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 Политика Украины
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 Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР

Европейский союз поддержит решение о роспуске Верховной Рады Украины, которое будет отвечать воле народа и Конституции.

Об этом заявил на брифинге в Киеве вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, это решение (о роспуске парламента. - Ред.) было объявлено сегодня. Я внимательно слушал инаугурационную речь нового президента. В этом отношении интерес Европейского союза заключается в том, чтобы то высококачественное демократическое поведение, которое было продемонстрировано во время президентской гонки, во время выборов, осталось и сейчас, чтобы и в дальнейшем Украина демонстрировала демократическое поведение такого высокого уровня. Мы с нашей стороны поддержим любое решение, которое соответствует воле украинского народа и украинской Конституции", - сказал Шефчович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "О роспуске Рады", - Зеленский о своем первом указе

Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3127875
 
   
 Топ комментарии
 
Если украинскому народу пох, то уж Европе и подавно🤔
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На Банковій прибрали петін паркан,к пєндєлю готов
Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 5484
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Все, никто больше этих барбосов в Раде не крышует, пороховня, бери шинель иди домой Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 4329
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В Європі хочуть санкції зняти і вони мають на це право.
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Kivi Tv Вони через Україну втрачають гроші.Якщо українці не хочуть боротися.То чому вони мають це за нас робити? А щодо зброї,то це популізм,в будь якому випадку її тут не буде.
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а щоб тебе два рази підняло та три гепнуло! Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 2679
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Если украинскому народу пох, то уж Европе и подавно🤔
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логично... Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 7612да только язык не поворачивается называть зебилов народом Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 1576
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ну да... примерно 10 000 заявлений Трампа потом пришлось отменять...
на кофейной гуще надёжней
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Нихрена себе доведённая до зубАжиння страна? Выборы за выборами.
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а ты хотел, что бы как у вас а рашке... вообще фактически не было никаких выборов веками
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Та мені натати, як у рашці. Я хочу, щоб всякі гриценки-тимошенки і тд перестали триндіти про "зубАжіння".
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Ти реальний дибіл, чи прикидуєшься?
Порошенко своїм грабунком, довів Україну до останнього місця в Європі по ріню життя, по рівню заррплати, по соціальним стандартам, ітд...
Рівень Африки.
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Чого ти верещиш? Епоха зубАжіння скінчилася. Готуй мішки для грошей, піввареничний.
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беремо кількість пенсіонерів/бюджетників, дивимось сер. дохід (без врахування 10% найнижчих та 10% навижчих). Порівнюємо з межею бідності.
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Тонкий намек на толстые обстоятельства. Европе нынешней Рады не жалко. Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 9484
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Это да. Европе жалко только бабулесы, что они на антироссийских санкциях теряют.
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На Банковій прибрали петін паркан,к пєндєлю готов
Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 5484
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Все, никто больше этих барбосов в Раде не крышует, пороховня, бери шинель иди домой Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 4329
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Туфта це все і мура. Україна як була для олігархів так і е.
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а вот соответствует желание зели с конституцией? если нет - то все законы принятыми потом Радой будут никчемны - нам такое надо?
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не бзди, все соответсвует, в команде Зе нет дураков как у Пети.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР
 
 
 
 
 
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