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 Вице-президент Еврокомиссии Шефчович: рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля этого года

Первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики, и в частности скорейшая либерализация рынка электрической энергии.

Об этом в ходе брифинга, посвященного инаугурации нового президента Украины, заявил вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой "Апострофа".

"Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы с 1 июля заработал либерализированный рынок электроэнергии", - подчеркнул европейский чиновник.

Шефчович также отметил, что собирается в ближайшее время обсудить эти вопросы с новым президентом Украины.

"Я уже имел возможность обсудить эти вопросы с премьер-министром, с украинской властью, и несколько позже буду иметь возможность говорить на эту тему с его высокопревосходительством президентом Украины", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что от того, насколько успешно Украине удастся внедрить экономические реформы, и реформы в сфере энергетики будет зависеть, получит ли она очередной транш макрофинансовой помощи от западных партнеров.

"В этом отношении у президента будет очень быстрый старт, потому что уже на этой неделе в Украину прибывает миссия МВФ и Европейского союза, где дискуссия сосредоточится на вопросах экономики. Мы все верим в то, что эти переговоры пройдут успешно, поскольку именно от успеха этих реформ зависит, будет ли программа МВФ, и, соответственно, сможет ли Европейский Союз предоставить Украине помощь в рамках программы макрофинансовой помощи, которая является исключительно важной для финансовой стабильности Украины", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

Также читайте: Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа

Источник: https://censor.net.ua/n3127885
 
 
 Топ комментарии
 
Хватит тут рынки запускать ,дозапускались уже до края пропасти ...
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Вице-президент Еврокомиссию Шефчович: рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля этого года - Цензор.НЕТ 6744 Всё - забудьте о реформах. В любой сфере.
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Який ринок при монополії рудого таргана? Ти чо? Вице-президент Еврокомиссию Шефчович: рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля этого года - Цензор.НЕТ 1016
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Хватит тут рынки запускать ,дозапускались уже до края пропасти ...
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І починають знов повчати,
як у злиденного народу,
кишені знову вивертати.
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Ахметов знатно забашлял Шефровичу, ведь рынок электроэнергии весь Ахметовский!
Его нужно бегом запускать, что Ахметов стал еще богаче!!!
Вице-президент Еврокомиссию Шефчович: рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля этого года - Цензор.НЕТ 391
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Не, у Ахметова три обленерго, а у Коломойского восемь, нужно знать такие вещи...
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Считай клоун - брехунець! Я насчитал 12 Ахметкиных энерго, а ты??
В начале января 2018 ДТЭК объявил, что покупает у российской группы VS Energy два облэнерго: "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".
Это следующая серия поглощения Ахметовым украинской энергетики после покупки на приватизации 25% государственных акций в 5 энергетических компаниях "Днепроблэнерго", "Киевэнерго", "Донецкоблэнерго", "Днепрэнерго" и "Западэнерго" в августе 2017 года.
В 2019 г. ДТЭК объявил, что подготовлены договора о поглощении 5 облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова переходят "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго".

