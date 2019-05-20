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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:отставка (2368) Садовый (425) Гройсман (4711) Самопомич (892)

 Фракция "Самопомочи" поддержит отставку Гройсмана, - Садовый

Фракция "Самопомич" готова поддержать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському заявил лидер фракции, городской голова Львова Андрей Садовый.

"Это само собой разумеется. Если парламент президент решил распустить, то такая же судьба ждет и правительство. Тем более, он (Гройсман - ред.) уже заявил, что идет на выборы, то все уже понятно", - сказал он.

Садовый также отметил необходимость принятия нового Избирательного кодекса, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками.

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"Это очень важно. Снятие неприкосновенности - это критически важно. Если такой закон будет проголосован, желающих пойти в парламент будет намного меньше. Тогда не будет смысла прятаться в парламенте. И, конечно, восстановить статус кво и проголосовать за закон, который бы восстановил уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников. Вот ради этого, я бы, честно говоря, дал бы шанс парламенту, один день, чтобы все показали, кто есть кто", - резюмировал лидер "Самопомочи".

Напомним, 20 мая Владимир Гройсман объявил, что подаст в отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3127896
 
   
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Пре ЗЕ вже все виконав (чули, що говорив зранку), окрім як не приїхав на ровері і дав вчителям ао 4000$, а самодопомоги не торкнувся
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Сьогодні пуками пєтєкантропів висушено всі віртуальні калюжі.
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де ти бачив віртуальні калюжі? прошу пояснити...
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Эта фракция поддерживать даже рублевую зону готова
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Поправочка до цитати з тебе:
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Эта фракция поддерживать даже рублевую зону готова
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Интересно, за кого будут голосовать порохоботы на выборах? За Свыню или за Продавца труселей? Как бы не подрались? Фракция "Самопомочи" поддержит отставку Гройсмана, - Садовый - Цензор.НЕТ 5245
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А когда-то я был наивный чукотский юноша...Господь одним дал крылья-а другим пинка...И вроде бы все летят,но какие разные ощущения и перспективы...
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Официальный YouTube-канал Владимира Зеленского присвоил себе права на общедоступное видео инаугурации нового президента, которое использовали сегодня десятки СМИ. И теперь все доходы от монетизации этого видео на YouTube достаются команде Зеленского - и неважно, на чьем канале оно транслируется.

Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий - Цензор.НЕТ 2127
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А как же мы все из 80-х без базаровского гройсмана. Как нам капусту продавать без 8 % на Гройсмана ? Это ужас какой-то, теперь будет акой-то новый Гройсман на базаре который будет не 8 % а 9 % от продажи капусты с мясом забирать на базаре ? Это пистес. Мир рушится на глазах.
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Має зуб пан Андрійко на Гросю...

забрав у нього право розпоряджатись львівським сміттям(віддав Синютці)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция "Самопомочи" поддержит отставку Гройсмана, - Садовый
 
 
 
 
 
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