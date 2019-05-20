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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Грузия (3532) Зеленский (1295) Зурабишвили (15)

 Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Украину на церемонию инаугурации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зурабишвили пожелала Зеленскому успехов на посту Президента Украины.

Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС 01

Глава Украинского государства отметил своих приоритетах.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди ", - сказал Зеленский. Он отметил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

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Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС 02

Президент подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией. "В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Зеленский.

Стороны обсудили направления развития украинского-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Со своей стороны Президент Грузии заметила: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО ".

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Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3127870
 
   
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Как бы вы, тупые порохоботы, не бесновались, выход у вас один: извернутся и укусить себя за хвост. ))))
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Выходы у всех разные. Например, тормознуть до лучших времен все сделанное в Украине (я так понимаю, что оно здесь уже не понадобится) и резко свалить в западном направлении.
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А где тут новость про Петю? Что-то у тебя пластинка глючит. Везде порохоботы мерещатся Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 988? Переключи тумблер в голове, с сегодняшнего дня Рошен в отставке. порохоботы в ауте, президент Зеленый
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Каким боком вообще порохоботы к этой новости? Ты теперь пять лет будешь в комментах порохоботов вспоминать? Нет Пороха - нет порохоботов, ребята.
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Да-а... Переговорщик с него еще тот... Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 9756
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Посмотри на лицо твоего президента на второй фотографии! А кто-то над Додоном еще смеялся! Вы так лайкаете друг другу ...Чуть не написал лакаете,-хорошо,что поправился. Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 6303
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Когда он будет объявлять, кого будут назначать, когда объяснит про реванш кремлевских гнид, что сейчас хотят и вернулись в Украину?
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Она случайно не сторонник Кремля? Грузинская политики не разбираюсь но было бы очень плохо если бы за ней курирует Иванишвили
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Грузия челн Ассоциации с ЕС и партнер НАТО
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Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией

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Как же ржал Беня, когда это прочитал. Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 913
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Скільки схожого - у одного - хазяїн - Коломойський. У другої - Іванішвілі. Один прийшов до влади завдяки загальнонаціональному телеканалу "Г+Г", друга - за допомогою "Руставі-2". Обидвоє за референдум по вступу в НАТО. Обидвоє за дружбу з кацапами. Мені одному здається, що обидвоє - один типовий кацапський проект?
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И первая встреча у зеБЕни именно с ней.
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Обидвоє - "діти лейтенанта Шмідта". Тільки "лейтенант Шмідт" швидше всього у кремлі.
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Ростик, я об этом уже несколько месяцев прямо говорю. Не верят. И, кстати, это что за люди вокруг Зе? На переговорах государственных должны быть государственные люди.
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Державні люди подали у відставку. Не хочуть брати участі у цьому цирку.
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Саша, с этими мы Грузией пойдем в Таежный союз, какое НАТО. А если упремся, получим еще одну войну. И мы, и грузины.
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це оця ***** хранцузька белькотіла, що бази НАТО не потрібні на території Грузії??? таку позицію ******* з нею узгоджував?
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Обсудили ,когда наконец достроят 10 апартаментов зели в Грузии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС. ФОТО
 
 
 
 
 
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