--Таким образом, мы уже имеем:
- монополизацию Ахметовым рынка в сегменте энергетического сырья, 85% добычи всего украинского угля принадлежат ДТЭК Ахметова;
- монополизацию сегмента производства электроэнергии (80% всех угольных электростанций, а без этих станций невозможно прохождение зимы);
- монополизацию сетей и розничного сегмента, когда около 50% передачи и поставки электроэнергии будет также в руках ДТЭК.Образуется "идеальная" монополизированная вертикальная интеграция.
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Как я понимаю, любитель совка нарисовался?
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Когда в "новой" Раде будут Новинские, Рабиновичи, Бойко и пр., "патриотичный" зелекторат увидит - с кем он голосовал против Порошенко, а их избиратели - идейные, а не хотящие видеть "новые лица", как что-то реформаторское.
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А вот и первое подорожание при новом презике.
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Хто цього шлеперя на iнавгурацiю запросив? Вимкнiть йому рубiльник та вiдправте додому.
Нам й Гросi поза очi вистачило.
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а Беня ж предупредил - при запуске... может в 2 - 2,5 раз подскочить цена
а Беня врать не будет...
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так для него и подскочит...ну еще для зятя кучминого
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ахметку не забывайте... а уж потом зятья и серые кардиналы))))
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Беня завжди брехав. Для нього виросла ціна, адже він мав пільги і електрика для нього була на 50% дешевше , ніж іншим учачникам ринку. Йому енергоринок не потрібен. А мені (підприємству) вже зараз надходять пропозиції на постачання електроенергії дешевше на 7-10% від тарифів колишніх РЕМів. Не бачу в цьому нічого поганого..
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инаугурацию отмечают...
закусь экономят.
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Основной владелец обленерго прибыл в Украину, можно запускать...
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А ему это нужно? Вон как зеботы стараются, что этот рынок обворовывание народа.
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это третий энергопакет, как в европе, а у нас какие пенсии и зарплаты? так , что подождите
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Ну хоть не комментируйте то, в чём ни в зуб ногой. Третий энергопакет - это доступ к энергетическим сетям. Это прекращение монополии. Это новые игроки на рынке. При чем тут зарплаты Но Бене эта рефорфа - шило в заднице, поэтому и не будет ничего.
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доступ к энергетическим сетям по ихним, европейским тарифам
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Евгения, не делайте смешно людям на форуме. Вице-президент Еврокомиссию Шефчович: рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля этого года - Цензор.НЕТ 5989 Во всех странах разные тарифы. На газ так вообще для потребителей от 250 до 1300 евро
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Не может быть! А как же свитова цина, по которой надо продавать газ украинцам шоб не було коррупции?
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Еще раз повторяю - цена в Европе разная у всех стран, на сейчас - самая дешевая в УКРАИНЕ. Зависит от рыночной цены на газ+транспорт+налоги.
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Специально для 75% быдла. Когда Польша только начинала идти в цивилизацию, она перешла к рынку. БЕЗ европейских зарплат. Потому что зотелки никто не будет оплачивать. А потом подтянулись и зарплаты. и теперь быдло, которое орет не смейте повышать цены до рыночных - ездит в польшу на заработки. Где именно это и сделали. И где теперь сильная рыночная экономика.
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А если не с первого июля, то шо? путен нападет?
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Всё - забудьте о реформах. В любой сфере.
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Який ринок при монополії рудого таргана? Ти чо?
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Роттердам+ перекладывал основную тяжесть повышения тарифов на заводы коломойского. А поскольку епоха бідності закончилась теперь будут платить благодарные зебилы.
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То есть, порохобот, твои свынюки в 10 раз поднимали тарифы за 5 лет и роттердамить народ, так это было великое благо от упырей оказуецца? А на сколько бедолага Ахметов обеднел за это время?
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Ответить за свою брехню про благодать соевого роттердама не хочешь? А про торгового партнёра Свыни Рината Леонидовича Попутчика тоже подзаткнулся?
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Что не помогло, соя? Ты отвецтвенно гавкнув, шо Роттердам это хорошо и правильно и вообще спасение для граждан. Правильно? Так причем здесь зелёнка? Свинарчуки подняли тарифы, а виноваты канешна другие, только не они со своей верной, но тупой минстецевой зграей?
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Видно ума не прибавило - может йоду попей? То шо роттердам+ хорошо и правильно ты узнаеш от советника разумкова очень скоро. Как уже узнал что президент не отвечает за "тарифы и посадки". Только то уже будет хороший роттердам+, где платить будет не бенин ферросплавный завод а ты, зебильчик)))
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Видишь ли, диабетоглазое. Я человек свободный и если клоун продолжит политику Кнура роттердамить население, то уж точно не стану его защищать как ты соевую задницу, а пошлю туда же куда и твоего липецкого хозяина послало абсолютное большинство страны. А вот ты, наоборот, приписываешь мне свою гнусную рабскую психологию козломорда. Мол Беня плохой роттердамщик, а наш Петро Лексееч спаситель и правильно все делал. Ах да! Не он! А "абсолютно независимый" от президента юный опарыш из мацковского Рошена по фамилии Вовк
