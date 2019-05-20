 Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов заявил, что подал заявление в ГБР о преступлениях, совершенных Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Портнов отметил:"Ссегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении.
Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.
Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней.
Будем публично информировать".
Луценко и его зам - это "ручные собачки" мародера... дело против Портнова закрыл Порошенко ЛИЧНО!!!
https://inforesist.org/delo-protiv-portnova-zakryl-zamestitel-luczenko-poetomu-on-smog-vernutsya-v-ukrainu/
Как скоро дождемся судов над "карателями ЗСУ"?
Страна стремительно покривается зеленой плесенью...
И еще. За 5 лет от порошенко мы не только не услышали осуждения Кабмина януковича-азарова, где служил порох, но и ни одного заявления о коррупции этого самого Кабмина.
И по поводу портнова. А ведь левочкин с АП овоща ведь никуда не уезжал...
Отакої 🤣
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