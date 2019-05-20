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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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 Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке

В понедельник, 20 мая, члены Совета безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского "языкового закона".

Соответствующее процедурное решение было принято в самом начале заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его в повестку дня", - заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

Делатр пояснил, что принятый 25 апреля закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе. Он считает, что Россия специально инициировала это заседание специально в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы использовать Совет безопасности для своих целей.

Его слова поддержал представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген и заместитель постпреда США Джонатан Коэн, постпред Польши при ООН. Представитель России Василий Небензя не согласился с коллегами за столом и убеждал, что украинский закон о языке связан с Минскими договоренностями.

На голосование был поставлен процедурный вопрос о проведении заседания, и против его принятия проголосовали 6 государств-членов, за - лишь 5, 4 - воздержались. Заседание было отменено за отсутствием решения о принятии его процедуры.

Также читайте: Надеемся на Зеленского, - в МИД Венгрии отреагировали на подписание Порошенко закона об украинском языке

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Источник: https://censor.net.ua/n3127918
 
   
 Топ комментарии
 
Куча = это у козломордых цыфра такая Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 4842 .
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Невдача спідкала Дядю Лошадь Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 4684
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Та его нечего обсуждать,там куча нарушений Конституции Украины и он будет отменён без всякого ООН.. Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 9424
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Хай памарыць. А беларуская і ўкраінская мова будуць жыць.
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вологі мрії москаля... вчи мову краще...
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будет отменена вата - кто пртив отмены будет отстреден все - вопрос закрыт Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 9538
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дядя лошадь в очередной раз получил хером по всей морде!
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Кацапы не в тренде. Газ забивает США.
"Скрипач не нужен" (с)
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скока можно? у кацапов пердак не железный! астанавитесь!
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самого интересного не пишут: какие ещё 4 страны кацев поддержали. "героев" нужно знать Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 6046
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Так это ж не страна, а название территории.
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"...против его принятия проголосовали 6 государств-членов, за - лишь 5, 4 - воздержались."

Здороао, но всё висело на волоске. Любопытно было бы посмотреть список голосовавших.
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согласен! это уже становится традицией
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у тебя одна ошибка:
выЗдыхайте казламордые ! Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову - Цензор.НЕТ 9096
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Я за русский и английский в качестве официальных вдобавок к государственному украинскому, но причем здесь ООН. Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 5988 ЭТо внутренее дело Украины.
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ОУРВЕЛА ПЕРЕЧИТАЛИ И КОКСА ПЕРЕНЮХАЛИ
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Я правда не понимаю, в чем проблема для молодежи выучит украинский?
Тем более если знаешь русский, это же легко.
Я уже даже не говорю, что в современном обществе, молодежь не знающая 2-3 языка, вызывает удивление.
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Русский ближе к мордовскому, как меня здесь многие убеждали, так что на его основе украинский не выучишь
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Тебя правильно убеждали Во-вошка. Носители "славянского" кацапского языка тупо не в состоянии понять украинский. Как и польский, чешский, словенский, болгарский.
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Вообще не так. Не знаю как с польским и словенским, но чешский и болгарский, почти не будет разницы при изучении, что для украинца, что для русского.
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Никакой проблемы нет. Поэтому я не предлагаю русский и английский вместо украинского, а только в дополнение. В этом вопросе я скорее сторонник Назарбаева и его политики трехъязычия.
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как же зебилы это переживут.... и вжопучленцы повстанцы!.... Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 9928
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Шооо, ЦН пасе задніх??
Перші новини на Українській, слабо?!
Счас вбанять..🤗
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Кроме закона об украинском языке в мире нет проблем ?
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Та да...🤗
Увагу стерляді перемикають...
😄
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Може, б ООН папірчик якийсь, тобто резолюцію, зе-пере-зе-денту послала б, де б чорним на білому було написано, що українська мова не розділяє український народ.
А то до персонажа добровільно не доходить.
Так хоч би трохи толку од організації було б.
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РАЗДЕЛЯЕТ НАРОД ТУПОЕ БИДЛО КОТОРОЕ ЗА 28 ЛЕТ НЕ ВИУЧИЛО УКРАИНСКИЙ ЯЗИК ЖИВЯ В УКРАИНЕ, И ОРУЩЕЕ ЧТО ЕГО УЩЕМЛЯЮТ И БАНДЕРАВЦИ БЕГАЮТ
И БЕСПОЛЕЗНО ИМ ЧТО ТО ОБЯСНЯТЬ, ЕТО ПО ЖИЗНИ БЕЗДАРИ И ЛЕНТЯИ КОТОРИЕ ЖДУТ ПОКА ХАЛЯВА ПРИЙДЕТ
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А чому Ви мені це пишете ?
То у фейсбучик до вашого зе-гаранта. Шоб його ...
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ну слава яйцям, вистачило духу на адекватне рішення! а то побачивши новину про це засідання, думав що в тому ооні вже геть усі з глузду поїхали... лишається тільки погодитись з місцевим паном, який знову і знову в черговий 1000-й раз переконується, яка ж брехлива і потворна ця рашистська *********!
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В нього вже лічильник до 3000 добирається. А я пам'ятаю ці покази на цифрі 1488. Тьху, ледь не зіганув.
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Против обсуждения украинского закона проголосовали США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша,

за - паРаша, Китай, ЮАР и светочи демократии - Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/05/2019/5ce301e89a79475066559fcc?from=from_main
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Зеленський дуже радий цій події, але не може це сказати українською.
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я знову ж, в 2807-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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