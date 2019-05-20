 Порошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Переехал в прозрачный офис.
Встретился с добрыми друзьями Украины американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Переехал в прозрачный офис.
Встретился с добрыми друзьями Украины американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом".
- кушать, да. а так нет.
так зараз всі роблять... )))))))))))))))))))))))))
Ясно ж написано :
Кое-кто в США и Европе приспособились проворачивать дела с украинскими коррупционерами.
Им нужны дешевый ворованный лес и другие ресурсы из Украины.
Ресурсом для Байєр(філіал-Монсанто),наприклад є дешева житомирська земля,на якій можна проводити небезпечні генетичні експерименти у промислових масштабах..
Отчьот по финансам требуют ...
просравшим все
порохоботам..
хоча б надію )))))
Таке порівняння - нонсенс.
Де йому вивчити ангельску...його максимум- завчити дебільні репліки з папірця, а потім мавпувати під них.
Тепер вона цілковито прозора..
І НІхто не посміє сказати ,що це не так ))))
Миллиардер за счет Украины.
Чтобы ему в жопу засунуть все его деньги, который он украл у нас!
Расскажите нам старую сказочку, в которой Порошенко с первой весенней оттепелью "улепетывает из страны"...
Ну или ту сказочку, где его "садят у тЮрму".
- Конечно знал...
- Так вот, Мойша, он теперь живёт напротив своего дома...