 "Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем", - Гриценко

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие. Новой Раде и новому Правительству нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем Указа с датой голосования", - .написал Гриценко.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.
Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.
Перший чоловік (у цивільному шлюбі) - Олександр Васильович Разумков. Пасинок- Дмитро Олександрович Разумков. Від першого шлюбу має сина Гліба Разумкова 1998 року народження.
Другий чоловік - політик Анатолій Гриценко. "Чесний полковник"