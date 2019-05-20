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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343) Кремль (505) Лавров (1618) МИД РФ (1224) обмен (696) Россия (72819) пленные (424)

 В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, Москва "считает правильным" начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу "всех на всех".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил 20 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, - Зеленский

"Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов (минских соглашений, - Ред.) об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленския заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали, - Зеленский

Напомним, Россия заблокировала обмен пленными до Нового года, хоть Украина и предложила несколько форматов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127847
 
 
 Топ комментарии
 
оооу, хозяева зелёной шмаркли воодушевились
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вот зачем заморозили обмен пленными при Порошенко.. просто ждали ЗЕклоуна..
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Сейчас мертвечука притащат...
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Это у них оказывается задержанные..... Так и Крым с куском лугандона тоже задержанный????
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Діалог з олєнями вже скільки років триває. ?А воно знову своє розповідає. Дєбіл, блін.
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ну так,надо ж какой то подарок к кенгурации...а с другой стороны этот волкер уже задрал своими вопросами когда да когда.
ну може хоть какая польза от 73% будет.
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вот зачем заморозили обмен пленными при Порошенко.. просто ждали ЗЕклоуна..
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ЗЕ ще не ввели в курс справи.
Тому такі питання рішати одразу величезна помилка.
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Ну судя по твоему БРЕДУ- явно не ты!
Про передачу дел что то слышала?
Точно - нет!
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Ну я же говорил, что несешь БРЕД!
Если ты даже про личные дела никогда не слышала!
Или отдел кадров, суды, нотариат это тоже прокуратура!
На каких помойках вас набирают?
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Я ж казав, що оті всі "фе" від кремля - щоб відмазати засцику, типу, не прокацапське чмо
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Началося. Никаких обменов! Победа до картинки Полтрака! хе-хе))
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Когда российские палачи пытали украинских патриотов в подвалах Лугандона, вырывая у них ногти, и вырезая звезды - это тоже было "по - христиански"?
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полонених віддадуть до виборів ВР.допоможуть Зе втримать %виборців
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дык... это кацы заявили почти открытым текстом
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русские сдаются ,перепугались Зеленского ,это вам не мальдивская крыса ...
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Ахаххахахахахаха))))))))))
Напиши ещё что нибудь...!!!

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Шо написать ,то что ты дурак,ты видимо и сам догадываешься ..
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А это правда, что над зебилами нельзя издеваться, потому что над такими нельзя? В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными - Цензор.НЕТ 8897
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Кого ***** бояться? Ручного скомороха Коломойского? В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными - Цензор.НЕТ 2022

Мож тебя подсоса-интернетного, с плоскостопием, скалиозом и бабушкой в Воронеже?

Некого кацапам больше бояться в Украине. Президент Украины - марионетка и ватник. Он же верховный главнокомандующий.
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Пей зеленку. Бо шото ты мозгой совсем повредился.
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Вот параша и поздравила Зелю с кенгуряцией. В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными - Цензор.НЕТ 19
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Коняка бреше. Наші хлопці в кацапії не мають статусу військовополонених.
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А що на обмін? Може цю нікому "непотрібну куйню" - мову та віру?
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А так же борщ, жену и хату. Только пока проще 73% идиотов без боя до трусов раздеть.
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у нас по моему их ублюдков дохера сидит.
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Попросять з армії почати. А що? Там же надлишків багато...
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Я это ванговал еще во втором туре, еще морячков своему клоуну-ставленичку подгонят, чтобы зеприматы хавали, мол каков наш скоморох пленновозвратитель... цена независимостью уже уплочена
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Якщо раніше я сумнівався (скоріше сподівався що помиляюсь). але до влади прийшли колоборанты у яких немае ні совісті ні батьківщини. Їм хто плате тму вони і танцюють. То тепер я вже впевнений на 100%.
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Згоден. Сумніватись тут було дурістю. Просто надія покидае останньою. А так їх договіняк вельми простий - Бені ЗВР України, ***** Україну, Європі Business as usual, Тупому бидлу що займае цю землю *********...
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До сраки той порох. Коли кацапи, отак зі старту, підігрують новому гаранту стає зрозуміло що і кому він гарантує...
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У 2014 подурілі з переляку даунбасійці бігали з дрючками та так шукали потяги з бендеравцамі, що мало не відгамселили одне одного. І досі всераютьпя від одних розмов про наступ фошизтів.
Але ж там хоч все зрозуміло - то хворі психічно люди, їм треба яйцями переляк викатувати.

