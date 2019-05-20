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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Хотелось бы услышать конкретные пути освобождения Крыма, - Чубаров о речи Зеленского на инаугурации

В инаугурационной речи президента Владимира Зеленского не было конкретных предложений по возвращению оккупированного Крыма под контроль Украины.

Об этом заявил Крым.Реалии председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Чубаров подчеркнул, что ему хотелось бы услышать конкретные тезисы по вопросу деоккупации Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, - Зеленский

"Хотелось бы, чтоб о Крыме было не просто сказано, а сформулированы пути деоккупации полуострова. В этом плане, я, конечно, ждал больше", – сказал он.

Рефат Чубаров напомнил, что в своей речи Владимир Зеленский заявил, что "Украине нужен мир, но без утраты территорий", но при этом, по словам Чубарова, "хотелось бы услышать конкретику: какие пути освобождения".

Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе: "Украине нужен мир, но без утраты территорий", и что "следующим вызовом" для страны станет возвращение оккупированных территорий.

Также читайте: ЕСПЧ начнет слушать дело "Украина против России (Крым)" 11 сентября

Источник: https://censor.net.ua/n3127882
 
   
 Топ комментарии
 
Я тоже, за все пять лет хотела бы хоть раз это услышать от Чубарова...А у пеци нельзя было спросить?
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Может у Чубарова есть какие то предложения которые он может озвучить?
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Що можна сказати в впевненістю- так це те що Зеленський стане нашим українським Мадуро!
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Это просто! уважаемы Рефат Ага! Он сыграет хером на пианино, окупанты подохнут со смеха, а пока выжившие будут кататься со смеху введет единственный орган который ему подчиняется это хер, простите авакяномусарню....
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Вот такие существа особенно забавляютНу играл.Никулин в роли нажрался до невменяемости в ресторане.Тоже клоун.Вы там смените методичку.Неэффективно...
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все как мантру повторяют что Крым вернется но ни один интерьвюер не сказал как он это видит или временные рамки этого действа .... сама по себе фраза становится пустым звуком
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И вывод из этого простой. Путей возвращения Крыма в состав Украины нет.
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Водную блокаду Крыма снимут в течении месяца. Скринте пост.
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У Чубарова два варианта-взорвать опоры и перекрыть воду
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Чубаров, конечно, говорит о том, что ему болит, о Крыме. Но хотелось бы поинтересоваться, он что, по другим вопросам, важным для государства, услышал что-то конкретное. Там было просто шоу 95 квартала, а выступал не президент, а шоумен и говорил то, что хотел слышать охлос. В общем, шоу маст гоу, все будем жить в 95 квартале.
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Чубарова волнует освобождение Крыма, а Донбасс, а коррупция, или своя рубашка …………???
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хорошая позиция лидера народа, который считает себя коренным в Крыму, сам ничего не предлагает, только что то хочет от других услышать Хотелось бы услышать конкретные пути освобождения Крыма, - Чубаров о речи Зеленского на инаугурации - Цензор.НЕТ 6555 Та, да, придет добрый дядя и все за вас порешает, вам только полуостров в вечное пользование достанется
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Какие там пути, у кловуна даже программы на выборах не было. Оно даже команду до сих пор не представило, какие пути)))
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Зе патриоты походу все сцыкуны ! 😂
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Для начала,Чубаров,нужно быть вместе со своим народом в Крыму,переносить все тяготы оккупации. А требовать в президента Украины,украинцев большего---извини,каждый украинец на дорогом, нашему сердцу счету. Да и сами татары,кроме как отдельных личностей, похоже смирились.
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Хотелось бьі усльішать от Чубарова, гле воюет анонсированньій еще в 2015 (по-моему) крьімско-татарский батальон.
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На границе с Крымом, с проезжающих дань собирает этот батальон.
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Крым на задании по уничтожению Рачки, выполнит задачу все и разрулится.
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Крьім стоит, росия в ожидании. Бггг...
P.s. меньше слушай полтавських .... геїв.
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Крым торчит трезубом в шее у Рачки, живой не спрыгнет.
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предложение очевидное,
данные товарисЧи (не услышавшие и разочарованные), получают по автомату и по два рожка б/к к ним ..., и начинают формулировать и пробивать пути деоккупации.
