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 Политика Украины
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Все про:офис (80) Порошенко (17523) США (14977)

 Порошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США В ЕС Гордоном Сондландом в новом прозрачном партийном офисе партии "Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Переехал в прозрачный офис.

Встретился с добрыми друзьями Украины американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я горжусь 5 годами своего президентства. Я вывел Украину в новую эру свободы и демократии

Порошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом 01
Порошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом 02
Порошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом 03

Источник: https://censor.net.ua/n3127900
 
   
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"після початку репресій в Україні нова влада отримає санкції"_____________ГДЕ про "фільтраційні табори"?????????
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*Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем.*-цитата из вчерашнего выступления зеленого.....Узпакойтесь)))
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Шах и мат, ВаЗе! Порох в прозрачном офисе, а ты сиди на Банковой! ХА!!! Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 405
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Погодьтесь, цей прозорий офіс пасує Порошенко більше, аніж Адміністрація Президента. Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 1235
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Здулся зебик быстро. Визжал про Ростов, про тюрьму, про то как Петя побежит..смаковал геройствовал, расказывал как клоун всех посадит, и всем покажет, а в итоге жалкие шутейки в стиле Шапито 95...и ЗЕро дела.
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Про тебя зебик. Про тебя Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 6792 Шо там когда Петя Ростов побежит ??
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НУ який нахір Ростов при наявності вілли в ІСПАНІЇ !?
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А ссылочку можно, где я утверждал подобное? И никуда Ваш Петро не побежит, не волнуйтесь, - у него аритмия, лишний вес и сахарный диабет. Его перевозить нужно. )
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Вони усіх залякують, але не хочуть розуміти того, що погрози повертаються до них самих🤗
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а шо ,є шоколадки під назвою "Порох парєнь" ?)))
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- гиви, помидоры любишь?
- кушать, да. а так нет.
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В твоём смысле только ты пробуешь, но пока твой смысл закрывает рояль.
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Согласен, в стеклянном офисе смотрится, как неплохая какашка в аквариуме.
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Я вибачаюсь звісно, панове, але є питання: а чи можливо в тому прозорому охвісі так замутити, шоб і порошенко в ньому теж був геть прозорий? Ну як навіщо? Ну шоб цю бридку наволоч взагалі не бачити.
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Теоретично можливо. Генна інженерія, схрещування з медузою, ... нi, щось дороговато виходить.
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просто відверніться..

так зараз всі роблять... )))))))))))))))))))))))))
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Ну, как же. Кое-кто в США и Европе приспособились проворачивать дела с украинскими коррупционерами. Им нужны дешевый ворованный лес и другие ресурсы из Украины. Порошенко в этом отношении - неоценимый партнер.
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ви не праві... дерибаном лісу завідував інший коаліціянт -БУРБАК з НФ... Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 3722
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Ворованный ліс? В США везти? Ого, методички в кацапні видно розраховані на якихось дебілів. Через півсвіту ворованний ліс везуть. В США. Через це їм треба дружити з Порохом. Це типу новий анекдот?))))))))))
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не видавай власні галюніки за чужі думки,Зорянка..

Ясно ж написано :

Кое-кто в США и Европе приспособились проворачивать дела с украинскими коррупционерами.
Им нужны дешевый ворованный лес и другие ресурсы из Украины.

