 Гройсман подает в отставку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил на брифинге 20 мая.

"Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новой Верховной Радой Украины, а не новоизбранным президентом. Но, вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что ему не стыдно за три года работы правительства.

"За все три года мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности и Украины в целом", - заявил Гройсман.

Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва.Кроме того, Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку.

Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.

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