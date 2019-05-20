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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22879) Зеленский (1295) инаугурация (343) роспуск (162) Народный фронт (1280)

 Заявление "Народного фронта": Мы пойдем бороться на этих сомнительных досрочных парламентских выборах

Слова президента Владимира Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеют ничего общего ни с правом, ни с Конституцией.

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", информирует Цензор.НЕТ.

"Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Даже этот парламент должен уйти красиво": Тимошенко поддержала роспуск Рады. ВИДЕО

Также в политсиле подчеркивают, что в инаугурационной речи Зеленского не было ничего о повестке дня изменений в стране, "а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду". "Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - уверены в "Народном фронте".

Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным

Источник: https://censor.net.ua/n3127845
 
 
 Топ комментарии
 
ага,кучка клептократов,наваляли в штаны Заявление Зеленского о роспуске ВР - политическое решение, не имеющее общего ни с правом, ни с Конституцией, - НФ - Цензор.НЕТ 914
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А полгода Рада работала не имея коалиции, это имеет что-то общее с правом и Конституцией?
А сие есть преступление. Парубия нужно судить, а Раду объявить не легитимной. Депутатики просто надули украинский народ.
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Побежал партию клепать, вместе с кроликами...
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Все, сливайте воду. ВЫБОРЫ БУДУТ. Петушки смирились.
Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах
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Нарощуйте рейтинг з 0,1% до 1-го процента непримиримі бойці з Пуйлм.
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Яйценюк, ты уже показал себя во власти и нехрен снова туда лезть. Ты диви який наглий.
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От корыта ой как тяжело оторваться... даже сомнительному Народному Фронту.
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Атжигай, лахтинський балалаєчнику. Єдине куди "ви підете" - то це строєм в парашу.
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Мусияка считает роспуск ВР законным. Точка.
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А Ключковський? Він, здається, толковіший і саме він розробив новий виборчий кодекс із відкритими списками, який не хоче приймати Рада...
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Только что Гнойный заявил, что подаёт в отставку.
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Побежал партию клепать, вместе с кроликами...
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А полгода Рада работала не имея коалиции, это имеет что-то общее с правом и Конституцией?
А сие есть преступление. Парубия нужно судить, а Раду объявить не легитимной. Депутатики просто надули украинский народ.
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Рыс.Пыс.
А будете пистеть про "право", казнокрады вонючие, народ Украины вас попросту выкинет из Рады за шиворот. Про право они вспомнили, шакалы...
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Коалиции нет с 2016г.! Даже решение суда по этому вопросу Парубий проигнорировал И вдруг уходящие вспоинили о конституции. А где вы были раньше?
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Ви - хто? Ольгінські віртуали чи прищаві фейсбучні зе-комахи?
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Ну и что? имеет право и обязан- разные понятия, двоечники зеленые.
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А кто те сказал что нету коалиции?) Законы голосуются? Голосуются. Причем не простые, а даже такие эпохальные как закон про Мову, и внесение курса на НАТО и ЕС в Конституцию. Ума у вас зелеботы нету а не коалиции)))
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Ложил гидрант на Конституцию. Он шевелил ртом только то, шо ему дядя Игорь сказал.
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юрчело с порохом ни чего не ложили?
это только один пример!
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прямо на инаугурации на конституцию еще не один президет, кроме зели не ложил/
А шо, кстати, 73 процента быдла, которые гнали на авакова, рюкзаки, реформу полиции - теперь засунули языки в жопу? где ж новые лица? это только один, но показательный пример, что новые лица зеленского - это те же старые морды, которые выгодны бени. А ты лошье тупое ведешься. И разница только в одном: Порошенко давал отпор агрессору, а зеленский сосать собрался у агрессора, о чем он сегодня торжественно заявил, при том даже постесняшись упомянуть его имя вслух
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Предполагается, что сосать у агрессора будут украинцы, Вазелин сосет только у Бени.
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Будет интересно наблюдать как партия слуги народа будут избегать журналистов и скрывать политические взгляды.
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порохоботы сегодня с горя упоролись в хлам и несут всякую чушь
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Нужно было вспоминать про Конституцию, когда работалит без коалиции
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За это вообще судить нужно, Парубия. А оно смеется и шуточки отпускает.
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Не только картового , но и шоколадного.
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Если "незаконно", то чего в СУД не идут!? Заявление Зеленского о роспуске ВР - политическое решение, не имеющее общего ни с правом, ни с Конституцией, - НФ - Цензор.НЕТ 7590
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Тож денег надо дать. Много. А инвестиция сомнительная...
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Бо знають про "потужню реформу судової системи". Простіше усім складом парламенту зробити сепуку.
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Ну що, а як пручалися, як пручалися)))
