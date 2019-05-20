Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg.
К 2019 году чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% – до $705 млн, указано в данных индекса Bloomberg Billionaires.
Самый дорогой актив экс-президента Украины – кондитерская компания Roshen. Также он влияет на банк, телеканалы, страховую компанию, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, отмечает Bloomberg.
По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше – 50% капитала, у него осталось $5,5 млрд.
За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, - "Bloomberg"
Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера вскоре после избрания на пост главы государства в 2014 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg.
Странно, а Блумберг знает что Ахметов за последние годы скупил большинство Обленерго и стал единственным монополистом? И ето только то что на виду. Или вы считаете только наличку а скупленые акции и недвижимость со стратегическими заводами ето не защитывается в общее состояние? Тогда понятно. Петя просто свое бабло из Швейцарских счетов вложил в акции и заводы с пароходами и офшорные острова.
Оказывается пэдра и ахметка, как нищеброды безталанные, сидя на схемах работали себе в убыток.
А может они, как благородные робин гуды, за свой счёт кредиты МВФ отдавали.
Зря, очень зря на них бочку катили.
А я отзывчивый и добрый, людЯм помогаю.
Так что если вдруг увижу где-то пэдру, или ринатика, под церковью на паперти, обязательно пожертвую копеечку.
Я такую куеву тучу денег за эти пять лет накопил, что куда теперь девать - ума не приложу.
Он потерял лишь потому, что гривна благодаря нему так обесценилась. Украинцы потеряли гораздо больше.
Зато новыми бизнесами он неплохо так прирос.
Кстати, после самого падения он все равно успел разбогатеть на 100 миллионов долларов.
Так что не надо тут рассказывать про Порохатую свинью-поцреота.
зебиЛне хоть в рот ссы!они скажут сока попили!