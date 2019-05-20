 Хотелось бы услышать конкретные пути освобождения Крыма, - Чубаров о речи Зеленского на инаугурации

Об этом заявил Крым.Реалии председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
Чубаров подчеркнул, что ему хотелось бы услышать конкретные тезисы по вопросу деоккупации Крыма.
"Хотелось бы, чтоб о Крыме было не просто сказано, а сформулированы пути деоккупации полуострова. В этом плане, я, конечно, ждал больше", – сказал он.
Рефат Чубаров напомнил, что в своей речи Владимир Зеленский заявил, что "Украине нужен мир, но без утраты территорий", но при этом, по словам Чубарова, "хотелось бы услышать конкретику: какие пути освобождения".
Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе: "Украине нужен мир, но без утраты территорий", и что "следующим вызовом" для страны станет возвращение оккупированных территорий.
P.s. меньше слушай полтавських .... геїв.
данные товарисЧи (не услышавшие и разочарованные), получают по автомату и по два рожка б/к к ним ..., и начинают формулировать и пробивать пути деоккупации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал заявление вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым под контроль Киева.
«Я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас», - написал он.
При этом Кадыров посоветовал запомнить, что Крым является частью России, и отметил, что украинским политикам не помешало бы «изучать историю, чтобы избавиться от несбыточных надежд».
1) Отозвать мандат Германии и Франции, т.к. они друзья наРФии, а не Украины и к тому же не они являются нашими гарантами!
2) Кучму с Медведчуком тоже убрать по понятным всем порядочным людям причинам.
3) Заставить работать Будапештский меморандум, а именно посадить за стол переговоров Украину, США, ГБ и Уйлостан. Никаких террористов, кумовьев и пенсионеров-убийц.
Требовать введения серьезных санкций, а не эта озабоченность!
4) Отмена особого статуса Крыма, как свободной экономической зоны Украины (до освобождения)! А то многие нехорошие люди сейчас возят туда оккупантам продукты без уплаты таможенных сборов и тянут из бюджета еще НДС.
5) Объявление оккупированных территорий оккупированными с введением на них военного положения с соответствующей блокадой и военными судами.
6) Как следствие 5 пункта, прекратить все обязательства по содержанию и всевозможным выплатам населению оккупированных территорий, кроме тех, кто выехал оттуда к нам.
Содержать население обязанность оккупанта, согласно правил ООН.
Все эти пункты направлены на возврат уважения украинцев самих себя в первую очередь!
Там же наши люди - это не тот вариант, чтобы быть мягкотелыми, если хотим вернуть те земли. Будите заигрывать с ними - потеряете и уважение и время.
Следующим этапом - возрождение Украины через закрытие офшоров, проведение судебной реформы и силовой. Договор общества с олигархами, либо война с ними! Как было раньше - так жить нельзя! Деньги, что не пошли в офшоры пускать на развитие производств и создание рабочих мест. Наши заробитчане могут работать и в Украине, если создать соответствующие условия. Уровень зарплат и пенсий пересмотреть к реальным и вывести на уровень превышающий в соседнем Уйлостане!
Придерживаясь такой стратегии, возврат и Крыма и трети Донбасса будет неизбежен и без крови!
1. Не можна допустити, аби визвольна війна завершилася капітуляцією. Не можна допустити замирення російської окупації. Тільки визволення захоплених земель!
2. Не можна допустити активності російських/проросійських структур в тилу війни. Будь-які антидержавні злочини та пропаганда мусять каратися. Агенти впливу РФ та корисні ідіоти мусять бути за ґратами. .
3. Не можна допустити продовження збідніння та соціальної поляризації суспільства. Ситуація невтішна і так. Стане гіршою - буде Україна без українців. Президент мусить не займатися популізмом, а терміново здійснити реальну деолігархізацію, сприяти національному виробництву в цілому (не "обраним"), долати корупцію, реалізовувати соціальні програми та дати свободу українському малому та середньому підприємництву.
4. Не можна допустити занепаду національної культури. Чинні закони та рішення, що спрямовані на допомогу українському мистецтву та мові, популяризацію героїв, є запізнілими та недостатніми. Проте пан Зеленський вже натякав, що навіть цей мінімум може бути переглянуто.
5. Не можна допустити нав'язування гендерної ідеології. Вплив глобалістських організацій, що впроваджують гендерну і ЛГБТ-ідеологію, збільшується - на освітню, інформаційну сфери, на суспільство.
6. Не можна допустити ігнорування громадського сектору. Або, тим більше, чинити свавілля щодо нього. Президент Зеленський має подати до Верховної Ради на ухвалення закон про імпічмент, який діятиме!
Андрій Тарасенко, Голова Партії "Правий сектор"
одарённых крымских татар: Джемилёва, Чубарова и Муджабаева. Самые,
бл@дь, несчастные?!
Заткнитесь, бл@дь и продолжайте задавать вопросы про гонения и про автономию, своему любимому Петру Порошенко
Достали
уже стенания, трёх одарённых крымских татар: Джемилёва, Чубарова и
Муджабаева. Мой бедный народ, репрессии, депортация гонения и прочая
риторика, рассчитанная на жалость гостеприимного и толерантного
украинского гражданина и мировой общественности. Самые, *****,
несчастные. Ребята, да вы на этой теме уже целые бизнес-империи
построили, депутатами стали, получали преференции от власти. Вы в Киеве
уже лет по двадцать живете. Я не заметил бедного народа на Ай-Петри, где
вы засрали всё кибитками торгующим чебуреками и прочим фаст-фудом, в
полной антисанитарии по ценам мишленовского ресторана, имея эксклюзивное
право на всё, ещё до оккупации. Заткнитесь, ***** и продолжайте
задавать вопросы про гонения и про автономию, своему любимому Петру
Порошенко.
Константин Шпилевой