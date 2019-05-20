 США надеются на тесные и партнерские отношения с Зеленским, - посольство

"Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США", - говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине", - добавили в посольстве.
Во встрече также принял участие спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Вот сегодня Беня решил построить маленький Израиль в Украине 😀😀😀
А я все время напоминаю - военный сбор- жто святое!!!!
ЗНАЧИТ Я ЗРЯ СОДЕРЖАЛА ПАРЛАМЕНТ И СБУ И МВД И НАБУ и т д
це те саме ,що звинувачувати Зе у тому,що портнов повернувся (до інагурації)((
Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.