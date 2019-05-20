 Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил

Об этом Громадському сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
"Последнее решение по парламентской коалиции суд принимал еще 28 февраля, когда рассматривалось дело по (руководительнице МЗ Ульяне. - Ред.) Супрун. Мы потребовали у Верховной Рады сведения о составе коалиции. Однако они в суд так и не поступили", - рассказали в пресс-службе суда.
Издание отмечает, что исключительной компетенцией Окружного админсуда Киева является рассмотрение производств по обжалованию действий центральных органов исполнительной власти и других субъектов властных полномочий, действия которых распространяются на всю Украину. Под эту формулировку попадает и вопрос выяснения, с каких пор в Верховной Раде не существует коалиции, что может стать основанием для роспуска парламента.
Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.
почему не потребовали роспуска тогда?
они б за месяц новую создали
у нас парламентская республика вообще-то
Ответ достаточен- или как.
Мож надо было подать в суд сразу на П. Рошенко?
Ну, шо ж - возможно еще не все потеряно...
ВКонституции не сказано, что Президент ОБЯЗАН распустить ВР в случае отсутствия коалиции. Там желтым по голубому написано МОЖЕТ распустить.
Если Президент страны может "заставить" ВР работать и принимать законы в том числе и требующих конституционного большинства, то з якого переляку він має розпускати ВР. Наоборот это большой плюс Президенту, умение работать с различными фракциями и убеждать их в необходимости принятия законов.
Возможно и с применением шантажа о роспуске ВР.
Так?/Ні?
При таких "земляках" и врагов не надо.
Существование коалиции не было предметом иска, поэтому "суд" был послан ВР на хрен.