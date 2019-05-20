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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Все мероприятия по инаугурации прошли спокойно, движение транспортных средств в столице восстановлено, - Нацполиция

Все мероприятия, связанные с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, прошли без нарушений общественного порядка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За правопорядком в день инаугурации следили 2 тыс. полицейских, а также бойцы Национальной гвардии и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка.

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Движение транспортных средств в столице восстановлено, однако некоторые ограничения будут введены при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев", поэтому правоохранители продолжают регулировать движение на автодорогах.

Источник: https://censor.net.ua/n3127862
 
 
 Топ комментарии
 
а де ж 73% лохторату???
де всенарідна любофф???
ги
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Зато антиукраинский порохоскот на гавно исходит уже который час)))
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Владимир Зеленский признал первую ошибку: "Друзья, простите за оговорку, когда я говорил что вы увидиете зеркальные дороги, я имел ввиду дороги на зеркале !"
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Нарешті до влади прийшов Народний Президент,а ше шобло прикоритних пацюківю.
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Ппц уже президент несколько часов, а порох ещё не сидит, за майдан никто не ответил, на Донбасе стреляют, и учителя все ещё не получили по 4К... что за бардак!
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Зато антиукраинский порохоскот на гавно исходит уже который час)))
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а ти чия худоба, австрійська?
щось кацапським лайном смердить
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И шо??? Ни один Зебил вам провокации не устроил????
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Владимир Зеленский признал первую ошибку: "Друзья, простите за оговорку, когда я говорил что вы увидиете зеркальные дороги, я имел ввиду дороги на зеркале !"
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Входять два жлоби. Вони несуть картину "Три богатиря". Картина страшна і велика, нести її жлобам важко. Несподівано картина виривається у них із рук і, як хвиля цунамі, припизжує усіх.
Голос Привида:
- Піздєц, ха-ха-ха-ха!
Прожектор висвітлює те місце, звідки лунає голос Привида. Це - трон. На ньому сидить Привид в рубашці кольору хакі і фуражці Вільгєльма-завойовника. В одній руці у нього "Тімур і його команда", в другій - Заратустра. У ніг Привида агонізірує гандон з Літром і цапом. По боках трону стоять два жлоби, шо принесли картину. Привид істерично регоче і кидає в глядачів тронними подушками. Під його веселий регіт завіса повільно закривається.
Завіса.(с) Митець
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе мероприятия по инаугурации прошли спокойно, движение транспортных средств в столице восстановлено, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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