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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Порошенко (17523) Bloomberg (94)

 За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, - "Bloomberg"

Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg.

К 2019 году чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% – до $705 млн, указано в данных индекса Bloomberg Billionaires.

Самый дорогой актив экс-президента Украины – кондитерская компания Roshen. Также он влияет на банк, телеканалы, страховую компанию, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше – 50% капитала, у него осталось $5,5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов занял 439 место в рейтинге миллиардеров от Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/n3127915
 
   
 Топ комментарии
 
То у поезЕдента зеленского все в офшорах...
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врет блумьберг. в 82 раза разбагател. шибзик сказал и его командА тоже сказала
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шукай і знайдеш, а коли знайдеш, то розкажеш, але нагадаю - вибори пройшли, вже нічого шукати не треба, нема що.
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барыжатникофф заоффшорил все бабки.
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Я еще помню как Хряк пол Киева вместе с Подолом скупал в начале 2000-х под свои магазины и автосалоны с мастерскими. Тогда за бесценок скупал у людей ваучеры 51% а остальных пинком под жопу выгонял. Помню как он в Виннице все сахарные заводы скупил по цене дешевле металолома и порезал на метал, оставив тысячи людей без работы и фермеры не знали куда свою сахарную свеклу сдавать выбрасывали в силосные кучи потому что дороже было везти за 150-200км на единственный завод Пети который он оставил для себя и принимал свеклу ниже себестоимости. Как он работая в команде Януковоща кричал что нужно перестать платить зарплаты в конвертах и жестоко за ето наказывать, а сам в ето время на всех своих предприятиях только в конвертах и платил. Ета мразь свинорылая за копейку удавится, и вы хотите сказать что он обеднел за время президенства так что еще захотел на один срок? Вы хоть логику улавливаете? Дурачки!!! За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg" - Цензор.НЕТ 8997
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И получил новый статус - Офшорный Миллиардер так он сравнится в статусе со своим коллегой Путлером.
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СО своим колегой ЗЕклоуном офшорным. Или про офшорки клоуна ты конечно забыл??
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то правильні оффшорки, а то не правильні
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Про офшорки клоуна раскажешь??
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По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше - 50% капитала, у него осталось $5,5 млрд.

Странно, а Блумберг знает что Ахметов за последние годы скупил большинство Обленерго и стал единственным монополистом? И ето только то что на виду. Или вы считаете только наличку а скупленые акции и недвижимость со стратегическими заводами ето не защитывается в общее состояние? Тогда понятно. Петя просто свое бабло из Швейцарских счетов вложил в акции и заводы с пароходами и офшорные острова.
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Считают всё. Просто электорат кловуна слишком слабоумный что бы понять что в воюющей стране активы сильно обесцениваюца. Отсюда и снижение состояния. Лутше расскажи про офшорки клоуна???
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Шок! Какой-то жирный мужик на Банковой закрылся в кабинете Президента, требует бутылку коньяка, миллион баксов, вертолет в Югославию и если не выполняет его требования грозится выбросить из окна... какую-то бабу! Говорит, что у него страну украли!
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Узнаю электорат кловуна. Петицию за легализацию травки успел подписать???
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да фигня, бенька опять коньячку перебрал, щас ещё сепарам начнёт звонить.
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сранно, беня тільки прилетів, а клован вже його кинув, ну нехай маци з'їсть чи що, може попустить, хіба беня забув, що клован нічого не должен.
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ну вот, а если бы драл стадо гаджетов и дал драть и беньке днепровскому, был бы и президентом и кваков с нацжёнами был бы тише воды и ниже травы.
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Блин, я сейчас прям разрыдаюсь от жалости и умиления...
Оказывается пэдра и ахметка, как нищеброды безталанные, сидя на схемах работали себе в убыток.
А может они, как благородные робин гуды, за свой счёт кредиты МВФ отдавали.
Зря, очень зря на них бочку катили.
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да не плачь, вам же заканчивается период бедности
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Это ты только, федул, такой черствый и бессердечный.
А я отзывчивый и добрый, людЯм помогаю.
Так что если вдруг увижу где-то пэдру, или ринатика, под церковью на паперти, обязательно пожертвую копеечку.
Я такую куеву тучу денег за эти пять лет накопил, что куда теперь девать - ума не приложу.
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Давайте скинемося на якусь бабку ,нехай на нього Баригу порчу наведе чи що,бо від України воно не відчепиться
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Это манипуляция.
Он потерял лишь потому, что гривна благодаря нему так обесценилась. Украинцы потеряли гораздо больше.
Зато новыми бизнесами он неплохо так прирос.
Кстати, после самого падения он все равно успел разбогатеть на 100 миллионов долларов.

Так что не надо тут рассказывать про Порохатую свинью-поцреота.
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Узнаются кремлевские методички: офшоры, ростов, Рошен. Придумать больше нечего, дебилы, ***.
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куем по роже зелупонов которые орали как порох накрал
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о как! а зеБилам говорили что аж в 80 раз богаче стал!
зебиЛне хоть в рот ссы!они скажут сока попили! За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg" - Цензор.НЕТ 681
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Так все украинцы стали беднее. Только порохоботы почему то этому рады. Мазохисты прям
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, - "Bloomberg"
 
 
 
 
 
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