 Все мероприятия по инаугурации прошли спокойно, движение транспортных средств в столице восстановлено, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За правопорядком в день инаугурации следили 2 тыс. полицейских, а также бойцы Национальной гвардии и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка.

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Движение транспортных средств в столице восстановлено, однако некоторые ограничения будут введены при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев", поэтому правоохранители продолжают регулировать движение на автодорогах.