 На Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб контрактник, полиция подозревает самоубийство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера, 19 мая, в 19:54 на линию 102 поступило сообщение от дежурного врача Мукачевского военного госпиталя, что во время транспортировки в карете скорой умер военнослужащий. Это сержант, контрактник в/ч А1556 в возрасте 20 лет. Вероятно, военный подорвал себя гранатой", - рассказала инспектор Мукачевского отдела полиции Наталия Машико.

Сегодня полиция открыла дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"), по делу назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы. Полицейские устанавливают, какое взрывное устройство стало причиной трагедии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО в Киевской области покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой, - полиция. ФОТОрепортаж

Свидетелей происшествия нет, трагедия произошла во внеслужебное время и за пределами военного городка. Известно, что погибший не был жителем Закарпатской области.