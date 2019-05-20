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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем", - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие. Новой Раде и новому Правительству нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем Указа с датой голосования", - .написал Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Досрочные выборы выгодны Зеленскому и Порошенко, чтобы не растерять симпатиков до осени. Вакарчук отберет голоса у Порошенко" - социолог Бекешкина

Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

Читайте: Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске Рады на 21 мая в 10.00. ДОКУМЕНТ

Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127844
 
   
 Топ комментарии
 
Кому ты нужен ?вечный 😭 нытик
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А какая польза от этого вечно пролетающему товарищу гриценко?
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О начальник надлышкового майна проснулся
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А какая польза от этого вечно пролетающему товарищу гриценко?
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Дрищ розгубив залишки електорату повністю. Тому йому з цього розпуску не обломиться нічого.
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Большая. Если пройдет в Раду будет в Коалиции со Слугой Народа. Посмотри где сейчас его дружок Апаршин.
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Так этот нытик на выборах президента все штабы на бабло швырнул!
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маладєц, лізнул швидко і прохвесійно "Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем", - Гриценко - Цензор.НЕТ 1010 от не факт шо сам туди пройдеш
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Певен, що не пройде. Я завжди дивувався людям, які вважали Гриця чесним та сміливим офіцером. Він звичайнісінька проститутка Ляшко-стайл. І зараз він себе показав в повній мірі. Думаю, що велика частина його електорату розсмокчеться потрібних партіях. Від Слуги до БПП чи Вакарчука.
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О начальник надлышкового майна проснулся
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у них семейный подряд. его жена, это мать лупоглазого дауна по фамилии Разумков, в труппе "узеленского".
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Не мати, то син Разумкова від першого шлюбу, а вона була другою дружиною...
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"Нарушение Конституции в угоду Коломойского поддерживаем", - Гриценко.
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Дрищь засиделся. пора на канал Г+Г кукарекать.
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Порохоботы, фас!
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Гройсман минуту назад заявил, что подаёт в среду в отставку.
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Пальковнік - давай на фронт, нема чого шукати тепле місце для попи...
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Ещё бы ОНОтоле не поддерживал. 25-го мая доклад следственной комиссии по его "подвигам" в распродаже техники и вооружения ЗСУ оперативного резерва и от тюряги эту гниду может спасти только мандат депутата ВР.
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Выводи соевых на площадь - Народ судить будет !!! "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 4046
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Пущай идёт, его электорат голосовал за клоуна, так шо оттянет голосов от "слуги Бабломойского" и Петя больше наберёт.
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Тiльки дали булаву а Вовка вже почав пiдтиратися Конституцiею.Гарно почав. 100 днiв забагато.
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У толі особиста зацікавленність. Родинна. Юлія Мостова- дружина.
Перший чоловік (у цивільному шлюбі) - Олександр Васильович Разумков. Пасинок- Дмитро Олександрович Разумков. Від першого шлюбу має сина Гліба Разумкова 1998 року народження.
Другий чоловік - політик Анатолій Гриценко. "Чесний полковник"
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Ну так старается лизать... а все равно никуда не берут...
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Ну все, главный аргумент есть. Интересно еще мнение по этому поводу Витренко, Мороза и Симоненко. А также, если найдете, еще и Литвина.
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Толик, хватит бездарно просаживать деньги спонсоров! Просись в ЗеКоманду. Или к ЮВТ. Как самостоятельная политическая единица ты не проходной.
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мене думка семивідсоткового не цікавить
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Когда шла речь о роспуске зрады при правлении шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, так любители шоколадного очка, прыгали и скакали гарлапаня, что их не распускать надо а поголовно сажать и вешать, а когда заленый ее распустил, так они верещат и исхотят в гаФФище, что ето не правильно и не конституционно. "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 7482
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Булкин,Бутылкин и Колбасюк! Такие три богатыря играли давным-давно в футбольной команде "Молдова"!
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Тебя не в ту сторону ветром задуло. Тебе, туда где в ЛОХотрон разводят на договорняках таких ЛОХов как ты "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 21
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Давай Толя ,на парламентских я за тебя ! Но лучше обьединяйся со Смешком !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем", - Гриценко
 
 
 
 
 
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