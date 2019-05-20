 Заявление "Народного фронта": Мы пойдем бороться на этих сомнительных досрочных парламентских выборах

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", информирует Цензор.НЕТ.
"Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - отмечается в сообщении.
Также в политсиле подчеркивают, что в инаугурационной речи Зеленского не было ничего о повестке дня изменений в стране, "а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду". "Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - уверены в "Народном фронте".
Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.
Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах
А сие есть преступление. Парубия нужно судить, а Раду объявить не легитимной. Депутатики просто надули украинский народ.
А будете пистеть про "право", казнокрады вонючие, народ Украины вас попросту выкинет из Рады за шиворот. Про право они вспомнили, шакалы...
это только один пример!
А шо, кстати, 73 процента быдла, которые гнали на авакова, рюкзаки, реформу полиции - теперь засунули языки в жопу? где ж новые лица? это только один, но показательный пример, что новые лица зеленского - это те же старые морды, которые выгодны бени. А ты лошье тупое ведешься. И разница только в одном: Порошенко давал отпор агрессору, а зеленский сосать собрался у агрессора, о чем он сегодня торжественно заявил, при том даже постесняшись упомянуть его имя вслух
Браво, Володя!!
От корыта, гады, прямо с копытами отрывают.
Теперь фаза приния. ))
це так елементарно просто..
заткнути рота всім прихильникам розпуску цієї ВР...
опублікувати список коаліції(на вимогу ,до речі ,Суду теж.)
Сеня готовь клифт,а то не хватит..
Коллеги Черновол по палате депутаты Червакова (БПП), Сюмар (НФ) и сама Черновол (НФ) пришли на инаугурацию Зеленского в черных траурных нарядах и назвали себя "распущенными"
ВСІМ ДО ДУПИ ВПЕВНЕНІСТЬ ПАРТІЇ З РЕЙТИНГОМ НА МЕЖІ СТАТИСТИЧНОЇ ПОХИБКИ.
заодно пргадаймо Міністрів по квоті Нф.
переважно дегенератів та падлюк:
Міністр Юстиції Петренко..
.главмєнт Аваков..