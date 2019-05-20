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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Киевские новости
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 Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил

Окружной административный суд города Киева в феврале 2019 года вытребовал у Верховной Рады сведения о персональном составе парламентской коалиции, однако не получил ответ.

Об этом Громадському сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

"Последнее решение по парламентской коалиции суд принимал еще 28 февраля, когда рассматривалось дело по (руководительнице МЗ Ульяне. - Ред.) Супрун. Мы потребовали у Верховной Рады сведения о составе коалиции. Однако они в суд так и не поступили", - рассказали в пресс-службе суда.

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Издание отмечает, что исключительной компетенцией Окружного админсуда Киева является рассмотрение производств по обжалованию действий центральных органов исполнительной власти и других субъектов властных полномочий, действия которых распространяются на всю Украину. Под эту ​​формулировку попадает и вопрос выяснения, с каких пор в Верховной Раде не существует коалиции, что может стать основанием для роспуска парламента.

Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске Рады на 21 мая в 10.00. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3127864
 
 
 Топ комментарии
 
У порошеновских воровских гнид нет никакой коалиции большинства в раде...
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Винимательно читаем: "что может стать основанием для роспуска парламента." Источник: https://censor.net.ua/n3127864
ВКонституции не сказано, что Президент ОБЯЗАН распустить ВР в случае отсутствия коалиции. Там желтым по голубому написано МОЖЕТ распустить.
Если Президент страны может "заставить" ВР работать и принимать законы в том числе и требующих конституционного большинства, то з якого переляку він має розпускати ВР. Наоборот это большой плюс Президенту, умение работать с различными фракциями и убеждать их в необходимости принятия законов.
Возможно и с применением шантажа о роспуске ВР.
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У порошеновских воровских гнид нет никакой коалиции большинства в раде...
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Зато были и остаются продажные суды.
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спасибо мародёру Пете и его судебной реформе за это
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есть
почему не потребовали роспуска тогда?

они б за месяц новую создали
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А не приходила тебе мысль, что Зеленскому не нужны депутаты-мародёры из БПП или НФ?
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а кто такй зеленский?

