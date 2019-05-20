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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Гройсман подает в отставку. ВИДЕО

Премьер-министр Украины заявил, что подаст в отставку сразу после проведения 22 мая заседания правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил на брифинге 20 мая.

"Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новой Верховной Радой Украины, а не новоизбранным президентом. Но, вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что ему не стыдно за три года работы правительства.

"За все три года мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности и Украины в целом", - заявил Гройсман.

Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва.Кроме того, Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку.

Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127850
 
   
 Топ комментарии
 
На нары эту тварь, за грабёж народа Украины.
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а Зеленский когда нить имел доступ к бюджету? не расскажешь когда и где?!!
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Встречное предложение, отправить сразу же на нары Зеленского, за ту виллу в Италии и дом в Крыму, и 5 квартир в Киеве. Хотя Квартал 95 якобы убыточен регулярно.
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Блин такого подарка ***** просто не ожидал! Все силовые структуры без высшего руководства, Рада Распущена, утверждать военное положение - некому, Кабмин тоже, СБУ, Армия- ребята у менчя вопрос- а если они пойдут в наступление кто руководить страной будет????
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Але хтось точно здасть паркан сечі на аналіз. І не тільки сечі...
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а какая разница - зебилам не нужна своя страна
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100%! К сожалению в нашем городе на Юге те,кто голосовал за Зеленского так и говорят; "Мы хотим в Россию". Вот и все "реформы". обещаемые ЗЕбилом.
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Валик, руководители найдутся, кто пойдет воевать? Зе,Бе, лысый? А хутин точно пойдет, если мир не остановит. А мир видит что? Цирк. Мне уже немного страшно. Не за себя, за семью.
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Догралися, кияни. Не бачити вам більше баржi з херсонськими кавунами! (зловтiшний смайл!)
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мабуть на консервний поїде, у вінницю..скоро фрукти підуть..
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Ну цей чувак має і гідність і гордість і розум. Клоун зараз в ситуації не простій опинився. З Радою війна. Уряду нема. От до ********* дурне. Казали йому люди розумні вован то не твоє. Навіть жінка його недолуга теж козала. Виявилась розумніше за чоловіка.
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теперь все шо в стране будет происходить это заслуга зели - зебилы вы рады?вот мы и увидим все и быстро)))))
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Да...теперь за 100 дней смело можно построить в Украине рай земной...

Никто не мешает...никто не ворует（беня не в счет..он хороший）...😀
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пеця 5 років будував, і побудував лише свинарчукам...
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В УКРАЇНІ наступає ЗЕЛЕний бардак !!! Невідомо ,чи дочекається новий нового складу уряду і премєра!! Сам ініціює весь безлад,сам і буде ковтати ! Однако саме простим українцям буде не до сміху!! СЛАВА УКРАЇНІ !!
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Большего бардака чем до Зе не сыскать.Рекрутинговые агенства напряглись.Зе идёт стопами МНС.С учётом его ошибок.Очень узкая команда посвящённых.Враги в неведении.Особенно Орда.Сменят силовой блок и утечки вообще сойдут на нет.
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Незаменимых нет,у нас в стране много талантливых ,честных профессионалов,которые не могут пробиться,так как не являются кумами и дружбанами ,свято место пусто не бывает.
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А говорили що понеділок поганий день. Сьогодні чудовий,як ніколи. Вова- КРАСАВА!!!! Гарна промова!!! Успіху Зеленському
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Не забудьте швидко гроші забрати з Приватбанку, якщо ще не забрали - порада.
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Гройсман не бідна людина. І відносно чиста (не Беня).
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Порощенко -Яценюковское -Гройсмановское-Ахметовское кодло разбогатело на сотни миллионов долларов в воюющей нищей стране .А Народ ещё больше стал нищим =Это как?
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Петрович, Зеля тоже не обеднел за эти года, выступая в рашке в том числе. Давай будем справедливы.
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Зеля к деньгам Украинских налогоплательщиков, не имел никакого отношения .Давай не будем манипулировать .
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Давай не будем...
Через офшоры зели было выведено 41 миллион баксов из Приват банка...потом эти деньги ьыли влиты в Прмват банк из бюджета Украины...
Бюджет Украины это деньги каких налогоплательщиков? Не украинских случайно?
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Ага, еще расскажи, как он на своих типа убыточных фирмах столько заработал.
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Людиии!!! Зачем нам КМ, ВР? Фигня какая, ЗЕля с Беней все порешают....
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Людиии!!! Зачем нам КМ, ВР? Фигня какая, ЗЕля с Беней все порешают....

