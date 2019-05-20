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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский призвал США усилить санкции против России из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в церемонии инаугурации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский призвал США усилить санкции против России из-за агрессии в Крыму и на Донбассе 01

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, - подчеркнул Президент. - Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ".

Зеленский призвал США усилить санкции против России из-за агрессии в Крыму и на Донбассе 02

Также читайте: США надеются на тесные и партнерские отношения с Зеленским, - посольство

Зеленский добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: "У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности".

"Зеленский поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинцы имеют полную поддержку США, - Волкер

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики Рик Перри, Специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон.

Источник: https://censor.net.ua/n3127905
 
   
 Топ комментарии
 
щас вата дружным хором начнет сероводороды выпускать...
под личиной Зеленского оказался "циничный бандера"...
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Когда Зе-беня посадит Гепу, Труху и еще....... ну не сотни, об этом даже не мечтаю, ну хотя бы Допу и еще парочку одиозов? До нового года времени ему хватит?
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Зеленский, ни атбирай хлеб у порохоботов...они ******** зраду искать при таком подходе
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Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, то ей хер в забор просуну, то ей жопу покажу
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почему приехал портнов, главный юрист рыгов? Почему медведчук не убежа?
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Портнов приехал чтоб лицезреть как Петя сядет с конфискацией, за Мертвячука Грицак уже медальку получил, потому и не убежал... Ещё вопросы будут?
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Грицака завтра не будет. Мертвячук сядет?
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А фуршета все нема,лахта й стець уже й суму видумали на шашлики,а воно зась.Це при пєті ахмєтов з луциком в цей час уже лобизались на попойці,а тут чоловік працює.радує те,шо з рижим відмовились домовлятись і уже виставлені активи деяких ахметівських компаній в Києві на продаж,отак ось пепоцефали,утріться і лізьте в будку
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І що? Замість саджати Ахмєтова йому дозволять злити свої фірми і взять кеш?
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я хоть и голосовал за Порошенко,но пока что Зеленский все делает правильно!
(поэтому и тебя лайкнул Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії через агресію в Криму і на Донбасі - Цензор.НЕТ 1924)
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Ай,маладєц ! А це не бажаєте прокоментувати ?
На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 3695
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А затикати,видно,будуть запасами,зібраними злочинною владою бариг.
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легко. воры принесут наворованное и попросят принять, чтоб не посадили.
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В принципі,в мєнтовкі і в НАБУ все так і працює.
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и шо беня тоже принесёт? Или ты как и твой зедебил бла бла бла и можешь а
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говорят у зелебени в активе 49% на парламентских на сейчас...а куда делись остальные 24?ну,которые были 73... На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 5836это уже не контузия.это павшие.
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24- это те, кто продолжают ненавидеть твоего сывого вора и будут голосовать за другие прогрессивные, демократические партии (БЮТ, Гражданская позиция и т.д.)
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Порохоботы они как собаки. Видят мир черно-белым На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 387
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_Мир и есть чернобелым в действительности. Когда дело касается самого дорогого - своей шкуры - все эти лицемерные "философы" сразу же решительно отбрасывают полутона и начинают высказываться вполне ясно и определённо! Белый свет содержит спектр всех цветов, кроме черного. Но чёрный - просто отсутствие света.
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потому и торопитесь?рады шо неконституционно роспуск обьявили?
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а 3 года с мифической коалицией констуционно?
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мифический-это у тебя бред На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 361 .кто доказал,что ее не было?беня в изгнании?или зеля на гастролях в рашке?
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Убедительно, как у кацапов. Хдевашидаказатильства, наших войск там нет, это просто отпускники...
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мне пофиг твои кацапы...а президент-гарант конституции.и принимать решение должен на доказанных фактах.а тем более на собственной кенгурации волаючи на весь мир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії через агресію в Криму і на Донбасі - Цензор.НЕТ 9037.
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и шо теперь если против зедура уже кацап а убогий
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Шо сказать то хотел? Закуси, соберись с мыслями и повтори попытку. Бо шото ты невнятно бормочешь и совершенно без знаков препинания.
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www.dw.com/ru/парламентская-коалиция-в-украине-пациент-скорее-мертв-чем-жив/a-41958935
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може ты для начала конституцию почитаешь?как определяется отсутствие коалиции...а для начала-зачем она нужна.
а беллетристику читать-то от нечего делать можно
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Парубию подавались запросы и судебные иски предоставить письменную информацию о составе коалиции поименно.И не один раз.На что, он ложил с прибором и на конституцию и на суд(петин)
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Гыга, а коалиция была три года чы не?
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Це мабуть якийсь кацап через гугл-перекладач накалякав. По перше немає пишеться одним словом, та й слово забагато вжито не до діла.
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ля, да он упорот!
На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 9456
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Продовжувати реформи в Україні? Тобто Порошенко проводив реформи, а раніше зе брехав щодо цього? 🤣
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Не хотел ставить союзников в неловкое положение, они верят что Петя 5 лет реформами занимался!
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Ви добре розумієте свої слова? Американці розумні люди і вміють аналізувати різні слова. На інавгурації та раніше були інші слова про реформи. Тепер визнання реформ є визнанням того, що раніше він брехав.
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ты считаешь американцев слепыми дураками? А я считаю, что слепые дураки - голосовавшие за игоря валерьевича
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Та ладно,типовий кріварожскій правільний пацанчік.
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порохоботы! "бляха муха"?!! На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 2571 ))))))))))))))))))
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Яке продовження демократії у "фільтраційних таборах"?
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Очень оперативно! Хотя нежную психику ******** уже можно и не жалеть. Инерция?
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Зачинили тему, жена Цезаря понад підозр.
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Бойцы рассказали, чего ждут от Зеленского.

