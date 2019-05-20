 Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрирован в ВР

Соответствующая публикация появилась на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ. Однако текст законопроекта пока не опубликован.
Напомним, 15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.
Законопроект рассмотрят по специальной процедуре, учитывая, что петиция в его поддержку собрала 25 тыс. подписей.
Состав Рады:
«Блок Петра Порошенко» 133 рыла, 21,82 %
«Народный фронт» 82 рыла, 22,14 %
«Самопомощь» 33 рыла, 10,97 %
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65969
Пройдите по ссылке - там кажется вся Рада.
- Шо- шо ?! Протысните каннабис медицинский ?
"стратегические семена" (обратите внимание на артистичность йолопа))))) и уют)))
https://youtu.be/LmGo1w82IM8
Нужно гнать супрун поганой метлой!