 Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент выразил благодарность за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины, ведь она была первым лидером иностранного государства, который посетил линию разграничения на востоке нашей страны.

Президент отметил лидерство Эстонии во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве с этой страной в сфере ИТ и укреплении киберзащиты.

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Президент Украины также подчеркнул, что при его каденции гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

"Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны ", - заявил Зеленский.

Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. "Спасибо вам за поддержку Украины в Евросоюзе", - сказал глава государства.

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Со своей стороны Президент Эстонии подчеркнула: "Мы продолжаем быть вашими друзьями".