Браво, Володя!!
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Да нары это не такое страшное дело-то. И там люди живут... а многие там вообще как рыбы в воде. Чего НФ так бояться? Закон для всех один.
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А продолжить работу ВР до очередных выборов - это решение которое противоречит здравому смыслу!!! Так что все правильно - примите те законы и кадровые решения что сказал Зе и нах с пляжа !!!
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А зачем им эти законы принимать? Раз перевыборы - то для них лучше старые, а новые принять потом для других выборов.
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патамуша у них нет выхода!!! эти законы все равно примут, а те кто не проголосует - никогда больше не попадут в ВР
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Грося все))Каже я на торгівлі трусами у Вінниці більше зароблю,чим при Зе,який не дасть красти))
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аха-ха-ха вспомнили о праве и конституции когда турнули взад.......фу на вас мерзотные.
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Народный Фронт что обещал перед выборами в Раду? Что вы выполнили с этого сцуки?!
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Посмотрел интервью на Ньюсване с Портовым, через два месяца ни БП, ни НФ не будет практически после серии уголовных дел по экономическим преступлениям предыдущей власти. Портнов сказал в тюрьме сидит вся "элита" на рушавшая закон.
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о как возбудилась медведчуковская шушера, уже делят
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Пізно махати кулаками, Зе підстрахувався(я не чекав такого). Виявляється в окружний адмінсуд була подана заява про наявність і списки коаліції ще в ЛЮТОМУ, а Парубій прощолкав і відповіді не дав, так що Зе багатоходовочку мутанув і що б нф не говорив - на вибори панове і то бігом.
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Если бы ответил, что ее нет - вопрос был бы снят, а так - он не ответил (просто не ответил или прощелкал), и это не значит что коалиции нет, это значит что он просто НЕ ОТВЕТИЛ. Теперь это проблема решается исключительно в судебном порядке.
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Так проведем расследование. Какие проблемы? Тока выводы потом будут куда страшнее, чем если бы сейчас ВР ушла по-тихому. Скрыть отсутствие коалиции в Раде - это, батенька, государственное преступление. За это пятнашка светит.
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Ооо. С.ки. Вспомнили. А как кричали, как кричали.
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Когда Сенина мичпуха начинает свистеть о законах ,это по меньшей мере странно ... Заявление Зеленского о роспуске ВР - политическое решение, не имеющее общего ни с правом, ни с Конституцией, - НФ - Цензор.НЕТ 6165
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Посмотрел интервью на Ньюсване с Портновым через два месяца ни БП, ни НФ не будет практически после серии уголовных дел по экономическим преступлениям предыдущей власти. Портнов сказал в тюрьме сидит вся "элита" на рушавшая закон.
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Провалилась многоходовочка с выходом из несущетсвующей коалиции.
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А что еще могут сказать представители клуба по интересам с рейтингом 0.4%?
От корыта, гады, прямо с копытами отрывают.
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Не хвилюйтесь, хто би що там не казав, не радив, сидіти за це буде той, хто підпише незаконний указ про розпуск ВРУ.
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ПЕТЯ СЛИЛ НФ😆😆😆😆😆 балбесы когда он напялил кролика вы так и не поняли с кем имели дело!
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Бпп за, Юля за, риги за, С.н(хоча невідомо хто там в списках) за, Гриценко, Смешко за, так що готуємось до виборів.
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Кстати я вас поздравляю, еще одно из последствий быдляческого пындежа Зели это то что депутаты ни в жизнь не проголосуют за снятие депутатской неприкосновенности А при Порохе это было бы с 1 января 2020 года. Смотрите теперь еще 5 лет на касту из 450 неприкосновенных небожителей))
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Мы 5 лет смотрели БЫЛО БЫ. Наивный ты какой то.
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А при Порохе это было бы 1 января 2020(шоколадная книга сказок)
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Судя по всему, у порохатых и кролячьих отморозков и скотов стадии гнева и отрицания уже позади.
Теперь фаза приния. ))
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я бы на их месте в знак протеста на эти выборы бы не пошел - накуя тратить деньги и время зря! Заявление "Народного фронта": Мы пойдем бороться на этих сомнительных досрочных парламентских выборах - Цензор.НЕТ 4902
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Кошти на парламентські вибори передбачені Державним бюджетом на 2019 рік.
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Не брешіть, будь ласка хоч на останок. Це рішення Зеленського про розпуск Ради не тільки вірне як політичне рішення, але і як рішення по поверненню в Україну дії Конституції України, оскільки після виходу трьох фракцій в 2016 році Коаліції не існувало, але формування нової коаліції керівництвом парламенту було незаконно і злочинно заблоковано. Таким чином, всі закони і рішення Верховної Ради України з моменти виходу трьох фракцій з коаліції і втраті Конституційної більшості - не є чинними і законними! Тепер ще й зарплату депутатам треба буде повернути за 3 роки, вже не кажучи про судові рішення по кримінальним справам. щодо Стаття 109. -Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади караються до 10 років.
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Куйню не неси валенок) Все за что отданы 226 и более голосов е чинными в любом случае. Хотелки Кремля озвучиваешь Мразь?? Забил бы насмерть попадись ты мне **** в руки.
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а здавалось би..
це так елементарно просто..



