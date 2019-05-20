 Заявление "Народного фронта": Мы пойдем бороться на этих сомнительных досрочных парламентских выборах

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", информирует Цензор.НЕТ.

"Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - отмечается в сообщении.

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Также в политсиле подчеркивают, что в инаугурационной речи Зеленского не было ничего о повестке дня изменений в стране, "а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду". "Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - уверены в "Народном фронте".

Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.

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