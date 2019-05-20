 На Закарпатье налоговиками изъята партия подготовленных для контрабанды сигарет стоимостью 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины в пограничной полосе украинской-румынской границы в доме отдыха лесников было обнаружено и изъято 36,2 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных торговых марок.

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Сигареты не были оклеены акцизными марками и предназначались для незаконного перемещения через государственную границу Украины.

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 1,2 млн гривен.

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Продолжается следствие.