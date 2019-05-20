 Гройсман подает в отставку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил на брифинге 20 мая.
"Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новой Верховной Радой Украины, а не новоизбранным президентом. Но, вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил Гройсман.Он подчеркнул, что ему не стыдно за три года работы правительства.
"За все три года мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности и Украины в целом", - заявил Гройсман.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва.Кроме того, Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку.
Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.
Никто не мешает...никто не ворует（беня не в счет..он хороший）...😀
Через офшоры зели было выведено 41 миллион баксов из Приват банка...потом эти деньги ьыли влиты в Прмват банк из бюджета Украины...
Бюджет Украины это деньги каких налогоплательщиков? Не украинских случайно?
Под это и священников можно распустить - создать полк Швейков из попов...
"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас - придется платить около 10% годовых"
Бежать надо БЕЗ оглядки...........
Самое время разогнать Раду и Кабмин!
Ура!
Зебулоны идут в наступ!
А правительство и парламент сохранили лицо и показали Зеле, что значит вести себя ДОСТОЙНО.
https://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2009971295965159/?__tn__=kC-R&eid=ARC2bWX1KqUQBIKPF18AW9ePCWgBwoZ48U7PyQJ3NDqTAZrnGytEBi9fdsjoxOfzg3JjH9-ZGvbZslXZ&hc_ref=ARTaEQb80q0kzCmQx-z5CVB7EJfwIooh7NcFOCJAexlguvkl9HTNmT6TbkPpy_BgTjc&fref=nf
ЗЕЛЕНСКИЙ+ТИМОШЕНКО+ПУТИН=Лугандон
ЗЕЛЕНСКИЙ+ТИМОШЕНКО+СААКА +ПУТИН= СОДОМА и ГОМОРА
https://www.youtube.com/watch?v=mXGCdz8kiUo
Мы ждали именно таких решительных шагов!!!!Гнать в три шеи всю эту проворовавшуюся парашную гниль!!!!Они уже поняли, что отодвинуты от корыта и поднимут дичайши вой, тем более что прикормленной порохоботской свинорылой мерзости хватает, но это не должно остановить НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!!!грайсман, парашенка, яценюк, пгокугог югик и т.д должны вернуть всё наворованное и сесть в тюрьму. помню как яценюк праздновал свой украденный миллиард, тварюка .
У порошенко был великий шанс стать человеком ,который возродил бы Украину , но он не воспользовался этим шансом. Променял его на вонючие деньги. Стал паяцем и блазнем в глазах людей.
Тогда пришёл 'последний' - простой парень и дай Бог станет тем, кем не стал для Украины Порошенко.
Должна пройти перезагрузка. Страна очистится. У нас все для этого есть. Народ как нищенка в лохмотьях, сидящая на несметных сокровищах. Пора уже начинать жить. Я видела много разных стран, жила в Штатах и в Испании - но лучше Украины нет нигде . Домой всегда тянет.
а Гройсману респект!
так что зеЛя.давай делай!или пе@та тебе через 6-10 месяцев на ростов будем гнать!