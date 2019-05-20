 Все мероприятия по инаугурации прошли спокойно, движение транспортных средств в столице восстановлено, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За правопорядком в день инаугурации следили 2 тыс. полицейских, а также бойцы Национальной гвардии и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Все мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка.
Движение транспортных средств в столице восстановлено, однако некоторые ограничения будут введены при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев", поэтому правоохранители продолжают регулировать движение на автодорогах.
щось кацапським лайном смердить
де всенарідна любофф???
ги
Голос Привида:
- Піздєц, ха-ха-ха-ха!
Прожектор висвітлює те місце, звідки лунає голос Привида. Це - трон. На ньому сидить Привид в рубашці кольору хакі і фуражці Вільгєльма-завойовника. В одній руці у нього "Тімур і його команда", в другій - Заратустра. У ніг Привида агонізірує гандон з Літром і цапом. По боках трону стоять два жлоби, шо принесли картину. Привид істерично регоче і кидає в глядачів тронними подушками. Під його веселий регіт завіса повільно закривається.
Завіса.(с) Митець