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Все про:ВР (22879) законопроект (2045) легализация наркотиков (15) марихуана (84)

 Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрирован в ВР

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь".

Соответствующая публикация появилась на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ. Однако текст законопроекта пока не опубликован.

Напомним, 15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я против легализации оружия, - Зеленский

Законопроект рассмотрят по специальной процедуре, учитывая, что петиция в его поддержку собрала 25 тыс. подписей.

Источник: https://censor.net.ua/n3127907
 
   
 Топ комментарии
 
все наркоши поддерживают...все до единого...
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Доказательст обратного то нет...
ПрезЕдент зеленский засцал сдать анализы в независимой лаборатории...
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"Реформы" начались. А я думал с чего начнет Гнусавый..
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Спасибо Пэте за эту отличную новость!

Состав Рады:
«Блок Петра Порошенко» 133 рыла, 21,82 %
«Народный фронт» 82 рыла, 22,14 %
«Самопомощь» 33 рыла, 10,97 %
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Потребители канабиса - добрие, а бухари могут и лицо попортить.
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Прикол в том, что такого кол-ва подписей под законопроектом я не помню.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65969

Пройдите по ссылке - там кажется вся Рада.
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О, понеслась душа в рай ! 😁 То ли ещё будет ! 💉 💣 🔪 🔫
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Смешно читать гневные комменты порохоботов на законопроект от супрун. Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 4938
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В Италии до сих пор не легализировали! У медицины на вооружение полно опиоидов, лёгких, средних и сильных. Существует терапия боли. В Украине этого не надо бы делать, т.к. у вас высокий риск фальсификаций.
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-Снимите неприкосновенность депутатскую!!!
- Шо- шо ?! Протысните каннабис медицинский ?
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Акуенный просто закон...как раз под нового прызыдэнта)))
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рашА тоже любит анаша (просто прикольный сюжет 2008 года....до войны еще)

"стратегические семена" (обратите внимание на артистичность йолопа))))) и уют)))
https://youtu.be/LmGo1w82IM8
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Это будет первая потужная реформа после того как подельники Бени засядут в Раде. Следующая рехворма - удешевление водки, шоб уже точно быдло занялось бухлом, и не трогало власть.
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Все верно!
Нужно гнать супрун поганой метлой! Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 8671
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Отличный закон, очень перспкутивная тема! Когда то одни дебилы уже запретили коноплю, а она ведь может заменить кучу синтетической дряни!
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Мощно, но не стоит останавливаца на достигнутом. Даёшь автоматы для продажи боярышника под каждый подьезд!!! Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 5000
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрирован в ВР
 
 
 
 
 
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