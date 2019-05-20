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Все про:ГПУ (9149) Интерпол (446) Гандзюк (314) Левин Алексей (4)

 Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган

Суд разрешил арестовать Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Об этом а своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое стало причиной смерти Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала Сарган.

Решение суда вступит в силу через пять дней. После этого ГПУ подаст в Национальное бюро Интерпола Украины пакет документов для экстрадиции Левина, что позволит объявить его в международный розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу об убийстве Гандзюк начнется в Херсоне 27 мая

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

Также на Цензор.НЕТ: Фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского отпустили под домашний арест, - Маси Найем

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен

Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127888
 
 
 Топ комментарии
 
Тех, что в Украине - отпускают, тех, кто здрыснул - арестовывают, и дальше "работа" по знакомому сценарию югика.
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Не пройшло й року, як правосуддя дозволило ОРГАНІЗАТОРА вбивства заарештувати. Шукайте вітра в полі.
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Можно теперь подтереться постановлением.
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Тех, что в Украине - отпускают, тех, кто здрыснул - арестовывают, и дальше "работа" по знакомому сценарию югика.
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Не пройшло й року, як правосуддя дозволило ОРГАНІЗАТОРА вбивства заарештувати. Шукайте вітра в полі.
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После того как прокуратура и полиция разрешили Левину сбежать, суд разрешил объявить Левина в международный розыск... Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган - Цензор.НЕТ 9014
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да сбежавшие уже привыкли к такому порядку вещей
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КПК товарища Портнова, вроде, не самый лучший, но он вернулся исключительно отработать ошибки)))
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иногда в футбольных таблицах бывает графа, где указывают ещё не потерянные очки... Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган - Цензор.НЕТ 2469
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Тоді чому портнов не повертався при Порошенку якщо тут влада була за нього?
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Ти скажи краще,чому всі справи проти нього позакривали,та дякуючи кому з нього зняли всі санкції,а тоді задавай питання про повернення
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Зебил, я же Зе в клиенте не упоминал!
Ох ты и зебил)))
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попоцефал лахтинський на заробітки приліз,фамілія тільки тебе видає
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Ты таки наверное не зебил, а натуральный)))
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Но "даю сигнал - можно возвращаться" портнов произнёс, зная, что порох уходит, а приходит зеленский. Книгу "Логика" тому товаришшу со скрина подарить?
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Считай, что я произнёс вслух. Услышал?
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Каждый украинский
чиновник должен
честно получить по
заслугам по итогам
своей государственной
деятельности - Черняк
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Не думал, что скажу это!
Меня искренне радует то, что
сегодня происходит в
Украине. Живые лица, честные
слова, немедленные действия,
совпадающие с обещаниями! Если
так пойдёт и дальше, появляется
реальный шанс на реформы,
мирную жизнь и стабильную
экономику.
Появляется шанс, что будет
побеждена коррупция и
'клинические патриоты' ,
разделяющие граждан одной
страны по языковому принципу и
бесконечно поющие Гимн, чтобы
что-то украсть, будут наказаны по
совести и по закону.
Появляется шанс на диалог с
соседями, на урегулирование
взаимных вопросов и поиск того,
что объединяет всех , а не
разъединяет. Такие факторы точно
есть и именно на их основе
нужно строить новый формат
общения и тогда будет результат.
В обществе огромный запрос на
справедливость. Каждый
украинский чиновник, даже
самого высокого ранга , должен
честно получить по заслугам по
итогам своей государственной
деятельности. Очень нужны
посадки. Аномальное воровство
не должно остаться
безнаказанным. Вор должен
сидеть в тюрьме. Если их не
посадить, они вернутся и второй
раз их страна не переживёт,
ресурсы исчерпаны!
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Сказал? Теперь ***** пошел ягель собирать...
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Дурик соевый это не я сказал, а Черняк...у тебя к нему претезнзии?...разбей об свою голову его бутылку водки)))
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Он не знает кто такой Черняк,запас слов порохобота ,как у Элочки Людоедочки 13 штук
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какая то удивительная закономерность, как только мародерская свинья оставила пост президента, так сразу суды зашевелились и начали какие то решения принимать Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган - Цензор.НЕТ 1464 Наверное было такое себе гальмо, по фамилии порошенко Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган - Цензор.НЕТ 3576
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Коломойского не разрешил суд арестовать? Ну видать незачто...😂😂😂
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Ну понятно... Как всегда... Сначала дают убежать, а пАтом в мЄждународный розыск... падлы...
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Молодец Зеленский. Теперь суды таки зашевелились, не то что при мальдивской свинье.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган
 
 
 
 
 
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