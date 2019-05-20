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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1283) Россия (72819) Кулеба Дмитрий (136)

 Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ

Полноценное участие украинской делегации на сессии ПАСЕ в июне будет очень важным, несмотря на возможные досрочные парламентские выборы в стране.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа в Страсбурге сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, пишет Цензор.НЕТ.

"После министерского заседания Совета Европы в Хельсинки мяч сейчас находится на поле ПАСЕ. Именно там пройдут финальные бои за то, сможет ли Российская Федерация вернуться в Ассамблею, не выполнив никаких требований резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

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Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому выборы (досрочные выборы в Верховную Раду Украины. - Ред.) - это важно и нормально, но полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы - это также очень важно", - подчеркнул посол.

Кулеба отметил, что сейчас в Совете Европы активизировались "циничные усилия протолкнуть возвращения России" в ПАСЕ.

"Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию", - подчеркнул постоянный представитель Украины при СЕ.

Кулеба напомнил, что важными событиями относительно намерений пророссийского лобби в Совете Европы усложнить процедуру наложения санкций на российскую делегацию станет заседание 3 июня регламентного комитета ПАСЕ, а также заседание самой Ассамблеи 24-28 июня.

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Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3127891
 
 
 Топ комментарии
 
Батальон деПутанів на фронт!
🤗
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Кто о чём, а этот о ПАСЕ, которое нифиг никому не сдалось. Так... говорильня.
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Може сформувати в Україні новітню "РОА"? Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 748
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Ага,как раз и паспорта РФ которые сейчас раздают. Вот все 40 милионов украинцев приняли бы гражданство РФ и создали бы партизанскую армию. 😁😁😁😁
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ну конечно, будут они такими пустяками заниматься, когда жаренным запахло, сейчас каждая депутатская крыса жалеет, что не родилась зеленого цвета и думает, как бы ей перекрасится так профессионально, чтобы разные тавро и клейма через зеленый окрас не проступали Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4010
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Кто о чём, а этот о ПАСЕ, которое нифиг никому не сдалось. Так... говорильня.
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Делают вид, типа занимаются важными делами. А порохоботы и рады, типа РФ выгнали из пасе, ура. И шо?? Что то это изменило,нет конечно. Так что Антон вы правы. Разницы от этого нет. Только для порохоботвы будет лишний повод сказать - а вот при Педро с РФ санкции не снимали в пасе.
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Вообще-то надо бы сделать запрос в конституционный суд про досрочные выборы- конституционно жто или нет.
Надо понимать какая земля под ногами
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Расшифруйте свой вопрос. ?
Есть сомнения о конституционности разгона Рады. ДЛЯ ЭТОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ СОДЕРЖАТ НА СВОИ ДЕНЬГИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
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Но в любой стране есть конституционный суд.
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Ну мобилизоваться то конечно могут. Только вопрос по снятию санкции с РФ в пасе уже решён. Если Германия и Франция за это, то никакая мобилизация не поможет.
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Зачем создали столько антикоррупционных органов, что даже не смогли проверить декларации кандидатов в президенты. И теперь оказывается, что ЗЕ не платил налогов. ПОЗОРИЩЕ ВАМ ДЕПУТАТЫ.

Хоть проверить декларации кандидатов в депутаты собиритесь с духом.
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Там БАБЛОМ ГАЗПРОМа (и СП-2) уже все "проголосовано и мобилизовано"! Не будьте наивными старуха-Европа опытная и продажная шлюха!
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За какое время успеют принять закон об открытых списках?
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Просто надо увидеть количество и качество ЗЕбилов в зебильной партии
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Сегодня в Сети была обнародована информация о том, что вблизи одного из российских городов - Норильска произошло чрезвычайное происшествие. В частности, речь идет о том, что с рельсов сошел очередной эшелон с военной техникой РФ.
Последствиями происшествия стало уничтожение уникального зенитного ракетного комплекса. Но в России власти тщательно умалчивают о произошедшем
Из обнародованного в Интернете сообщения известно, что эшелон сошел с рельсов под Норильском. Определенная техника Вооруженных сил России была из-за этого достаточно сильно повреждена. Среди такой оказался и арктический ЗРК «ТОР-2», стоимостью более восьми миллионов долларовПользователь соцсети написал: "Вся техника на эшелоне в специальном «северном» исполнении. Это для эксплуатации при экстремальных температурах воздуха. Такая техника имеется буквально в единичных экземплярах. Заменить ее просто нечем. Этот дивизион в специальном исполнении единственный и поступил на вооружение Северного флота в
феврале 2019 года. За три месяца ушатали..."
.Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4255
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прекрасно спасибо - вы меня порадовали!!!
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/// та без проблем!
В Кемерово с 18.15 (по мацкве) горит двухэтажный торговый центр. Там находятся автоцентр «Славия», официальный дилер марки Skoda, и автосалон Hyundai. На данный момент возгорание локализовано, но не потушено...Иная информация отсутствует...

Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4531
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Так Порошенко вже надав дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла Ар'єву та Артуру Герасимову. Невже повноважнi пани зi старту буксують? Так вiдправте цей твiкс бетон тягати на будівництво. Хоч якась користь буде. (На декілька днів.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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