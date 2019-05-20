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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На встрече с делегацией США Зеленский призвал к ужесточению санкций против России. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в церемонии инаугурации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

На встрече с делегацией США Зеленский призвал к ужесточению санкций против России 01

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, - подчеркнул Президент. - Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ".

На встрече с делегацией США Зеленский призвал к ужесточению санкций против России 02

Также читайте: США надеются на тесные и партнерские отношения с Зеленским, - посольство

Зеленский добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: "У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности".

"Зеленский поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики Рик Перри, Специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон.

Источник: https://censor.net.ua/n3127905
 
   
 Топ комментарии
 
щас вата дружным хором начнет сероводороды выпускать...
под личиной Зеленского оказался "циничный бандера"...
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Млин. На эти заявления запоребриковых просто не надо обращать внимания. Ибо, наши северные соседи примут только одно - когда все речи Президента Украины (независимо от персоналий) будут предварительно согласовываться с ними (или писаться ими) , отказывая Украине в малейших проявлениях самостоятельности. Всё остальное они будут предварять любым глаголом перед фразой "за океаном". Синдром впаренного в их мозги пропогандонами эрэфии понятия "старшего брата" можно вылечить только операцией с вмешательством в эти же мозги.
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Хотабыч в этот раз культурен и без угроз - стареет
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Клоун так и будет дёргаться между ватной частью своего электората и условно проукраинской...
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Ну не знаю. Пока дергается только в одну сторону - в правильную.
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Ну а зачем ему срочно выборы Рады? До осени же так не продержится на шпагате. На встрече с делегацией США Зеленский призвал к ужесточению санкций против России - Цензор.НЕТ 2543
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Призывать это пэтина фишка,ТРЕБОВАТЬ пора !
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Это к вопросу о реванше. Портнов и Сo уже ищут билеты на ближайший рейс по направлению "Из Украины".
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Сначала с Беней разберись, а потом уже..... может быть..... половину....... потом.... как-нибудь
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Сначала разберёмся с агентами пуйла в Украине - мародёрами, как Порошенко, Гройсман, итд.., работающих на пуйла и уничтожение Украины...
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Пэцькины свинарчуки!

А де же ваша сдача Зелей Украины *****? Где, придурки соевые?


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Да угомонитесь, истеричные. Он до выборов в Раду так и будет тухесом в разные стороны крутить. Избиратели-то каждый своё хотят видеть. На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 2506
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А вот после выборов точно Нэньку продаст. Ну или через год после выборов. Ну или через два. Но то, что продаст, к гадалке не ходи. Верно?
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Нет, просто после выборов ему уже будет глубоко начхать, что избиратель думает. Там уже и посмотрим куда ветер дуть будет. А пока он действительно кот в мешке. Иначе и не назовёшь. И нашим и вашим угодить хочет.
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Зебил,не кричи,цыплят по осени считают...
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Наблюдаем за развитием событий. Для любых выводов ещё слишком рано.
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Для порохоботов для выводов не было рано еще месяца три назад. А сегодня с утра, во время инаугурации, ихняя вселенская зрада просто снесла все плотины и понеслась мутным и грязным потоком в коменты на ЦН.
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В Евангелие от Матфея в главе 7 есть следующие слова: "По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?" .
Т.е. судить о людях надо не по словам, а по делам. Пока слова правильные, подождём дел.
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США по ходу поняли что порошонка лжец и придурок. А Володю они уважать начали и поняли ,что он настоящий Президент , а не то недоразумение.
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та вы уже задолбали со своим порохом- он уже официально история- а вы все никак Узбагоиться не можете На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 1784

и ты наверное плохо слушал зелю- он же сам вам сказал "Президент- это не икона"

https://censor.net.ua/news/3127741/prezident_eto_ne_ikona_poveste_v_kabinetah_fotografii_svoih_deteyi_zelenskiyi_prizval_chinovnikov_ne