Под это и священников можно распустить - создать полк Швейков из попов...
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Тех хрен распустишь, горло перегрызут...
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я вам еще вчера писал - шо с ним не кто не хочет работать - вы не верили - сейчас еще армия побежит - как то так ))))
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Да после такого заявления от Узеленского -
"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас - придется платить около 10% годовых"

Бежать надо БЕЗ оглядки...........
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Правильно сказав Парубій, що буде весело. А чого? Бо "квартал" на Банкову перебирається.
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У Квартала- пропагандистский блок задач!Доносить плебсу все негаразды правившей теперь уже оппозиции.Очень напряженная работа перед выборами и переговорами с кремлёвскими подонками.Меня больше волнует куда будет первый зарубежный визит ЗЕ?В США началась вёрстка бюджета на следующий финансовый год.И неплохо бы Зе поработать с лидерами республиканцев и демократов по военной и другой помощи от США.Особенно на фоне закругления торговли с Ордой.Надо перекрывать транзит нефти и газа из Орды.А без помощи США -ну никак .Всё равно к этому идёт.США и Меркель подкузьмят заодно за СП-2.Плюс обеспечение бесперебойности АЭС.
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"Напомним, что миссия МВФ 21 мая прибудет в Украину. В течение двух недель представители МВФ будут оценивать текущую программу сотрудничества с фондом stand-by."

Самое время разогнать Раду и Кабмин!
Ура!
Зебулоны идут в наступ!
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Действительно, логично. Правда, вакуум власти немного напрягает. Азирова позвать, что ли?
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Их звать не надо, уже прутся стройными колоннами со всех сторон...
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А боюсь, так и задумано. Вон в Австрии вывели на чистую воду вице-канцлера, работал за русские бабки на рашку. Почему у нас так не может быть?
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Огласите весь список сидящих в остроге?
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в отличие от Зели, который начал с конфронтации и политического кризиса.

