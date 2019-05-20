 США надеются на тесные и партнерские отношения с Зеленским, - посольство

"Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США", - говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине", - добавили в посольстве.

Во встрече также принял участие спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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