у нас парламентская республика вообще-то
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Тоді з 2016 року у вас безвладдя через відсутність парламенту де-юре. Як ви виживали весь цей час? Країна не щезла?
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Пороху и Парубию не было выгоды.
Ответ достаточен- или как.
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да ладно то врать , после того как свиньи сожрали кролика ,кто с вами будет иметь дело? Кролики и то терпели свиней из за Авакова
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А кто должен был потребовать - ПЕрезидент, или ПЕспичкер?
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можно было в суд подать и обязать спикера
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Гарантом Конституции не окружной админсуд Киева является.
Мож надо было подать в суд сразу на П. Рошенко?
Ну, шо ж - возможно еще не все потеряно...
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ну вот я же говорил подождите дайте время зе и там посмотрим куда он поедет...с самого утра вопли что он болт ложил на конституцию идальше по тексту...
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Винимательно читаем: "что может стать основанием для роспуска парламента." Источник: https://censor.net.ua/n3127864
ВКонституции не сказано, что Президент ОБЯЗАН распустить ВР в случае отсутствия коалиции. Там желтым по голубому написано МОЖЕТ распустить.
Если Президент страны может "заставить" ВР работать и принимать законы в том числе и требующих конституционного большинства, то з якого переляку він має розпускати ВР. Наоборот это большой плюс Президенту, умение работать с различными фракциями и убеждать их в необходимости принятия законов.
Возможно и с применением шантажа о роспуске ВР.
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Вопросы начинают возникать у так называемой кААлиции.
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Надастезаконніпідставидлязатребуваннясудомцієїінфорсації?
Так?/Ні?
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Еще раз для особо упоротых танкистов - решение суда о затребовании списка коалиции - это не решение суда о признании коалиции несуществующей. Где: "Суд постановил признать...."? И еще раз, если суду не предоставили список в определенный законом срок, то суд собирается на заседание и выносит решение или определение. И вот с момента выдачи судом бумажки с печатью, решение вступает в силу. И именно с этой даты с даты принятия решения судом, и то если не будет апелляции и кассации. И повторюсь совсем напоследок: "Если текущая реальность не совпадает с вашими больными фантазиями, то это не проблемы реальности"
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хтось там верещав про неконстутиційність розпуску зради?
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лол... з самого ранку срач на всю ...а тут мля зрадоперемога, палубий манатки збирай бо зараз будеш ты козлом отпущения шо ниц не подав в лютому))))
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Гы казав палубий що весела була инаугурация ...вже певно так не дума...)))
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знайдуть дуже швидко чи ти не віриш в потужно реформовану судову систему Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 4313
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Следствие должно ответ получить а Украиной правила просто банда ,нарушая все законы !
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Правда, никто Зелин указ и не собирается обжаловать. А значит, там еще копать и копать...
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Между кем коалиция? Да они друг другу глотки перегрызут ради бабла))
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Разве парламент является органом исполнительной власти?
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Для того, щоб це зрозуміти думати треба. А це де-кому дуже важко зробити.
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Так Парубий должен прямиком идти за решетку
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Наша відповідь москалям--Андруша-самозванєц!
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ой йо йой, даже окружной присел！ нифига себе, а это пол дня работы Зе
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народ Украины сказал своё слово на выборах... Если тебе не нравится украинский народ, то ты рашист
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Абсолютно верно.
При таких "земляках" и врагов не надо.
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Від ілюзії реваншу. Одне можу сказати - св'ято буде гучне та недовге. Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 9105
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А можно посмотреть архивные фото с инаугурации пороха. Там весь цвет ПР. и первое награждение охендовского.
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ну если тебя заводят фото инаугурации порошенко - так и быть - смотри. тебе можно
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И партии регионов было можно. После Майдана. Не помню твоих возмущений.
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Нет. Их вели насильно. Под дулом автомата.))) Кстати, эти уроды так радуются роспуску Рады, влада пороха сделала возможным и нахождение их в Раде и участие в выборах. Чего ж грустить?
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Координатор Портнов вернулся, друг Бени и у них сейчас всё путём.
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Дивно. Парубiй вже два роки, як окулярами пику iнтелегiзує. Можливо діоптрії не тієї системи, що він запит суду не зміг прочитати?
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"Последнее решение по парламентской коалиции суд принимал еще 28 февраля, когда рассматривалось дело по Ульяне Супрун".

Существование коалиции не было предметом иска, поэтому "суд" был послан ВР на хрен. Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 8630
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Значит сейчас вчинить иск, провести расследование и отдать Парубия под суд.
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Вперёд и с песней. Будет решение судов (вплоть до Верховного)- на здоровье. А пока Зеле за нарушение Закона- импичмент. Как он сам и обещал. Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 5457
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Если в суд из обсерватори по запросу не прислали снимок Солнца, то это не является доказательством того, что Солнца нет.
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Парубия арестовать и под суд. Раду распустить, а месяц на формирование коалиции считать с февраля 2019 года.
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парубию я бы с удовольствием с размаха сковородой по харе влепил, может тогда бы у него мозги на место встали Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 6866 жаль эта сволочь не ходит по улицам Киева, как щур через подземный переход бежит, в машину и под охраной домой.
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Буду в Киеве- спецом посмотрю, кто там в районе ВР со сковородкой бродит. Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 9615
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пока ты в Киев приедешь, даун парубий уже будет отбывать срок там где ему и положено, в дурдоме на принудительном лечении, там ему и без сковородки, одними уколами мозги вынесут Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 7468
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Если доверие Украинского Народа к Верховной Раде на уровня НУЛЯ ,то такая Верховная Рада не имеет права на продолжение деятельности.Кого они представляют? Такую Верховную Раду нужно разгонять поганой метлой .
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Да это уже не важно, Рада тужилась - пыжилась, грозно воняла, а как зеленский принял присягу слилась в 5 секунд, теперь сидят тихо как мыши и не шуршат Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 7024
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Депутатики, вы шо хотите, шобы ваше вонючее кодло распустил народ? Так за нами не заржавеет: штаны вам спустим и распустим. Идите нахер, пока отпускаем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОкружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил
 
 
 
 
 
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