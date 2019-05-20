 Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрирован в ВР

Соответствующая публикация появилась на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ. Однако текст законопроекта пока не опубликован.

Напомним, 15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

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Законопроект рассмотрят по специальной процедуре, учитывая, что петиция в его поддержку собрала 25 тыс. подписей.