Среди солдат настроения сдержанные и настороженные.
Стрельба по всей линии фронта. Что об армии и ситуации на Донбассе говорил сегодня президент Владимир Зеленский - следили и на позициях. Так чего же армейцы ждут от нового главнокомандующего?На передовой все военные, кто не был на боевом посту, смотрели инаугурацию президента. Разговоры среди армейцев только об этом событии. Среди солдат настроения сдержанные и настороженные. Бойцы хотят одного - чтобы им не мешали воевать."Посмотрим! Очень громкие слова сказал новый президент. Посмотрим как все будет. Все положительно настроены, у всех боевой настрой. Хочется назад забрать нашу землю. Ну как забрать - она и так наша. Хочется выбить вон агрессора. И чтобы украинская земля назад стала нашей. Потому что это нехорошо, когда какие-то плохие дяди топчут нашу землю", - говорит боец.Среди бойцов, которые сейчас воюют на фронте, много тех, кто пришел на войну 2014-го и застал армию в упадке. Теперь говорят, за последние 5 лет многое изменилось к лучшему. В частности, появились новые виды вооружения и новая амуниция, лучшим стало и питание. Солдаты надеются, что реформирование армии будет продолжаться."Я могу сравнить. Сейчас очень многое изменилось. Обеспечение на высоком уровне. Сравнить те годы и сравнить настоящее время - очень-очень кардинально армия изменилась. Тогда армию разрушали. Уже армию восстановили - с нуля, можно сказать, восстановили", - говорят военные.Между тем, ситуация на передовой остается напряженной. За последние сутки один наш боец ​​получил ранение. Российские войска атакуют по всей линии фронта. Применяют как стрелковое оружие, так и артиллерию запрещенного калибра. Но армейцы удерживают оборону.
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а цьому бійцю ще не довели до свідомості, що армії в нас взагалі нема?
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Поясніть ЗЄ,що санкції не залежать від закликів ЗЄ.
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воевать за нас никто не будет . а те все просьбы и заклыки до очка .седня помощь есть а завтра ..телефон не отвечает .
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ды няўжэж?! я вельмі здзіўлены На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 6423 ну калі і далей гэтак будзе тое не ўсё яшчэ згублена з гэтым зя
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Поздравляю украинцев с быборами !!! И самое главное ,что срань рашкину не пригласили.Слава Украине !!!
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Портнов **** уже шо то написал и назвал всех украинцев "друзьями", к чему бы это?
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Украина начала спецоперацию по дестабилизации России. Вот прямо несколько дней назад как пошла первая волна. Судя по поступающей информации давление будет постепенно нарастать вплоть до полной дестабилицации. Используется пси оружие самой последней разработки. Готовьтесь кацы!!!
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Азаров уже заявил о возвращении в Украину. Во как пси оружие действует😄
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ага! И ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ - НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
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Можно даже не слушать эту Чушь. До начала выборов в Раду он может даже обещать лично отмудохать Путена. А вот если получит свою Коалицию все сразу изменится.
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А-а-а-а-а! Фсе ниправильна! Зрада, аж слезы на глазах! ***************, верно я говорю?
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Это что же получается, зебилы, Зеля таки порохобот? А вы то надеялись перестать стрелять.
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Если санкции не будут ограничивать экспорт энергоносителей, нефти и газа, с России эти все санкции НИ О ЧЕМ!!!
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о-о-о... вот теперь зе начнет чувствовать разницу между "призывать" и "что-то делать", а потом - между "обещать" и "выполнять"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский призвал США усилить санкции против России из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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