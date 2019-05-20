 Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зурабишвили пожелала Зеленскому успехов на посту Президента Украины.
Глава Украинского государства отметил своих приоритетах.
"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди ", - сказал Зеленский. Он отметил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.
Президент подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией. "В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Зеленский.
Стороны обсудили направления развития украинского-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.
Со своей стороны Президент Грузии заметила: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО ".
Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.
_____
Как же ржал Беня, когда это прочитал.