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Все про:Зеленский (1295) Эстония (600) Кальюлайд Керсти (22)

 Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибыла на инаугурацию

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент выразил благодарность за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины, ведь она была первым лидером иностранного государства, который посетил линию разграничения на востоке нашей страны.

Президент отметил лидерство Эстонии во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве с этой страной в сфере ИТ и укреплении киберзащиты.

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Президент Украины также подчеркнул, что при его каденции гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

"Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны ", - заявил Зеленский.

Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. "Спасибо вам за поддержку Украины в Евросоюзе", - сказал глава государства.

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Со своей стороны Президент Эстонии подчеркнула: "Мы продолжаем быть вашими друзьями".

Источник: https://censor.net.ua/n3127890
 
 
 Топ комментарии
 
Молодец , Володя , так держать !
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Первый день и уже два президента....клоун говорите ? ....Ага...Щас!!!
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- О, Владимир, многие ITшники, уехавшие из Украины в Эстонию и хотели бы вернуться и работать в успешных украинских компаниях, таких как Квартал 95 и Квартал Концерт и платить налоги на украинскую армию... Сколько в прошлом году заплатили Ваши компании налогов?
- Ничего не заплатитли, они убыточны... Но это такой специальный план - если не платить на армию, она перестанет стрелять и наконец настанет мир!
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а почему в статье написано Зеленский а не просто Володя?
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не уважает и каким то пустышкой считает автор.
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шо за фигня?просто обсудил?перископ где?
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Первый день и уже два президента....клоун говорите ? ....Ага...Щас!!!
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Треба не забувати, що інтеграція в Європу - це не значить бути європейською колонією.
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Скажите, а в какое СИЗО отвезли из АП безрукого Коболева? Или пока подлечат культи, а потом в СИЗО?
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кстати да, тут на дедкоме у подьезда очень интересуются - газ в квартиры пошел Украинский, который достояние народа или все еще по схеме вротердам? что с платежками - эпоха жадности и воровства уже закончилась или только начинается? Что с воровством? минимум в платежках нас обворовывали в 2 раза - платить в конце мая уже будем в 2 раза меньше?
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он отказался от зарплаты Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ - Цензор.НЕТ 1106, и всего остального ...- в пользу бЭнефицария офшорно - израЭльского...
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А шо так можна? Но це ж той-во... як його... це ж ко-ко-корупційов курва!
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- О, Владимир, многие ITшники, уехавшие из Украины в Эстонию и хотели бы вернуться и работать в успешных украинских компаниях, таких как Квартал 95 и Квартал Концерт и платить налоги на украинскую армию... Сколько в прошлом году заплатили Ваши компании налогов?
- Ничего не заплатитли, они убыточны... Но это такой специальный план - если не платить на армию, она перестанет стрелять и наконец настанет мир!
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"....ведь перед законом все равны " - это да, знаем, об этом знают ВСЕ Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ - Цензор.НЕТ 9928 ...- что будет со -"системой", с ней что ..., или этот Портнов приехал это воплощать в "жизнь"
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ведь перед законом все равны ", - заявил Зеленский. - это как то, после сегодняшних заявлении, звучит уже двусмысленно, или тут исключены те кто имеет временный иммунитет.
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Яке воно децельне... У нас тепер теж карлик!
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"Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны ", - заявил Зеленский.

Вот, надо бы отменить решение суда по Привату, как принятое в условиях "телефонного права". Уверен, Игорь Валерьевич с пониманием отнесется к такому решению.
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Dalia emu segodnia skazala sto nado razdavyt oligarxov kotoryje uze mucyt stranu 30 let Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ - Цензор.НЕТ 4949Kak budet s Benej,v takom sluce?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ
 
 
 
 
 
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