 Зеленский призвал США усилить санкции против России из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.
"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, - подчеркнул Президент. - Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ".
Зеленский добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: "У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности".
"Зеленский поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время", - говорится в сообщении.
С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики Рик Перри, Специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон.
(поэтому и тебя лайкнул )
а беллетристику читать-то от нечего делать можно
Среди солдат настроения сдержанные и настороженные.
Стрельба по всей линии фронта. Что об армии и ситуации на Донбассе говорил сегодня президент Владимир Зеленский - следили и на позициях. Так чего же армейцы ждут от нового главнокомандующего?На передовой все военные, кто не был на боевом посту, смотрели инаугурацию президента. Разговоры среди армейцев только об этом событии. Среди солдат настроения сдержанные и настороженные. Бойцы хотят одного - чтобы им не мешали воевать."Посмотрим! Очень громкие слова сказал новый президент. Посмотрим как все будет. Все положительно настроены, у всех боевой настрой. Хочется назад забрать нашу землю. Ну как забрать - она и так наша. Хочется выбить вон агрессора. И чтобы украинская земля назад стала нашей. Потому что это нехорошо, когда какие-то плохие дяди топчут нашу землю", - говорит боец.Среди бойцов, которые сейчас воюют на фронте, много тех, кто пришел на войну 2014-го и застал армию в упадке. Теперь говорят, за последние 5 лет многое изменилось к лучшему. В частности, появились новые виды вооружения и новая амуниция, лучшим стало и питание. Солдаты надеются, что реформирование армии будет продолжаться."Я могу сравнить. Сейчас очень многое изменилось. Обеспечение на высоком уровне. Сравнить те годы и сравнить настоящее время - очень-очень кардинально армия изменилась. Тогда армию разрушали. Уже армию восстановили - с нуля, можно сказать, восстановили", - говорят военные.Между тем, ситуация на передовой остается напряженной. За последние сутки один наш боец получил ранение. Российские войска атакуют по всей линии фронта. Применяют как стрелковое оружие, так и артиллерию запрещенного калибра. Но армейцы удерживают оборону.