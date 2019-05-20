EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3603  106
Материалы по теме:
Все про:выборы (22361) Кернес (1124) партия (428) Труханов Геннадий (192)

 Кернес и Труханов договорились о создании партии для участия в выборах в Раду, - источник

Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней назад.

Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров" "с прицелом на электорат юго-востока". Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.

Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдение требования Минюста в длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).

По данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес подтвердил, что накануне второго тура летал к Коломойскому

"Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже", - сказал Кернес в телефонном разговоре.

В свою очередь Труханов эти сведения также подтвердил, Отметив: "Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую ​​базу, мы задумались о том, чтоб дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах".

Читайте также: НАБУ завершило расследование фактов внесения недостоверных данных в е-декларации мэром Одессы Трухановым

Источник: https://censor.net.ua/n3127838
 
 
 Топ комментарии
 
Очередные потери несет БПП! Таких союзников потеряли!
 показать весь комментарий
 
Кернес и Труханов - лучшие друганы мародёра Порошенко, которых он не только не посадил на нары но и не давал в обиду этих украинофобов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Адольфовіч - не втечеш від правосуддя, Кернес і Труханов домовилися про створення партії для участі у виборах в Раду, - "Лівий берег" - Цензор.НЕТ 9270 воно для тебе настане.
 показать весь комментарий
 
 
"Пятая колонна", Петя почему то думал ( по глупой наивности или очередному договорняку) что это ЕГО колонна, а это колонна пропутинского антимайдана и реванша. Сохранность и преуспевание которой и является самая главная "заслуга" уходящего президента. Все остальное на фоне этого уже не существенно.
 показать весь комментарий
 
Кстати, кому интересно: цена за проезд в гепаграде:
метро - 8 грн
трамвай-троллейбус - 6 грн
маршрутка - 8-9 грн (возможно, где-то и 6, 10 грн, всех не знаю)
коммуналка - одна из самых больших в Украине.
Зарплаты - 6-10 тыс.грн.
Но ранее неоднократно судимый, со справкой из дурдома, что в тюрьму нельзя, хамовитый предводитель быдла в коляске - для гепаградцев свой мэр, нет ему альтернативы...
 показать весь комментарий
 
Партия с экзотическим названием "ШКОНКА", принцип- спать по очереди.
 показать весь комментарий
 
 
этот биоматериал нужно закопать любой ценой, при любом Гетьмане.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКернес и Труханов договорились о создании партии для участия в выборах в Раду, - источник
 
 
 
 
 
 вверх