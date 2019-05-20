EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1437  54
Материалы по теме:
Все про:Кернес (1124) партия (428) Хомутынник (116) Труханов Геннадий (192)

 Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что намерен вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым участвовать в выборах в Верховную Раду.

Об этом Кернес сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить", - написал харьковский мэр.

Кернес подчеркнул, что ни он, ни Труханов не намерены отказываться от поста городского головы ради мандата народного депутата.

Читайте: Кернес и Труханов договорились о создании партии для участия в выборах в Раду, - источник

"Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача – не политическая карьера. Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах", - написал Кернес.

Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес 01

Сопредседатель депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что партии "Доверяй делам" Труханова, "Видродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. Он отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

По словам Хомутынника, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Труханов и мэр Харькова Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

Также смотрите: "Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл#дь!" - Кернес - экс-депутату Маринину во время заседания горсовета Харькова. ВИДЕО

"Точно уже есть подтверждение и договоренность - это мэры двух городов-миллионников – Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более – Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127919
 
 
 Топ комментарии
 
Будут баллотироваться отдельным крылом или сразу в БПП?
 показать весь комментарий
 
Да,если бы вас пэтя не крышевал,вы бы сейчас зону грели а так маемо то шо маемо ... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 523
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будут баллотироваться отдельным крылом или сразу в БПП?
 показать весь комментарий
 
 
русский с евреем на веки друзяки ....а украинцам- вечные пи@ераки
 показать весь комментарий
 
отдельным, как Вакарчук, КличкИ и Гройсман.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да,если бы вас пэтя не крышевал,вы бы сейчас зону грели а так маемо то шо маемо ... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 523
 показать весь комментарий
 
 
Главное Гене не обтрухаться. Садовой, подавай на нарушение авторских прав. Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 3076
 показать весь комментарий
 
 
На киче вам в #опу шото вольют , свежачок..
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть,що в Харкові і Одесі патріоти ,але чому таких людей обирають і знову оберуть?
 показать весь комментарий
 
 
Виноваты не Кернес или Труханов! Виноваты те беспринципные люди , которые умеют работать на других беспринципных людей....А ведь сколько халявщиков в Украине!!! И не депутаты или президенты, или мэры лес рубят, янтарь копают, склады взрывают....
 показать весь комментарий
 
А они случайно не хотят сделать себе офис в "Одесском доме профсоюзов"?
Просто место "фартовое"...
 показать весь комментарий
 
 
теперь каждый день такая херьня будет... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 8561
Скоро памятники кровавого Ленина снова лить начнут...

Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 2363 Відсіч‏ @Vidsich 2 ч.2 часа назад
21 травня о 10:00 Конституційний Суд розглядатиме подання 45 депутатів-реваншистів щодо визнання декомунізації неконституційною.
Кремль та його агентура хочуть скористатися відсутністю позиції у нового презЕдента. Приходьте до КСУ.
Захистіть декомунізацію! Зупиніть реванш!

Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 7673
 показать весь комментарий
 
 
не дарма їх Офшоркін так старанно оберігав - він вже тоді готував їх до реваншу !
 показать весь комментарий
 
 
Нових методичок не підвезли? Бідненькі Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 3980
 показать весь комментарий
 
 
ты о новом гидранте, кенгурированном сегодня?.... а он задекларировал свои офшоры?... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 8550
ты следи!....))
 показать весь комментарий
 
 
Партия Левый берег? Какое совпадение, рашка как раз Украину по левый берег хочет загрести.
 показать весь комментарий
 
 
****, это начало работы нового преза? Шавки Чивокуни, в том числе и Портнов, подняли голову?
 показать весь комментарий
 
 
Даже неожидано. Во болото вспучило, забурлило горохом недовареным! Если в ближайший месяц не будет сформирована Военная партия исключительно из тех кто повоевал и служит сегодня на востоке страны и категорически только военные и офицеры само собой из числа повоевавших---то 5 колона к сентябрю страну сдаст на раз. А то и раньше. Хлопцы что севернее чуть нас отслеживают момент отлично. Там готовы хоть завтра. Ребятки---а ведь Родина в опасности!
 показать весь комментарий
 
 
Это последствия и итог работы старого...
 показать весь комментарий
 
Завали **....Почему все на местах? И ник такой грозный А хозяин твой колаборант только в шоколаде Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 969
 показать весь комментарий
 
 
уже удаляют комментарии против новой-старой власти!...)))
 показать весь комментарий
 
Не вижу причин для возмущения....очень скоро Владимир Александрович назначит генпрокурора и всех посадят.....верьте... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 4377
 показать весь комментарий
 
 
Пять лет Чепушило Куйня из под крня ты и твое шоколадное ОПГ
 показать весь комментарий
 
Замість того, щоб на шконкє чаліться, ********* пригрів цих ватних підарасів.
А тепер ці риги в шоколаді оттаяли і желають реваншіровать со всєй порошеновско-лєгєндарной притью...
 показать весь комментарий
 
 
хто всрався - невистка!...))
все равно вам, зебилам, теперь не отвертеться от ответственности....
жаль только, что и нас с вами, уродами, отбросило на 5 лет назад...(
 показать весь комментарий
 
 
Если снять неприкосновенность,то смысла нет идти .Нельзя так быстро на качалке ездить
 показать весь комментарий
 
Что одного, что второго козла, надо выносить из этих кресел пинками под зад Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес - Цензор.НЕТ 1127
 показать весь комментарий
 
 
"Наше завдання - влити нову кров у Верховну Раду" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127919

Ригобариги втратили почуття самозбереження впродовж правління мародера. Не завидна в них доля.
 показать весь комментарий
 
Якщо хто не знає, членом якої партії є мер Харкова Геннадій Кернес - то сюди: https://tsn.ua/politika/partiya-vidrodzhennya-vidreaguvala-na-sogodnishni-obshuki-u-kernesa-747721.html

На місцевих виборах восени 2015 року кандидатуру Кернеса в мери Харкова висувала партія "Відродження". Членами партії "Відродження" нині є нардепи Бондар, Яценко, Хомутинник, мер Одеси Труханов та інші: https://www.unian.ua/tag/partiya-vidrodzhennya
 показать весь комментарий
 
А че.... Гражданам рашки можно опять баллотироваться?
Ну Петя и грося с хероем Украины на это сквозь пальцы смотрели.... Лишь бы им заносили и ж-пу лизали!
 показать весь комментарий
 
Хороший тандем - Труханов запряжным, а Гепа в арбе сидит и погоняет.
 показать весь комментарий
 
 
Цими сепарами,яких Парашенко посадив в мерські крісла прокуратура повинна зайнятися в першу чергу
 показать весь комментарий
 
 
партия хрыстыян добкина им не подходит?
вывезти обоих в лесопосадку и принять в партию...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес
 
 
 
 
 
 вверх