хотя если все что ты написал- ты смог увидеть в одних фотографиях- то извини Шерлок Холмс, не узнал тебя На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 1784
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Как только сядет Петя, так сразу прекратим.
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сори, но имхо процентов на 90- тогда вы это никогда не прекратите
потаскать по судам- его потаскают
но не посадят
вы из года в год обо этом мечтаете- то кучму посадят, то юща, то пороха
вон овоща еле-еле посадили
а если он подаст в ЕСПЧ то нет 100 % чем это все закончится
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Скорее всего да. Никто его не посадит. Так уж у нас сложилось исторически.
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Однако Трамп не прикатил, ну, или хотя бы Пенс.
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да-да, начали уважать. и прислали на кенгурацию... министра энергетики. спасибо хоть не здравоохранения На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 7215
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Одна надежда на американцев,что они хоть немного вправят ему его ватные мозги На встрече с делегацией США Зеленский призвал к ужесточению санкций против России - Цензор.НЕТ 7866
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тыб сам-бы к кому-то обратился,на всякий случай.
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Там медицина бессильна, скрепа вросла в черепную коробку.
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Давай Вовик не останавливайся пугать Ху Йла.Хочу щоб эта **** ошпарила поносом свои ноги
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Нада ПРАХосмоктам трупика кондитера антидепресанти замість 🍫 видавати..
Крючить нєпадєтцки балєзних...
🤗
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Вова подай американцам пример . Больше дела меньше призывов и стенаний
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преЗЕдент мля...

На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 4071
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Зеленский вступает входит в роль...
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скажите ему кто-нибудь, это не Плюк, это другая планета
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Теперь карликовый президент не только у кацапов, но и у нас..
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знаешь в чем разница? у меня скрин с видео, а у тебя фотошоп с кацапского ресурса. так что усохни промокашка
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не, это ты не всосал "разницу" - у тебя "скрин с видео", а у меня и миллионов таких как я, перед глазами пять лет брехни позора и поражений! вереница безнаказанных фриков типа кернеса гонтаревой труханова луценки шокина грановского и еще сотен и сотен отъявленных подонков,которые составляли "команду" мальдивского ушлепка!
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у тебя перед глазами только то что ты зохчешь увидеть. поэтому ты бездоказательно и ляпаешь языком. вам тезисы довели а аргументацию - нет. петя может и мальдивский а твой то - турецкий лучше что ли? он вам дайнам рассказывал про голого бородьку на ровере а сам владелец 10 фирм в офшорах двух домов в англии и италии, нескольких гостиничных номеров в грузии и пяти квартир в киеве причем не на осокорках.

кернес с трухановым такая команда порошенко что они создают свою партию и надеятся что в их раскрутке им поможет канал коломойского "г+г". а так да - команда
петя ушел. все. забудь. с сегодняшнего дня вы в ответе и только вы будете отвечать за все выбрыки мелкого ушлепка. порох ниразу не обвинил и не кивнул на "папередников". а вы когда перестанете? вы победили - керуйте. сегодня для зебзика было очищено поле. все ушли в отставку. вперед... посмотрим что оно накирует.
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А тим часом жопи, яка повертається очком, ти та інші мільони зебілів - не бачите. Вам, пля, міфічні поразки і зради ту жопу закривають.
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>>а у меня и миллионов таких как я, перед глазами пять лет брехни позора и поражений!<<
Тому що ти і мільйони таких як ти з народження запрограмовані на лузерство та поразки. І як би ви не стрибали - нічого для вас не зміниться. Ти знаєш значення сакральних цифр:
По - 25, Зе - 73 ? Гадаєш - рейтинг? Ні, це курс бакса.
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Зеленский, ни атбирай хлеб у порохоботов...они ******** зраду искать при таком подходе
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Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, то ей хер в забор просуну, то ей жопу покажу
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почему приехал портнов, главный юрист рыгов? Почему медведчук не убежа?
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Портнов приехал чтоб лицезреть как Петя сядет с конфискацией, за Мертвячука Грицак уже медальку получил, потому и не убежал... Ещё вопросы будут?
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А фуршета все нема,лахта й стець уже й суму видумали на шашлики,а воно зась.Це при пєті ахмєтов з луциком в цей час уже лобизались на попойці,а тут чоловік працює.радує те,шо з рижим відмовились домовлятись і уже виставлені активи деяких ахметівських компаній в Києві на продаж,отак ось пепоцефали,утріться і лізьте в будку
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І що? Замість саджати Ахмєтова йому дозволять злити свої фірми і взять кеш?
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Ай,маладєц ! А це не бажаєте прокоментувати ?
На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 3695
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говорят у зелебени в активе 49% на парламентских на сейчас...а куда делись остальные 24?ну,которые были 73... На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 5836это уже не контузия.это павшие.
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24- это те, кто продолжают ненавидеть твоего сывого вора и будут голосовать за другие прогрессивные, демократические партии (БЮТ, Гражданская позиция и т.д.)
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Порохоботы они как собаки. Видят мир черно-белым На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 387
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потому и торопитесь?рады шо неконституционно роспуск обьявили?
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а 3 года с мифической коалицией констуционно?
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Це мабуть якийсь кацап через гугл-перекладач накалякав. По перше немає пишеться одним словом, та й слово забагато вжито не до діла.
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Продовжувати реформи в Україні? Тобто Порошенко проводив реформи, а раніше зе брехав щодо цього? 🤣
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Не хотел ставить союзников в неловкое положение, они верят что Петя 5 лет реформами занимался!
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Та ладно,типовий кріварожскій правільний пацанчік.
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порохоботы! "бляха муха"?!! На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 2571 ))))))))))))))))))
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Яке продовження демократії у "фільтраційних таборах"?
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Очень оперативно! Хотя нежную психику ******** уже можно и не жалеть. Инерция?
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Зачинили тему, жена Цезаря понад підозр.
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Бойцы рассказали, чего ждут от Зеленского.

