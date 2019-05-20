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Все про:Закарпатье (1566) контрабанда (1739) налоговая милиция (1656) сигареты (613)

 На Закарпатье налоговиками изъята партия подготовленных для контрабанды сигарет стоимостью 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области совместно с пограничниками изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью более 1,2 млн грн, подготовленных для незаконного перемещения через границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье налоговиками изъята партия подготовленных для контрабанды сигарет стоимостью 1,2 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины в пограничной полосе украинской-румынской границы в доме отдыха лесников было обнаружено и изъято 36,2 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных торговых марок.

На Закарпатье налоговиками изъята партия подготовленных для контрабанды сигарет стоимостью 1,2 млн грн 02

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На Закарпатье налоговиками изъята партия подготовленных для контрабанды сигарет стоимостью 1,2 млн грн 03

Сигареты не были оклеены акцизными марками и предназначались для незаконного перемещения через государственную границу Украины.

На Закарпатье налоговиками изъята партия подготовленных для контрабанды сигарет стоимостью 1,2 млн грн 04

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 1,2 млн гривен.

Также смотрите: Большой центр контрабандных сигарет ликвидирован в Николаеве. ВИДЕО

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3127914
 
 
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Даёшь Кишинёвский Космос по 70 копеек !!! На Закарпатье налоговиками изъята партия подготовленных для контрабанды сигарет стоимостью 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 1387
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Куда бабло уходит после реализации ???
В закрома чо ли,,,,,,,,
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Закарпатье налоговиками изъята партия подготовленных для контрабанды сигарет стоимостью 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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