А Ви з якого подиву придуріли?! Ху#лова Коняка щось зморозила і Ви вже лемент зчинили? Ну і чим тоді Ви відрізняється від славної нації домбасійців?!
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конь скучный сегодня. надеюсь на машку, что обрадует фразой: «Зеленский приказал украинским чиновникам повесить своих детей».
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Хоть что-то, может действительно получится.
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А еще можно сдаться и еще повиниться и приплатить сверху, шоб "братушки" снова нас трахали во все дыры. Точно получится.

ЗЕ-сучки - они такие сучки...
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А имеет значение, что ты скажешь? Ты высрался в урну 21 апреля и 5 лет будет опять петлять от налогов и армии.

Так шо твое слово - это то зеленое говно в урне и ноль ответственности. И больше оно ничего не стоит. Пшло нах, дибильное человекоподобное.
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понимаю тебя, пять лет халявы на ботоферме закнчиваются, а работь не умеешь.
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Чучело ты тупое. У меня с работой ничего не изменится. Повышение ЗП 2 раза в год. Сейчас уже 1,5 штуки евро в Украине.

А ты продолжай наддрачивать на обещания шута горохового.
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если бы было все в порядке, то не истерил с кривыми рожами.
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А кто истерит? Просто удивляет, как какой-то тупой нищеброд, выбравший телевизор в президенты, меня жизни учит.

Еще раз говорю - иди нахер, чувырло тупорылое. Сначала научись заботиться хотя бы о себе, не перекладывая это на президентов и начальников жека, а потом шото рассказывай тем, кто умнее, сильнее и обеспеченнее тебя.
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Воістину кожен народ мае ту владу котру заслуговуе... Це і про кацапів і про нас...
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Украину погубит даже не корупция и путин, а зеприматы безмозглые, зебыдло тупорылое выбравшее позор вместо войны, и получившее и позор и войну...
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Украину могут погубить только порохоботы как ты.
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Ну не такие ж гнойные пиарасты и колаборанты, как ты.
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ты речь своего нового Президента слышал? Или бухал как всегда...
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У меня больше нет президента. У меня есть Украина, возглавляемая ****** Коломойского.

А то, что она готова лечь под кого угодно, то это теперь ваша проблема. наша проблема, как избавиться от него, и выдрессировать вас.
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у тебя бота никогда не было родины, одни дурные методички.
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***** зеленская телевизорная, ты мне про Родину рассказывать будешь?