Среди солдат настроения сдержанные и настороженные.
Стрельба по всей линии фронта. Что об армии и ситуации на Донбассе говорил сегодня президент Владимир Зеленский - следили и на позициях. Так чего же армейцы ждут от нового главнокомандующего?На передовой все военные, кто не был на боевом посту, смотрели инаугурацию президента. Разговоры среди армейцев только об этом событии. Среди солдат настроения сдержанные и настороженные. Бойцы хотят одного - чтобы им не мешали воевать."Посмотрим! Очень громкие слова сказал новый президент. Посмотрим как все будет. Все положительно настроены, у всех боевой настрой. Хочется назад забрать нашу землю. Ну как забрать - она и так наша. Хочется выбить вон агрессора. И чтобы украинская земля назад стала нашей. Потому что это нехорошо, когда какие-то плохие дяди топчут нашу землю", - говорит боец.Среди бойцов, которые сейчас воюют на фронте, много тех, кто пришел на войну 2014-го и застал армию в упадке. Теперь говорят, за последние 5 лет многое изменилось к лучшему. В частности, появились новые виды вооружения и новая амуниция, лучшим стало и питание. Солдаты надеются, что реформирование армии будет продолжаться."Я могу сравнить. Сейчас очень многое изменилось. Обеспечение на высоком уровне. Сравнить те годы и сравнить настоящее время - очень-очень кардинально армия изменилась. Тогда армию разрушали. Уже армию восстановили - с нуля, можно сказать, восстановили", - говорят военные.Между тем, ситуация на передовой остается напряженной. За последние сутки один наш боец ​​получил ранение. Российские войска атакуют по всей линии фронта. Применяют как стрелковое оружие, так и артиллерию запрещенного калибра. Но армейцы удерживают оборону.
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а цьому бійцю ще не довели до свідомості, що армії в нас взагалі нема?
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Поясніть ЗЄ,що санкції не залежать від закликів ЗЄ.
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воевать за нас никто не будет . а те все просьбы и заклыки до очка .седня помощь есть а завтра ..телефон не отвечает .
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Зебилы в основном за цапию, так что нам всем будет хреново.
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ды няўжэж?! я вельмі здзіўлены На зустрічі з делегацією США Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 6423 ну калі і далей гэтак будзе тое не ўсё яшчэ згублена з гэтым зя
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Поздравляю украинцев с быборами !!! И самое главное ,что срань рашкину не пригласили.Слава Украине !!!
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Портнов **** уже шо то написал и назвал всех украинцев "друзьями", к чему бы это?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа встрече с делегацией США Зеленский призвал к ужесточению санкций против России. ФОТО
 
 
 
 
 
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