лет назад...(
Ригобариги втратили почуття самозбереження впродовж правління мародера. Не завидна в них доля.
На місцевих виборах восени 2015 року кандидатуру Кернеса в мери Харкова висувала партія "Відродження". Членами партії "Відродження" нині є нардепи Бондар, Яценко, Хомутинник, мер Одеси Труханов та інші: https://www.unian.ua/tag/partiya-vidrodzhennya
Ну Петя и грося с хероем Украины на это сквозь пальцы смотрели.... Лишь бы им заносили и ж-пу лизали!
вывезти обоих в лесопосадку и принять в партию...