EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  753  29
Материалы по теме:
Все про:Германия (3333) помощь (3020) Нефьодов (78) Мельник Андрей (73)

 Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник. ФОТО

Германия предоставит Украине 82 млн евро технической и финансовой помощи на проведение реформ.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник 01

"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского: Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году. Сегодня в Киеве подписывается протокол! Спасибо, Германия", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 украинских военнослужащих отправили на лечение в Германию

Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127901
 
   
 Топ комментарии
 
А хто ж рехформи проводити буде до 31 грудня 2019 р. Парламент то тю-тю Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5237
 показать весь комментарий
 
Беня уже послал телеграмму с благодарностью?))
 показать весь комментарий
 
Ещё бы уточнили, на какие именно реформы. А то шо то как то все расплывчито. Педро вон 5 лет реформы реформил, дореформился что Украина самая бедная страна Европы стала.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А хто ж рехформи проводити буде до 31 грудня 2019 р. Парламент то тю-тю Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5237
 показать весь комментарий
 
 
и не кажи.рэхвормам только 82 миллиона не хватало.теперь запануемо!
 показать весь комментарий
 
Данкешон, Биттешон(как в той серии "Масок").
Щас новосваренная "оппозиция" заверещит шо Петко выцыганил выромил выклянчил бы в 2 раза больше и они еще бы просили взять)
 показать весь комментарий
 
як завжди - хто біля "корита" , ті і будуть....у них подолання "бідності" завжди в "процесі"... Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3896
 показать весь комментарий
 
как хозяина свинарчуков от корыта отодвинули, так и инвестиции сразу пошли Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1042
 показать весь комментарий
 
 
А сколько петюньчикам Германия дала?
 показать весь комментарий
 
Петюньчики уже с Беларуси строчат?
 показать весь комментарий
 
Украдут...молодая зеленая команда голодна до до денег...да и Беня хороший учитель..
 показать весь комментарий
 
Беня уже послал телеграмму с благодарностью?))
 показать весь комментарий
 
 
Ещё бы уточнили, на какие именно реформы. А то шо то как то все расплывчито. Педро вон 5 лет реформы реформил, дореформился что Украина самая бедная страна Европы стала.
 показать весь комментарий
 
 
ага, дореформировался. это ж он в Ростов с казной сбежал, нет?
 показать весь комментарий
 
Да большой разницы между зеком и барыгой нет. Единственное что у ***** не получилось с казной рвануть. Янук то под шумок валил. А у Педро такого шанса не было. Хотел, но из ЕС и США ему намекнули что бы даже не думал. Вот он и сообразил, в Ростов то ему путь закрыт, а если ещё с Европе и США занозить, куда бежать в случае чего????
 показать весь комментарий
 
зЭлень это не только 82 кг диетического корма , но и ...
 показать весь комментарий
 
Никакой конкретики, только сказано, что на на реформы, может опять для грабежа украинцев.
 показать весь комментарий
 
фрау й більше дасть, щоб тільки їй не заважали спільно з ху@лом добудувати "сєвєрний поток2"!
 показать весь комментарий
 
Немцы подождали пока Мародера выгонят потому как знают что все деньги в трубу тоесть на панамский офшор пойдут.
 показать весь комментарий
 
Да , хотят проверить. Доверяй, но проверяй.
 показать весь комментарий
 
давайте я карту привата дам, скините мне чутка, полезнее будет))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх