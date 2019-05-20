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 На Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб контрактник, полиция подозревает самоубийство

В Мукачево Закарпатской области в карете скорой помощи умер 20-летний военнослужащий, смертельные ранения он получил при взрыве гранаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера, 19 мая, в 19:54 на линию 102 поступило сообщение от дежурного врача Мукачевского военного госпиталя, что во время транспортировки в карете скорой умер военнослужащий. Это сержант, контрактник в/ч А1556 в возрасте 20 лет. Вероятно, военный подорвал себя гранатой", - рассказала инспектор Мукачевского отдела полиции Наталия Машико.

Сегодня полиция открыла дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"), по делу назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы. Полицейские устанавливают, какое взрывное устройство стало причиной трагедии.

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Свидетелей происшествия нет, трагедия произошла во внеслужебное время и за пределами военного городка. Известно, что погибший не был жителем Закарпатской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3127880
 
 
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Очередная граната, очередное самоубийство. На Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб контрактник, полиция подозревает самоубийство - Цензор.НЕТ 7001
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для командиров так легче думать...а что там было на самом деле - пусть следствие установит
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб контрактник, полиция подозревает самоубийство
 
 
 
 
 
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