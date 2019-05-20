 Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото в наряде от команды дизайнера Артема Климчука она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Ансамбль состоит из платья и жакета с кейпом из шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета.
Студия ARTEMKLIMCHUK известна вниманием к деталям и сочетанием украинских традиций с современной модой. Не стал исключением и костюм первой леди.
Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. На расположение элементов на кейпе дизайнеров вдохновил символизм древнего Триполья.
Серьги первой леди созданы молодым украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry. Эти лаконичные украшения из желтого золота были разработаны специально для Елены Зеленской и выполнены исключительно вручную.
мм?
Ще й тупа, бо не здогадалась продавати відео з українським військом
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если укр. язык знаешь
І, пропагандонська машина росіїї, почала планомірну роботу.
нуууу?
че я не так написал то? пофиг кто там и че сказал, но самого себя рабом величать.....
хотя, если обохот.вор.ять чувака с ПГМ, то оно и не странно)
И тут масоны постарались, это пентоевпархаграмма, я сам сват колдуна.....