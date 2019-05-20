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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17523) Портнов (378) ГБР (315)

 Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов заявил, что подал заявление в ГБР о преступлениях, совершенных Порошенко

Бывший заместитель главы Администрации Президента (АП) Украины времен Януковича Андрей Портнов сообщил 20 мая, что подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о преступлении, якобы совершенном экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Портнов отметил:"Ссегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении.

Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней.

Будем публично информировать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться". ФОТО

Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов заявил, что подал заявление в ГБР о преступлениях, совершенных Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127917
 
 
 Топ комментарии
 
РЕВАНШ ригов начался. Ну, зебени, бухтите про рига Петра.
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За 5 років Порошенка ніхто з ригів-втікачів й близько не думав про те, що можна повернутися в Україну. Останні місяці всі вони активно підтримували Зелю. І вам, зрадникам, казали, що це не по-пріколу. Вам казали, що ніхто не перебільшує, кажучи про реванш. На дебатах Порошенка і Зелі, Порошенко наголосив на тому, що Зеля - це мішок, в якому заховані ті, хто розкрадав Україну, колишні риги і всі інші реваншисти.
Але ви зробили свій вибір.
Ви зрадили не Порошенка, а Україну, плюнули в обличчя мертвим, живим і ненародженим українцям. Ну і звісно, ви не підете збирати Майдан, як обіцяли, ви в своїй зраді будете звинувачувати інших. Але ні, зрадники саме ви. Живіть з цим. Ви зробили це разом.
Mason Lemberg
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Ви хоть сами верите в то говно шо носите в зубах?
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Портнов будет судить Порошенка за "розкрадання" в армии. Мило.
Как скоро дождемся судов над "карателями ЗСУ"?
Страна стремительно покривается зеленой плесенью...
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ах красава! а о своих злодеяниях скромно умолчать?
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Ненаказанное зло не только возвращается, но и еще имеет свойство применить к тебе те рычаги, которыми ты не воспользовался.
И еще. За 5 лет от порошенко мы не только не услышали осуждения Кабмина януковича-азарова, где служил порох, но и ни одного заявления о коррупции этого самого Кабмина.
И по поводу портнова. А ведь левочкин с АП овоща ведь никуда не уезжал...
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Портнов повипендрюється недовго, виключно до призначення нового Генпрокурора, і знову втече в Кацапстан. Бо прикривати його дупу вже нікому - нема ані Свині, ані свинячого Алкоплокулола, ані головного фСБ(у)шника Васі-їбанька.
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Пєца дарма ти свого другана запустив в Україну
Отакої 🤣
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коломойский сделает все чтобы сделать пороху козью морду. вот и этого портнова из Израиля притянул, а предварительно со скоим друганов авакяном договорился о всческом содействии.... теперь этого рыга портнова охраняют, разрешают подавать бумаги во всякие суды гбры и т.д при этом бэня не остановится... следующим траншем повалит к нам разная рыговская сволочь из рашки из крыма из луганды и т.д так за что боролись а народ? может сразу на колени ? а то куйло уже заждался!!!!
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а где нацжены жего это упыря не п@здят?! Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком - Цензор.НЕТ 7129

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зелупоны и портнов - близнецы и братья, общая повестка
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ППц Какие же тупые истерички порохоботы! Я уею))) То что чувак столько лет спокойно жил в Европе и его никто не трогал и никаках дел на него так и не завел, спокойно пролетает сквозь дыры в головах порохосвиней. Впрочем истерички - порохоботы это ведь всего дишь 25% ыЛИТЫ
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Вообще-то сажать надо Портнова и надолго за правовое прикрытие расхищения бюджета Украины бандой Януковича.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-замглавы АП времен Януковича Портнов заявил, что подал заявление в ГБР о преступлениях, совершенных Порошенко
 
 
 
 
 
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