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Формула роттердам влияла только на пром производителей, - не был бы ты зебилом просто почитал - информации валом. И больше всех от нее страдали ферросплавные заводики коломойского у которого не было собственной генерации как у ахметки. Потому твоему хазяину он очень и не нравился. Теперь же его отменят, а так как за е/е бенину кто-то должен платить то думаю єтим кто-то будешь ты, зебил)))
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ПО-цер, ты так ничего и не понял? Это неудивительно для существа с кариесом мозга. Кстати, насмеши своих коллег из покойного минстеця и расскажи им, что мародерская формула роттердама, на которой 5 лет наживался альянс Свыни и Попутчика Ахмета, никак не влияла на цену на ликтричство. Обрати внимание, что даже у твоих сородичей по-церов не поднимается копыто поставить тебе лайк
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Спорить с дебилом я не хочу. Подожди месяц после отмены роттердама и если тарифы не упадут то пойди спрыгни с крыши - сделай природе подарок Віце-президент Єврокомісії Шефчович: ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня цього року - Цензор.НЕТ 9344
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А что за красная линия "через месяц"? Ты, ПО-цер, считаешь что в отличие от тебя депутаты будки плюнут на Свыню и отменят Роттердам? Ты ж сам рохкав, что президент Свыня не влиял на тарифы. Неужели сегодня изменилась Конституция? Нет? Так подожди до выборов. Йуля Владимировна ещё вытопит сало с ваших морд
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Не може бути в Україні ринку, тому що не може бути на ринку 2-3 продавця. Чи той ринок передбачає дармовий продаж електроенергії Європі?
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Брехня. Гравців стає з кожним днем все більше. Обленерго тепер лише транспортери, продавати може будь-хто.
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Як це транспортери? Куди? Що за маячня? Для чого тоді цей прошарок продавців? Щоб бабло скосити? Може лише виробники?
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А как Украина транспортирует газ из паРаши в Европу?
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Знизили! Ахметову навіть доплачують за теплогенерацію і "зелений тариф"... Вице-президент Еврокомиссию Шефчович: рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля этого года - Цензор.НЕТ 6865
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Єврокомісара нах, поки не буде роз'яснення суті того ринку.
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Когда начнешь кричать вдобавок, что только таеженный союз? Будет попизже?
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Необходимо пресечь всякие попытки и в любой форме грабить украинский народ.Это касается и рынка электроэнергии, который создается с целью грабежа украинцев.
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Когда будет про гнилой запад и позбзу таеженного союза?
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Я думаю, что он перепутал либерализацию с монополизацией. В общем берега попутал
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Ну с премьер министром ты поторопился обсуждать этот вопрос, гройсман сегодня решил что нарулился вдосталь, всех научил как и обещал страной управлять и наверное вернется на свой любимый рынок, чтобы сезон баклажанов не пропустить Вице-президент Еврокомиссию Шефчович: рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля этого года - Цензор.НЕТ 7988
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Но ты-то способен управлять государством, не умея продавать баклажаны.
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будешь писать об этом, если я премьер министром буду, а пока помалкивай на мой счет, пиши либо о том, про кого новость разместили, либо о себе Віце-президент Єврокомісії Шефчович: ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня цього року - Цензор.НЕТ 7681
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Но ты ведь можешь оценивать работу премьер министра, значит способен стать премьер-министром.
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ты тупой или что то тебе я не ясно написал? я комментирую новости, если тебя что то не устраивает, то прыгай в свою беларусь и так определяй кто и на что способен, а здесь я и без тебя разберусь кому, какие и когда мне давать оценки работы Віце-президент Єврокомісії Шефчович: ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня цього року - Цензор.НЕТ 6090
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Я тоже комментирую и обсуждаю комментарии, чтобы не превращать форум в срач для Лахты и полезных идиотов.
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Тут просто видно, що Україну збираються обдурити. Та й не дивно - з під руки Гройсмана.
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С запуском такого долгожданного для МВФ энергорынка, у самого крупного монополиста Украины энергохолдинга ДТЕК, который принадлежит олигарху Ахметову, сразу же появился серъёзный конкурент.....какой-то Ренат Леонидович. НАКОНЕЦ у украинцев появился выбор.
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Як що не відкриють енергоринок вчасно,
почнеться зворотній процес, земляче ми будем вас вітати у батьківщині. Тьотя Юля ти не дочого.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВице-президент Еврокомиссии Шефчович: рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля этого года
 
 
 
 
 
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