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Конкретный (компромиссный) путь - это политическая независимость Крыма, с безвизовым режимом, демилитаризацией, двухпалатным парламентом (меджлисом крымских татар и палаты представителей от ЖИТЕЛЕЙ Крыма) и правом на ПМЖ для граждан тех стран, в которые он входил за последние 200 лет и с особым экономическим режимом с ними!
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либо после развала москальской ымперии!
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Чубаров, так а пан Петро що з цього приводу казав? Зеленський з ним в цьому питаннi погоджується. І ще він всім вам дасть по парабеллуму. Чи ви українською кров'ю хочете для себе халіфат звільнити?
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Просрал ты Крым, вместе с Турчиновым, а теперь бегаешь спрашиваешь, а чей Крым?
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Є перевірений спосіб: надихнути націю власним героїчним прикладом - своїм і своєї сім'ї. Це якщо прагнеш незалежності за будь яку ціну, а не проводу погамнягати.
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это ряженый генерал. только пиндеть и умеет.
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Я не знаю, яким президентом буде Зе, але я точно впевнений шодо двох загальновідомих фактів: порошенко мародер, порохоботи ... геї.
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Візьму сміливість додати - в складі Херсонської області.
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Симферопольская область, тоже ничего, и привычно звучит.
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а вони і так завжди жили за рахунок херсонців))) і весь їхній бізнес був на Копанях і 7-мому км.
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Рефат Чубаров, все мои крымскотатарские родственники живут в Крыму с российскими паспортами. Где вы были, когда они их получали?? И причем тут новый президент?? Он никому ничего не должен. Пока, во всяком случае
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Освободить Крым, в ближайшее время, можно только военным путём, где крымские татары будут составлять костяк наступающих, в случае угрозы со стороны РФ, что она применит ядерное оружие, в ответ заявить, что Украина в этом случае нанесет удары по АЭС, крупнейшим ГЭС а также другим техногенно опасным объектам на территории России....
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А удары ты будешь наносить по АЭС в РФ??? Прямо с дивана??? Смотри, а то ведь как раз по твоему дивану и прелететь может.
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Та ви нічого не почуїте, тільки скиглення та меканье...
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Чубаров, а він в курсе, хто такі кримські татари?
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"Хотелось бы услышать конкретные пути освобождения Крыма", - Чубаров придуривается. Пытается из самого начала загнать президента в ловушку обещаний, чтобы потом наваривать политический капитал... Ему следовало такие вопросы задавать раньше Порошенко...
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ви мабуть кацап, бо якщо не знаєте що Петро казав то так воно і є!! а говорив він, що мирним шляхом, та санкціями задушити кляту расію, шоб самі виродки його віддали!!!
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Насколько я помню, в речи ЗЕ не было ни слова про освобождение Крыма и Донбасса. Было только про "перестать стрелять".
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А какие были у Мародера пути освобождения Крыма ? Лет 15-60 этого не произойдет .это случиться в случае революционных процессов на Параше , а они начнутся , когда холодильник победит телевизор .Лучше Рефат спроси с тех, кто сдавал Крым реально .спроси у Бурбака . почему у его жены гражданство РФ и в Крыму у него супермаркет большой и такого по старой власти БПП и НФ много .
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Конкретный путь освобождения Крыма - конкретно политико-дипломатический и займёт неизвестно сколько лет. Связан он будет со сменой власти в РФ, с революционными преобразованиями там и, возможно, распадом РФ. А военного пути нет. Не под силу нам, да и экономически не выдюжим, и жалко людские жизни терять на войне с РФ. Чубаров сам это понимает?
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Які "патріоти" збуджені, прямо як кацапи. "Патріоти", чий Крим?
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Де-юре Крым украинский. Де-факто - российский. Это как машину угнали. По документам она твоя, а катаются на ней другие и у тебя её нет.
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Хоти дальше... Подсвинкам Зеленский ничем не обязан.
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Зеленский не Бог, конкретно можно ответить так, ЧУДА НЕ БУДЕТ. Третью МИРОВУЮ никто не начнет, а кому не нравится приезжайте на материк. Это уже понятно вменяемым людям.
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у следующего спросишь, надеюсь второго раза не будет, это ведь лечится??
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал заявление вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым под контроль Киева.

