 Германия выделит Украине 82 млн евро на проведение реформ, - посол Мельник. ФОТО

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского: Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году. Сегодня в Киеве подписывается протокол! Спасибо, Германия", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 украинских военнослужащих отправили на лечение в Германию