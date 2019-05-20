 Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке

Соответствующее процедурное решение было принято в самом начале заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
"Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его в повестку дня", - заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.
Делатр пояснил, что принятый 25 апреля закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе. Он считает, что Россия специально инициировала это заседание специально в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы использовать Совет безопасности для своих целей.
Его слова поддержал представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген и заместитель постпреда США Джонатан Коэн, постпред Польши при ООН. Представитель России Василий Небензя не согласился с коллегами за столом и убеждал, что украинский закон о языке связан с Минскими договоренностями.
На голосование был поставлен процедурный вопрос о проведении заседания, и против его принятия проголосовали 6 государств-членов, за - лишь 5, 4 - воздержались. Заседание было отменено за отсутствием решения о принятии его процедуры.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.
"Скрипач не нужен" (с)
Здороао, но всё висело на волоске. Любопытно было бы посмотреть список голосовавших.
По бутылкам !!!
так?? 🤣🤣
В армии заставили российского солдата сесть на бутылку ...
выЗдыхайте казламордые !
Тем более если знаешь русский, это же легко.
Я уже даже не говорю, что в современном обществе, молодежь не знающая 2-3 языка, вызывает удивление.
вжопучленцыповстанцы!....
🤣🤣
Перші новини на Українській, слабо?!
Счас вбанять..🤗
Увагу стерляді перемикають...
😄
А то до персонажа добровільно не доходить.
Так хоч би трохи толку од організації було б.
И БЕСПОЛЕЗНО ИМ ЧТО ТО ОБЯСНЯТЬ, ЕТО ПО ЖИЗНИ БЕЗДАРИ И ЛЕНТЯИ КОТОРИЕ ЖДУТ ПОКА ХАЛЯВА ПРИЙДЕТ
То у фейсбучик до вашого зе-гаранта. Шоб його ...
за - паРаша, Китай, ЮАР и светочи демократии - Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/05/2019/5ce301e89a79475066559fcc?from=from_main