«Я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас», - написал он.
При этом Кадыров посоветовал запомнить, что Крым является частью России, и отметил, что украинским политикам не помешало бы «изучать историю, чтобы избавиться от несбыточных надежд».
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Чубаров был единственный , кто тупо разогнал то лядство, под названием "совместная украино-российская группа по рыболовству в азовском море" где присутствовали находящиеся под санкциями, российские рыболовы. Всем остальным было пох.
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И теперь Украина вобще без квот на рыбную ловлю осталась. Опять сам себе в ногу выстрелил.
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Мой вариант освобождения Украины, а не только Крыма, без крови:
1) Отозвать мандат Германии и Франции, т.к. они друзья наРФии, а не Украины и к тому же не они являются нашими гарантами!
2) Кучму с Медведчуком тоже убрать по понятным всем порядочным людям причинам.
3) Заставить работать Будапештский меморандум, а именно посадить за стол переговоров Украину, США, ГБ и Уйлостан. Никаких террористов, кумовьев и пенсионеров-убийц.
Требовать введения серьезных санкций, а не эта озабоченность!
4) Отмена особого статуса Крыма, как свободной экономической зоны Украины (до освобождения)! А то многие нехорошие люди сейчас возят туда оккупантам продукты без уплаты таможенных сборов и тянут из бюджета еще НДС.
5) Объявление оккупированных территорий оккупированными с введением на них военного положения с соответствующей блокадой и военными судами.
6) Как следствие 5 пункта, прекратить все обязательства по содержанию и всевозможным выплатам населению оккупированных территорий, кроме тех, кто выехал оттуда к нам.
Содержать население обязанность оккупанта, согласно правил ООН.
Все эти пункты направлены на возврат уважения украинцев самих себя в первую очередь!
Там же наши люди - это не тот вариант, чтобы быть мягкотелыми, если хотим вернуть те земли. Будите заигрывать с ними - потеряете и уважение и время.
Следующим этапом - возрождение Украины через закрытие офшоров, проведение судебной реформы и силовой. Договор общества с олигархами, либо война с ними! Как было раньше - так жить нельзя! Деньги, что не пошли в офшоры пускать на развитие производств и создание рабочих мест. Наши заробитчане могут работать и в Украине, если создать соответствующие условия. Уровень зарплат и пенсий пересмотреть к реальным и вывести на уровень превышающий в соседнем Уйлостане!
Придерживаясь такой стратегии, возврат и Крыма и трети Донбасса будет неизбежен и без крови!
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Прежде чем у Германии что то отозвать, надо перестать у той же Германии просить в долг. А лучше вобще ни у кого не просить в долг. То есть поднять уровень жизни.
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Конкретно Чубаров знае шо нічого не буде, але хоче уточнити на всяк випадок.
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"Правий сектор": є необхідність окреслити червону лінію, вихід за яку Президентом (через безпосередні повноваження чи засобом законодавчої ініціативи) являтиме собою злочин проти Нації та Батьківщини.
1. Не можна допустити, аби визвольна війна завершилася капітуляцією. Не можна допустити замирення російської окупації. Тільки визволення захоплених земель!
2. Не можна допустити активності російських/проросійських структур в тилу війни. Будь-які антидержавні злочини та пропаганда мусять каратися. Агенти впливу РФ та корисні ідіоти мусять бути за ґратами. .
3. Не можна допустити продовження збідніння та соціальної поляризації суспільства. Ситуація невтішна і так. Стане гіршою - буде Україна без українців. Президент мусить не займатися популізмом, а терміново здійснити реальну деолігархізацію, сприяти національному виробництву в цілому (не "обраним"), долати корупцію, реалізовувати соціальні програми та дати свободу українському малому та середньому підприємництву.
4. Не можна допустити занепаду національної культури. Чинні закони та рішення, що спрямовані на допомогу українському мистецтву та мові, популяризацію героїв, є запізнілими та недостатніми. Проте пан Зеленський вже натякав, що навіть цей мінімум може бути переглянуто.
5. Не можна допустити нав'язування гендерної ідеології. Вплив глобалістських організацій, що впроваджують гендерну і ЛГБТ-ідеологію, збільшується - на освітню, інформаційну сфери, на суспільство.
6. Не можна допустити ігнорування громадського сектору. Або, тим більше, чинити свавілля щодо нього. Президент Зеленський має подати до Верховної Ради на ухвалення закон про імпічмент, який діятиме!
Андрій Тарасенко, Голова Партії "Правий сектор"
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Можно фотошоп разместить, что Крым освобожден. Как и Кремль уже разрушен у Полторака
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Константин Шпилевой: Достали уже стенания, трёх
одарённых крымских татар: Джемилёва, Чубарова и Муджабаева. Самые,
бл@дь, несчастные?!
Заткнитесь, бл@дь и продолжайте задавать вопросы про гонения и про автономию, своему любимому Петру Порошенко

Достали
уже стенания, трёх одарённых крымских татар: Джемилёва, Чубарова и
Муджабаева. Мой бедный народ, репрессии, депортация гонения и прочая
риторика, рассчитанная на жалость гостеприимного и толерантного
украинского гражданина и мировой общественности. Самые, *****,
несчастные. Ребята, да вы на этой теме уже целые бизнес-империи
построили, депутатами стали, получали преференции от власти. Вы в Киеве
уже лет по двадцать живете. Я не заметил бедного народа на Ай-Петри, где
вы засрали всё кибитками торгующим чебуреками и прочим фаст-фудом, в
полной антисанитарии по ценам мишленовского ресторана, имея эксклюзивное
право на всё, ещё до оккупации. Заткнитесь, ***** и продолжайте
задавать вопросы про гонения и про автономию, своему любимому Петру
Порошенко.

Константин Шпилевой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХотелось бы услышать конкретные пути освобождения Крыма, - Чубаров о речи Зеленского на инаугурации
 
 
 
 
 
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