заткнути рота всім прихильникам розпуску цієї ВР...


опублікувати список коаліції(на вимогу ,до речі ,Суду теж.) Заява "Народного фронту": Ми підемо боротися на цих сумнівних дострокових парламентських виборах - Цензор.НЕТ 5645
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Сеня великий борцун) ой,я не могу,кто же так шутит..)
Сеня готовь клифт,а то не хватит..
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Распущонкі ннада?

Коллеги Черновол по палате депутаты Червакова (БПП), Сюмар (НФ) и сама Черновол (НФ) пришли на инаугурацию Зеленского в черных траурных нарядах и назвали себя "распущенными"
Заявление "Народного фронта": Мы пойдем бороться на этих сомнительных досрочных парламентских выборах - Цензор.НЕТ 5581
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Черный - цвет торжественной одежды. И это красиво. А уж как красивы наши леди! Умницы и красавицы😊
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А шо вам ещё делать???, 0,01 ваш удел, бороться-поборете)
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И за шо ж они там будут бороццо - за сомнительную победу?
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пойдут клептократы от народного фронта с рейтингом 0,5 %
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Просим "Народный фронт" рассказать как и с кем "идете". С кем "группа" Парубия понятно, он с папой Петей, а Турчинов ( но это тоже вроде уже от Пети никуда), а группа Яценюка, ( опять будет дружить с Барной) ,а группа Авакова, а группа Гройсмана и кто там еще. А Кличко сам, как заявлял ,или "думу думает" он теперь дружит ( нет, не с головой), с велосипедом. А семейство Луценко с кем, я уж боюсь спрашивать о паре Пашинский - Черновол Там в ББП и в "Народном фронте" такая "солянка", что мама не горюй. ( Юля со стороны наблюдает за стенанием и паникой предавших ее в свое время соратников)
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Да, много дерьма Йуля в политику притащила...
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И надо было, во всех СМИ, так рвать свой "фронтовой" зад понося Зеленского и мычать, что железная грудь пулемётчицы Тани Чорновил, не допустит розпуск Рады, что бы сейчас, с боевым кличем, но в очень низко нагнутой позе РаКа искать к кому бы присосаться для прохода в Серое Здание. Надежда у них на похудевшего Гросмана и его "огогенную" скидку на газ - вдруг избиратель оценит его новый образ со скидкой.
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Сомнительных??? Сомнительно уже то,что,как имея нулевой рейтинг, быть партией большинства в Раде. Вот на выборах народ все ваши сомнения-- быть или не быть-- развеет.
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На помойку вы пойдете в тюремных робах ...
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в інавгураційній промові Зеленського не було нічого про порядок денний змін у країні, "а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду". "Цим і обумовлено рішення президента про дострокові вибори", - впевнені в "Народному фронті"



ВСІМ ДО ДУПИ ВПЕВНЕНІСТЬ ПАРТІЇ З РЕЙТИНГОМ НА МЕЖІ СТАТИСТИЧНОЇ ПОХИБКИ. Заява "Народного фронту": Ми підемо боротися на цих сумнівних дострокових парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1434
заодно пргадаймо Міністрів по квоті Нф.
переважно дегенератів та падлюк:
Міністр Юстиції Петренко..
.главмєнт Аваков..
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Интересно с какими лозунгами и обещаниями , хочет опять пройти Яценюковское корупционное кодло во власть ? За снятие неприкосновенности с депутатов взяточнников Народный фронт не голосовал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление "Народного фронта": Мы пойдем бороться на этих сомнительных досрочных парламентских выборах
 
 
 
 
 
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