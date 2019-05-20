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Все про:Гройсман (4711) Шефчович Марош (68) Транзит газа (57)

 Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что Украина остается надежным транзитером газа в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Украина - надежный транзитер газа в страны Европы. Сейчас рассматриваем дальнейшие шаги для приведения нашей газотранспортной системы в соответствие со стандартами ЕС.

Уже приняты решения, которые дают возможность до 1 января 2020 года подготовить украинскую ГТС к сертификации в соответствии с европейским законодательством.

Дальнейшие шаги в реформировании украинского энергетического сектора обсудили с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Шефчович. Он отметил, что доволен сотрудничеством с украинским правительством, ведь наше взаимодействие имеет конкретные результаты".

Также читайте: На инаугурации Зеленского ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Источник: https://censor.net.ua/n3127879
 
 
 Топ комментарии
 
бувай ... на базарі зустрінемося..

Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 9557
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Гройсмана на нары,как одного из идеологов геноцида народа Украины !!! Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 4348
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Он ведёт международные переговоры, а новообранный шашлычки за 400 тисяч жарит.

Оно Гройсману надо? 😕
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Гройсмана на нары,как одного из идеологов геноцида народа Украины !!! Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 4348
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"Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович." (С)
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Гройсман, тебе уже пора переговоры вести на поставку Винницкому колхозному рынку дешевого лука и картошки, транзит газа, больше не твоя забота Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 5034
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Ось тільки чи буде що транзітіровать.
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Вмив руки правильно, скоро Юля закеруе, буде ок, всім все безплатно, дурням.
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А хто комбайнери, чи стаханівці. Видно хто з гор спустився.
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После вас, может, нечего будет транзитировать. Как то так.
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Цікаво, це Зєлю кацапи запевнили, що газ буде? Чи йому в чомусь єврокомісара запевнити - як "зуб дати"?
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Так я читаю всі статті. Грося у відставку зібрався. Зєля вирповноту влади на себе брати. Хіба не так?
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А коли такі дрібниці заважали Гросі пиз##ти? Дякувати Богу, він не пообіцяв гіперлуп до Марса
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Не переживайте ви так за Гросю! Вони з Зеленським - діти одного народу! Гройсман провів переговори з єврокомісаром Марошем Шефчовичем і запевнив, що Україна залишається надійним транзитером газу - Цензор.НЕТ 3431
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Ото не мав клопоту ще й за Грою перейматися Хай продемонструє вміння працювати без самопіару на проблемі енергоносіїв, але без кацапів та Ротердамів.
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Не може. Для високопосадовця його національностіі робота на благо країни - нонсенс. Якщо ця країна - не Ізраїль. Гройсман провів переговори з єврокомісаром Марошем Шефчовичем і запевнив, що Україна залишається надійним транзитером газу - Цензор.НЕТ 3286
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Побачив свою тінь,посадка буде ранньою
Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 7952
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к сожалению не будет... Коломойский, Зеленский, Яценюк, Турчинов. знаете кто они?. Потому пацану с фамилией Гройсман ничего не угрожает Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 5456
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Вот интересно. Почему за три года правительство Гройсмана НИ РАЗУ не отчиталось о своей работе в ВР Украины? Хотя по Закону отчет должен быть ежегодным
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после введение в действие сев.пот.-2
наша газовая труба будет откровенно говоря не нужна
ЕС поплачет до ввода с-2 а потом будет потом
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Из трубы можно делать гиперлуп.Летять, такi собi, щирi в гiперлупi в Польщу, на шаленнi заробiтки, а у кацапiв пукани рве, вiд заздрощiв.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа
 
 
 
 
 
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