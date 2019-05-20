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 Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда. ФОТО

Новая первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для инаугурации одежду ручной работы от известного украинского бренда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото в наряде от команды дизайнера Артема Климчука она опубликовала на своей официальной странице в Instagram

Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда 01

Ансамбль состоит из платья и жакета с кейпом из шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета.

Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда 02

Студия ARTEMKLIMCHUK известна вниманием к деталям и сочетанием украинских традиций с современной модой. Не стал исключением и костюм первой леди.

Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. На расположение элементов на кейпе дизайнеров вдохновил символизм древнего Триполья.

Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда 03

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Серьги первой леди созданы молодым украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry. Эти лаконичные украшения из желтого золота были разработаны специально для Елены Зеленской и выполнены исключительно вручную.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127841
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский возвращает веру в будущее Украины, которую мы потеряли с соевым мародером!
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Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 3 ч.3 часа назад

Ничего особенного, просто король Испании Филипп VI и королева Летисия идут в кино. И никаких тебе бронированных мерсов, никакой охраны...
Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда - Цензор.НЕТ 5573
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зелеботы уже на монархию хлебала разинули? Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда - Цензор.НЕТ 8033
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Валерчик, ты бы сам дусту подхряцал... А мож уже и успел, раз такую херь надумал...
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Не, все должны размахивать руками и бормотать вместе с Петком мантры за кусок пергамента. Че, все рабы что-ли?
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"Чё" нужно писать с буквой "ё". Иначе получается команданте
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А давай тебе дадим еще 10-15 дополнительных нёдобукв и будешь гонять "троллей" болёё по-русски, те тоже неграмотны в основном, но строят из себя франко и ейнштейнов Олена Зеленська вибрала для церемонії інавгурації костюм ручної роботи від українського бренда - Цензор.НЕТ 730
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не въезжаешь. вы, кацапы, пишете безграмотно и горды этим. гонять вас так не получится.
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ты словно раб - шо дали и как приказали, то и делаешь. - Катька украла у немцев(у себя) недобукву и заставила лаптей ее юзать - так кто кацап то? Я, шо ее ненавижу(и то и то), или ты шо ее (по кр. мере одну) об*жествляешь?
мм?
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нда... не пропускай приём нейролептиков - бред несёшь
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Глупости. Люди бескорысно радуются новой епохе безбедности. Я вот видел как яма на дороге сама собой затянулась. Ровно в 10-00.
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Они там вся семья президентов. Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда - Цензор.НЕТ 694 Сегодня очередь Зельца. Завтра немножко порулит президент - бабушка Римма. Плотом папа Зельца. В выходные, что бы детям было весело президентом будет Зельц - младший, но возможно под папиным присмотром. А может быть и нет. Папа с мамой пойдут в кино.
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Так так костюм це дуже важливо, зустрічають по вбранні...
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грабовський "швачка", - о трудной ручной работе вышывальщыць элитной одёжки.
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На зароблені розміщенням відео з пересуванням ВСУ гроші
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Звісно, не леді ноль
Ще й тупа, бо не здогадалась продавати відео з українським військом
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Ці світлини треба розвісити біля кожного обмінника валют.
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Я как бы за, но не сильно шарю в этих вещах...
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Ил(л)арионов знатный тролль. Назвал людей "ботами"(примитивная программа для однообразной работы), а они теперь гордо ся именуют так. Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда - Цензор.НЕТ 4296 Самих себя называть фактически тупым рабом, это круто. "ылИта", ха-ха)
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Ты аам то хоть понял, что написал, или бояра весь моск проела?
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Зараз він порадиться с майороботом батальйону лахтинских кібєргандонів.
.
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ниже тебе ваш написал, посм.
если укр. язык знаешь Олена Зеленська вибрала для церемонії інавгурації костюм ручної роботи від українського бренда - Цензор.НЕТ 6733
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Творець терміну «порохоботи», Андрій Ілларіонов, екс радник путіна, миттєво зрозумів, що Порошенко і його прибічники, становлять найбільшу загрозу для росії, у реалізації її проекту «Малороссія / Новороссія».
І, пропагандонська машина росіїї, почала планомірну роботу.

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ииии?
нуууу?
че я не так написал то? пофиг кто там и че сказал, но самого себя рабом величать..... Олена Зеленська вибрала для церемонії інавгурації костюм ручної роботи від українського бренда - Цензор.НЕТ 6373
хотя, если обохот.вор.ять чувака с ПГМ, то оно и не странно)
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щось ця красуня йому так руку стиснула........ а він молодець - виду на людях не подає)))))
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И тут масоны постарались, это пентоевпархаграмма, я сам сват колдуна.....
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так от тої "пентоевпархаграмми" він аж скривився......
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А как ты думал...порохоботы-это не сиюминутные зелечки...
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с мира по нитке - голобородьке платье ручной работы и серьги дизайнерские специально разработанные с жёлтого золота.
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Голобородько нервно курит в сторонке. Ему на голову не налазит, что команде из семи мастеров понадобилось 184 часа работы для изготовления платья и жакета-кейпа из шелково-шерстяной ткани молочного цвета.
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Дебилоид,Зеленский настоящий мужчина,он своей жене честно заработал,не воровал у народа,не участвовал в дерибане,а своим умом и талантом.Кстати,его жена тоже .
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ну, ум и талант там так себе, конечно..... но то шо он оказался наиболее достойным(если судить по рейтингу) заставляет присмотреться к дизайнерским "кравчучкам" Олена Зеленська вибрала для церемонії інавгурації костюм ручної роботи від українського бренда - Цензор.НЕТ 2432
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В то время...когда зубожилые пенсионеры покупают по пол вареничка в магазине...и по пол таблеточки в аптеке...причем довел до всего этого их клятый Порошенко...семья зеленских покупает авто за 4.8 миллиона гривен...и тратит десятки тысяч гривен на гардероб...
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Ця перша леді справді схожа на попередню, чи мені здалося? Чи може усі... шнобелясті таки схожі...Олена Зеленська вибрала для церемонії інавгурації костюм ручної роботи від українського бренду - Цензор.НЕТ 7020
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ЮВТ завидует возрасту леди.На Лену надо посмотреть лет через15.А вообще пара следит за здоровьем и внешним видом.Думаю ,и Украина похорошеет.
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И сама красивая и костюм очень красивый и стильный
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найшли про що говорити...костюм---БАТЯ МИ РАБОТАЕМ
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Та да люди голодні сидять а ці не знають шо на себе натягнути , трусарді ручне, чи пазоліні ножне.
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Без сумки, без клатча? Як? Чи десь там є?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕлена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда. ФОТО
 
 
 
 
 
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