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 Один украинский воин ранен с начала суток 20 мая. Враг трижды нарушил перемирие, - штаб ООС

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил:

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка;

из автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Также читайте: С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3127871
 
 
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Я так понял что стрелять в ответ украинскя армия уже не будет ? Скажем войне стоп ?
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мабуть плохо поняв, будемо нищити расіянських окупантів до Перемоги!!! Слава Україні!!! смерть клятой расії!!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен с начала суток 20 мая. Враг трижды нарушил перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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