Пшло нах, недоразумение виртуальное.
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а ты плюнь в монитор от злости, как любишь делать, когда нет методички.
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выйди на улицу ... посмотри на людей которые ходят туда- сюда ... нищие , грязные, алкашня , в церкви убогие лбы разшибают - тоже не отличаються умом и сообразительностью .... бабки на базарах торгующие неликвидом .... знаешь кого я вижу в этих лицах ? - угадай за кого этот несчастный народ голосует ? эта зелёная масса? ....Бідні - бо дурні .... поспать , посрать , поржать - єто Ваш максимум .... Зебильня!
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А давайте разом побуцаєм ногами ту жирну скотиняку, що разом з командою довела населення України до такого щоденного становища?ї своєю бездіяльністю?
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До такого становища довела Україну партія регіонів .... яка тепер пролізає до влади через Зебільну команду .... з головнокомандувачем який може читати тільки написаний текст .... до речі навіть Януковощ майже не читав з листка.
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Не займайте психічно хворих людей. Краще поспівчувайте їхньому програшу та запропонуйте зробити сепуку, щоб уникнути ганьби через обсер їхнього ідола...
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поговорим после возвращения Зелей Яныка и снятия с него судимости, после сдачи наших территорий и введения федерального устройства Зелей
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придеться повторить. Ты речь своего нового Президента слышал?
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Не удивлён! Спецом держали пленных, чтобы "отдать" их Зеле.
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А шо диалог прекращался?
А как-го х-я тогда петюня медведке разрешал к куму ездить?
Или лошадь спалила весь договорняк пети с х-ом?
Оказывается петя с медведкой и медведка с х-ом не пленных обсуждали!
А если вспомнить про агента Лолиту - все становится на места!
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Поступово Україна перейде під повний вплив Московії.З цього навіть можуть зробити дипломатичну перемогу і багато хто навіть буде радіти цьому.
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Диалог у кремлёвского хана один.Пистолет к виску.Поэтому нужно подготовиться и взять гарантов из Вашингтона. Договор с ними -пустая трата времени..А диалог можно вести и через Фейсбук,или Твиттер,как Трамп.Или пропагандой.Чем Зе и воспользуется.Орда уже губы кусает от зависти ,а хан -от бессильной злобы.Ибо он -просто старый маразматик и вор.Тока резиденций по всей орде-20штук.Плебс долго не выдержит.
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Началось, скоро будуть атошніків судити.
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Возвращать нужно всех. Военных, моряков, всех крымских и донбасских заложников. Где бы они не были в РФ или на оккупированных территориях. Всех до единого. Правда лучше было бы их менять на медведчуков, рабиновичей, шуфричей, королевских, добкиных. Но тут выбора особого нет. Поэтому только всех на всех. Наших на их. В этом все есть только одно "НО". У них 2 миллиона наших зарабитчан, плюс к этом 5,8 миллиона на Донбассе и Крыму, плюс к этому сколько просто временно посещают потенциально опасные страны и территории ( РФ, Беларусь, Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазию) ну скажем так еще 1,5 миллиона И того что имеем итого имеем 9,3 миллиона потенциальных заложников. т.е. Путин этих отдаст, и тут же наберет столько сколько захочет, хоть миллион, хоть два. А у нас подобного обменного фонда никогда не будет. Вытаскивать наших нужно, но понимать ,что ситуация вот такая.
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По ватному всіх на всіх це без Сенцова, Клиха та ін. Побачимо Зе в роботі.
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Впевнений нашi будуть домовляться АБСОЛЮТНО всiх на всiх.
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Для пута віддати наших політичних це принизливо. Не піде кремль на це. Тому й кажу, що побачимо.
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І слава Богу, час повернути наших людей до їхнiх родин. Дехто ще з Iловайську "на пiдвалах" сидить. Сказитись можно!

P.S Таке враження що тут відписалися не українці.
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а я знаю так: не вір москалеві, як псові
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не верю в совпадения
не верю "всех на всех"
не верю лаврухе
но очень хочется, чтобы наши военнопленные-заложники-узники вернулись домой поскорее
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Эй лошадь ты это, либо крест сними либо трусы одень,-кристианина оно включило.
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Террорашики засуетились.Зараз будут условия ставить,що разговаривать будут только с Медведчуком,а потом дайте автономный вертолёт и миллион В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными - Цензор.НЕТ 8325
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наивний шо пздц ..... еще небойсь уверен что врачам будут платить 4$ тыс в месяц ?))))
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Теперь нужно следить за руками.
Пошел мухлежь.
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Х@йлу его пленные совершенно не нужны, а Зе нужно выполнить предвыборное обещание и продержать рейтинг до парламентских. Однозначно, за наших пленных потребуют что-то сдать.
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Влюблен ли он в вас?
https://www.youtube.com/watch?v=mXGCdz8kiUo
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А-ха-ха...пошла жара. Зеленский- президент Мира. Ур-аааааа
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Просто невообразимо, как урок с Савченко (тоже вроде до поры в президенты собиралась) не пошел впрок для целой нации! Зато получилось по-другому. Не учиться даже на собственных ошибках это уже совсем печаль...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными
 
 
 
 
 
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