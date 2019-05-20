 Порошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Переехал в прозрачный офис.

Встретился с добрыми друзьями Украины американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я горжусь 5 годами своего президентства. Я вывел Украину в новую эру свободы и демократии