Ресурсом для Байєр(філіал-Монсанто),наприклад є дешева житомирська земля,на якій можна проводити небезпечні генетичні експерименти у промислових масштабах..
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Вата, вы не понимаете, что такими постами про генетические эксперименты палитесь по самое не балуй? Такую хрень иди писать на гаф-ньюс.
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США крадуть наш ліс? Ви карту світу коли небудь бачили?
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придуркам.. прочитайте нарешті уважно!! там є слово ЄВРОПА !! ((
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Там есть много слов, но нет смысла в предложениях, одни мантры. :D
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Не только, у него еще там гениальная новость, как США у нас генетические опыты проводит .
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На этих дебилах все опыты и закончились.
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ревізори прієхалі..
Отчьот по финансам требуют ... Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 5007 Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 5007
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Может, достаточно уже публиковать на Цензоре "новости" об политическом лузере, воре и военном преступнике гражданине порошенко??? Если кому-то интересно копаться в соевом гуано, тот сможет это сделать без труда самостоятельно. Почему тогда нет новостей о том, где сейчас находится и с кем встретились Тимошенко, Гриценко или Ляшко??? Пора увольнять модераторов-порохоботов, дальше топящих за политическое ничтожество!!!
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Пропонуєш ввести цензуру на Цензор? Зеля став презом, тому свобода слова не потрібна?
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Пропоную однаково висвітлювати діяльність всіх українських політиків. Наприклад, мене абсолютно не цікавить сьогоднішня діяльність завтрашнього в'язня злочинця порошенко, натомість цікавить діяльність Смешка або Тимошенко. Чому я повинен надалі бачити остогидлу та огидну пику соєвого мародера?
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А если мне не интересно видеть на цензоре посты инфантилов, то куда этих инфантилов заключить?
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95й квартал смотри когда надоест, теперь это реальность.
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Ты по 95 кварталу делаешь какие-то выводы? Моя реальность с этим проектом никогда не пересекалась. Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 3802
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А в Цирку..вибачте...на Інавгурації були "хтось", яких навіть рослини зебоби не зап`ятають "хто був"! Для довідки: воно (зебоби) навіть не розуміють, хто був у нас зам.НБУ та що там рішення приймаються колегіально, але то таке (зебобам навіть таке слово не відомо - "колегіально")... Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 9662
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Ну вот и началось! Для меня очень интересно было первый Указ. Это характеризует, что для нового Президента главное. Указ похоже будет о роспуске Рады . Не о пенсиях, не об армии, не о политике , не о снятии неприкосновенности, и т.д., а о власти. О том , чтобы уничтожить все .
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Бене надо успеть подельников в Раду привести пока кловун рейтинг не просрал, вот и спешат. А армия, экономика, пенсии то не на часи - почекае.
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Вот именно, что "против Порошенко" в Раде окажутся Бойко, Рабинович и прочие Новинские... но - зелекторатный выбор уже в Раду...
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Да и упавшее удостоверение - это очень символично. Значит будет ему импичмент.
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залишим щось
просравшим все
порохоботам..

хоча б надію )))))
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Любители цветного носа на резинке я не понял почему Петя в офисе, а не в Ростове?? Булаву цветному носу вроде дали. Что Петя делает в офисе? Ааааа... может это офис в Ростове??? как же я сам не догадался Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 2063
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Хіба можна зрівняти пана Порошенка, який дійсно має вагу на міжнародній арені, поки що найкращого Президента незалежної України та жалюгідного блазня?

Таке порівняння - нонсенс.
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Тобто прихильникі зе за януковича. Зрозуміло тепер хто ви є.
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Хам наилучший у кацапов, а у нас нет.
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ЗИК вроде львовский канал.Откуда там столько идиотов?
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Якщо овоч найкращий , то чому він втік . ? А погані президенти живуть в Україні і нікуди втікати не збираются . Нонсенс . ! ЗІК хворі на голову , задурманююь людям мізки .
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так ,ваги у нього півтора центнери якщо не більше! Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 9645
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В просматриваем помещении трудно сделать захват преступника
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Пора на нари переїзджати цій сучці разом з усією кодлою паршивою
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Із завтрашнього дня підуть позиви на соєвого мародера та його злодійське оточення. Свинорошен повинен відповісти за всі злочини, скоєні ним проти народу України!
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А Зеля собирается учить английский или будет как глупый Янык постоянно в наушники втыкать?
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Воно за сорок років життя в Україні не спроможне опанувати українською.
Де йому вивчити ангельску...його максимум- завчити дебільні репліки з папірця, а потім мавпувати під них.
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Випийте кварту зимньої води, повинно попустити.
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Так ему Разумовский с Богданом нужны, чтобы и с русского переводить...
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Перед тем как что-то написать, ты хоть бы в интернете посмотрело!
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А что мне там в интернетах смотреть,чучело?Что Зеля знает инглиш?На уровне "ай эм он дйюти тудей? Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 8546
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Партія "солідарність" провела ребрендінг..
Тепер вона цілковито прозора..
І НІхто не посміє сказати ,що це не так ))))
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Стеклянный офис на зоне этой гадости.
Миллиардер за счет Украины.
Чтобы ему в жопу засунуть все его деньги, который он украл у нас!
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ЗЕ-БИЛЫ!
Расскажите нам старую сказочку, в которой Порошенко с первой весенней оттепелью "улепетывает из страны"...
Ну или ту сказочку, где его "садят у тЮрму".

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А скоро, надеемся, из этой стекляшки переедет поближе к параше! НАВСЕГДА!!!
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Так що - готовий Порошенко до нових виборів? Схоже...
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- Мойша, а Вы знали Вальцмана, который жил напротив тюрьмы?
- Конечно знал...
- Так вот, Мойша, он теперь живёт напротив своего дома...
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после "слепого траста" в "прозрачный офис"....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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