А правительство и парламент сохранили лицо и показали Зеле, что значит вести себя ДОСТОЙНО.
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Гройсман будет исполнять обязанности, как то так...
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Да чувака послалиб а він має щось там виконувати? Він не бідна людина. Криміналу нема(якби був Г+Г з авякяном і антоніною це б не пропустув). Нащо воно йому? Страхувати зеленого блазня...
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Тогда первый вицепремьер, кто то будет до следующих выборов ИО. Хотя уже заметно что у ваЗЕлина язык бежит вперед мыслей, вернее не у него а у "команды"...
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Ага. А першому заму воно нащо? Ви ще не зрозуміли що відбуваеться. Гуляемо на все. Спонсор ЗВР України. Як казав коломойский дефолт ще нікого не вбив...
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Да нифига, у него полномочий то с гулькин нос, ну предложит он МИД, МО, ГП, но даже за них эта ВР не проголосует, будут ИО до октября...
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Вот и обезжиренный пошел ! А Пашинский в Израиль смотал .
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Вся правда об хитром уходе
https://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2009971295965159/?__tn__=kC-R&eid=ARC2bWX1KqUQBIKPF18AW9ePCWgBwoZ48U7PyQJ3NDqTAZrnGytEBi9fdsjoxOfzg3JjH9-ZGvbZslXZ&hc_ref=ARTaEQb80q0kzCmQx-z5CVB7EJfwIooh7NcFOCJAexlguvkl9HTNmT6TbkPpy_BgTjc&fref=nf
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Хитрый урод-бенясос Дубинский? Really? Кому ты тут это бородатое гавно пытаешься втюхать? "Вся правда" 6uлять Гройсман подає у відставку - Цензор.НЕТ 460
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Вот и единственная хорошая новость в нашей Украине за сегодняшний день 20 мая 2019 года. Бог есть.
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Кто спикером Рады? -Я,Разумков! Кто премьер-министром? Я,Разумков! Кто... -Я,Разумков! Гройсман подає у відставку - Цензор.НЕТ 134
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В случае неудачной загрузки,воспользуйтесь функцией"Восстановление системы".Отступать некуда панове.Точка восстановления,если шо есть.
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Формулы. ЗЕЛЕНСКИЙ+ТИМОШЕНКО= ВЕНЕСУЭЛА
ЗЕЛЕНСКИЙ+ТИМОШЕНКО+ПУТИН=Лугандон
ЗЕЛЕНСКИЙ+ТИМОШЕНКО+СААКА +ПУТИН= СОДОМА и ГОМОРА
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Необходимо вернуть все законы в области экономики, которые были до этой преступной евровласти, которая их изменила для повышения тарифов и цен и за повышения тарифов и цен нужно привлекать виновных к уголовной ответственности.
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Влюблен ли он в вас?
https://www.youtube.com/watch?v=mXGCdz8kiUo
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БРАВО ПРЕЗИДЕНТ!!!
Мы ждали именно таких решительных шагов!!!!Гнать в три шеи всю эту проворовавшуюся парашную гниль!!!!Они уже поняли, что отодвинуты от корыта и поднимут дичайши вой, тем более что прикормленной порохоботской свинорылой мерзости хватает, но это не должно остановить НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!!!грайсман, парашенка, яценюк, пгокугог югик и т.д должны вернуть всё наворованное и сесть в тюрьму. помню как яценюк праздновал свой украденный миллиард, тварюка .
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Ну вас и колбасит, а еще говорят что ваша бригада не на наркоте...
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Я всегда знала, что этот карточный домик , построенный на схематозах, договорняках, телефонных звонках и вказивках - рухнет, как только появится первое лицо в государстве, которое захочет это сделать. Рыба гниет с головы - народная мудрость- лучше и не скажешь.
У порошенко был великий шанс стать человеком ,который возродил бы Украину , но он не воспользовался этим шансом. Променял его на вонючие деньги. Стал паяцем и блазнем в глазах людей.
Тогда пришёл 'последний' - простой парень и дай Бог станет тем, кем не стал для Украины Порошенко.
Должна пройти перезагрузка. Страна очистится. У нас все для этого есть. Народ как нищенка в лохмотьях, сидящая на несметных сокровищах. Пора уже начинать жить. Я видела много разных стран, жила в Штатах и в Испании - но лучше Украины нет нигде . Домой всегда тянет.
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Простой парень это Мадуро, водитель автобуса, вы что то путаете...
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Мадуро, пример неудачный. Зеленский имеет образование .
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Ну предложит он кандидатуры МО, МИД и ГП, эта рада за них не проголосует, будет ждать выборов в ВР, в октябре новое большинство ВР выберет ПМУ Бойко, причем тут Зеленский?
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Да и на счет перезагрузки, новый КМ будет сформирован новым большинством новой ВР, это где то в сентябре - октябре. Многие Бойко предлагаю, думаю вам понравится...
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Посмотрим. Думаю, что у бойко ноль шансов
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и правильно сделал.теперЬ за все будет отвеЧать клоуняра зеЛя.

а Гройсману респект!
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и еще что ЗеЛя потом не говорил.что 'попередники виновны' сейчас гривна стабильна. на резервах 20 лярдов баксов.все норм!
так что зеЛя.давай делай!или пе@та тебе через 6-10 месяцев на ростов будем гнать!
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Он понял,что поддержки, его вареным, спаггетиевым ногам уже нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман подает в отставку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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