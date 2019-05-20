 В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил 20 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.
"Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов (минских соглашений, - Ред.) об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - заявил глава МИД РФ.
Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленския заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.
Напомним, Россия заблокировала обмен пленными до Нового года, хоть Украина и предложила несколько форматов.
ну може хоть какая польза от 73% будет.
Тому такі питання рішати одразу величезна помилка.
Про передачу дел что то слышала?
Точно - нет!
Если ты даже про личные дела никогда не слышала!
Или отдел кадров, суды, нотариат это тоже прокуратура!
На каких помойках вас набирают?
Напиши ещё что нибудь...!!!
Мож тебя подсоса-интернетного, с плоскостопием, скалиозом и бабушкой в Воронеже?
Некого кацапам больше бояться в Украине. Президент Украины - марионетка и ватник. Он же верховный главнокомандующий.
Але ж там хоч все зрозуміло - то хворі психічно люди, їм треба яйцями переляк викатувати.
А Ви з якого подиву придуріли?! Ху#лова Коняка щось зморозила і Ви вже лемент зчинили? Ну і чим тоді Ви відрізняється від славної нації домбасійців?!
ЗЕ-сучки - они такие сучки...
Так шо твое слово - это то зеленое говно в урне и ноль ответственности. И больше оно ничего не стоит. Пшло нах, дибильное человекоподобное.
А ты продолжай наддрачивать на обещания шута горохового.
Еще раз говорю - иди нахер, чувырло тупорылое. Сначала научись заботиться хотя бы о себе, не перекладывая это на президентов и начальников жека, а потом шото рассказывай тем, кто умнее, сильнее и обеспеченнее тебя.
А то, что она готова лечь под кого угодно, то это теперь ваша проблема. наша проблема, как избавиться от него, и выдрессировать вас.
Пшло нах, недоразумение виртуальное.
А как-го х-я тогда петюня медведке разрешал к куму ездить?
Или лошадь спалила весь договорняк пети с х-ом?
Оказывается петя с медведкой и медведка с х-ом не пленных обсуждали!
А если вспомнить про агента Лолиту - все становится на места!
P.S Таке враження що тут відписалися не українці.
не верю "всех на всех"
не верю лаврухе
но очень хочется, чтобы наши военнопленные-заложники-узники вернулись домой поскорее
Пошел мухлежь.
https://www.youtube.com/watch?v=mXGCdz8kiUo