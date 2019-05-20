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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 США надеются на тесные и партнерские отношения с Зеленским, - посольство

Соединенные Штаты Америки намерены поддерживать тесные партнерские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским после его вступления в должность.

"Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США", - говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине", - добавили в посольстве.

Во встрече также принял участие спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Также читайте: Делегация США во главе с министром энергетики Перри прибыла в Украину на инаугурацию Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3127892
 
   
 Топ комментарии
 
В особенности в области выдачи преступников, типа Бени, который уже начал угрожать гражданам США расправой. Это будет хорошим тестом для новоизбранного президента😄
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І Україна рада отримати професіоналів із США.
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Сотрудничество будет такое,-Зе рогами в землю,и пусть копытами пашет!
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Все таки уважать начали в мире нашего Президента США надеются на тесные и партнерские отношения с Зеленским, - посольство - Цензор.НЕТ 3723
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Да-а...Столько глав государств приехали его поздравить! Да-а...
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На форуме никто не разговаривает , конкретно с кем-то.
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А если я не хочу с ним общаться ? Делать вид ,что это не так ? Так это уже будет лицемерием
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Я з тобою і твоїми друзями не хочу спілкуватися, але ви пишете. Тому і ти будеш отримувати відповіді.
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Для особо одаренных Зебилов! Если ты выставляешь какой нибудь комментарий,то он предназначен для всех форумчан! Если ты с этим не согласен,то удали свой комментарий,потом открой выше смайлики,-там увидишь стрелочку,сразу обиженно надуй губы и иди в направлении,куда стрелка тебе указывает! США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство - Цензор.НЕТ 5089
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Це правда , що ти картоплю вночі садиш ? Ну що б колорадський жук не бачив США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство - Цензор.НЕТ 2404
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Нет.Это неправда,-это ты по себе судишь!
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Не язвите. Они просто не успели собрать чемоданы. ЗЕ так горело так горело устроить еврейский бардак в Украине
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Все же помнят еще гимн большевиков - до основания разрушим , а затем, мы наш , мы новый мир построим.
Вот сегодня Беня решил построить маленький Израиль в Украине 😀😀😀
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Скорей бы Беня в Украине Израиль построил бы,хоть народ поживет,как в Израиле,может и вы вернетесь в Украину
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Є страшна історія репресій 1918-40 років. Я не помилився з роками, бо саме у 1940 році сталін розстріляв останніх НКВСників, які самі репресували простий народ. Поки далі не буду писати, бо довго розповідати.
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Эти к земле рвутся- вон как парламент разгоняют -: надо быстрее последний актив Украины раздеребанить А Стрелять будут рыги .
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Привет , Соничка ! Как там делишки твои ?
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Честно, дурно от декларации ЗЕ - он не платил налоги!!!! Я так и написала - ДЕПУТАТЫ-ИДИОТЫ напыщенные. Столько создали антикоррупционных органов и НАТЕВАМ С КИСТОЧКОЙ .
А я все время напоминаю - военный сбор- жто святое!!!!
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а вы работая в Словакии в Украину налоги платите?
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Я в двух странах плачу налоги . В Украине явно зря- бо я плачу, а президентом выбрали злостного неплательщика .
ЗНАЧИТ Я ЗРЯ СОДЕРЖАЛА ПАРЛАМЕНТ И СБУ И МВД И НАБУ и т д
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і за скільки днів була відома точна дата інагурації ? за 3?
це те саме ,що звинувачувати Зе у тому,що портнов повернувся (до інагурації)((
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Твоя методичка застаріла на півтора місяці, хвойдо мкадівська.
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маскавіт, то у вас так буряти шкварики та інша гидота що на бутмль ******** сідати так наряджаються!!
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дембель, перед демобилизацией, надавал салабону подспачников
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ДЛЯ ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА"СЛУГА НАРОДА", ЗЕ просто обязан обратиться к ФБР о раскрытии афер Коломойского 😀😀
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СЛУГА НАРОДА

Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
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купил себе очки сварщика, чтоб не видеть, запасся берушами, чтоб не слышать США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство - Цензор.НЕТ 6268
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША надеются на тесные и партнерские отношения с Зеленским, - посольство
 
 
 
 
 
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