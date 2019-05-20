EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  3135  29
Материалы по теме:
Все про:Армения (332) коррупция (7425) Бутусов Юрий (1711) Пашинян_Никол (30)

 Пашинян начал в Армении "второй этап революции" - очищение от коррумпированных судей, - Бутусов

Сегодня премьер-министр Армении Никола Пашинян, пришедший к власти в результате революции, силами своих сторонников остановил все суды страны. Борьбу с нечестными судьями Пашинян назвал "вторым этапом революции".

Как пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, поводом к таким беспрецедентным событиям стало освобождение судом второго президента Армении Роберта Кочаряна, которое произошло вчера, 19 мая.

Он напоминает, что 1 марта 2008 года Роберт Кочарян был объявлен победителем президентских выборов, но оппозиция вывела людей на протесты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке

"Для разгона демонстрации по приказу Кочаряна Министерство обороны направило армейские подразделения, и военные открыли огонь по людям на поражение. В тот день в центре Еревана погибли 10 человек, протесты были подавлены. За организацию этих убийств, которые стали циничной демонстрацией нарушения прав человека, до сих пор никто не ответил. Экс-президент был задержан в июле 2018 года, находился под стражей, но вчера, 19 мая, Кочаряна суд отпустил домой "под личное поручительство". Сторонники Пашиняна опасаются, что причастный к убийствам президент попытается скрыться в России, и уйдет от правосудия", - отмечает Бутусов.

Сегодня Пашинян предъявил ультиматум судебной системе Армении:

"1. Все действующие в Армении судьи должны быть подвергнуты vetting-у. То есть у общественности должна быть полная информация о политических связях судьи и их происхождении, имущественном состоянии, личных и профессиональных качествах в статусе судьи и до этого.

  1. Все судьи, по судебным решениям которых ЕСПЧ зафиксировал грубое нарушение прав, должны подать в отставку, уйти или же лишиться должности.
  1. Все те судьи, которые в глубине души знали, что не могли быть беспристрастными и объективными, должны подать в отставку, тем самым сослужив важную службу Армении и ее народу.
  1. Сейчас уже внедрение механизмов переходного правосудия является жизненной необходимостью для Армении, и работы в этом направлении за последние 7-8 месяцев должны быть обобщены в течение 1-2 месяцев.
  1. В Национальном Собрании должна быть проведена соответствующая законодательная работа для реализации этой жизненно важной повестки и создания действительно независимой гарантированной судебной системы в Армении. Если для этого необходимо будет внести конституционные поправки, мы должны пойти на этот шаг, если потребуется провести референдум, мы должны пойти и на эти решения".

Также читайте: Порошенко 17-18 мая издал серию последних указов о назначениях и присуждении стипендий

Армения начинает судебную реформу. Бывшему президенту откупиться или договориться с правительством не удастся.

"Пришло время для четких институциональных решений в сфере борьбы с коррупцией. Существование действительно независимой и беспристрастной судебной системы является жизненно важным, и отсутствие подобной системы является угрозой номер один для страны. И быстрое решение данной проблемы является общественным, всенародным требованием", - цитирует журналист.

Напомним, в апреле 2018 года в Армении начались массовые демонстрации против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом с 2008 года. Под давлением улицы 23 апреля Саргсян ушел в отставку, а в мае премьер-министром избрали Никола Пашиняна.

Спустя полгода - 16 октября 2018 года Никол Пашинян ушел в отставку с поста председателя правительства. Сделал он это после того, как лидеры парламентских партий пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра. По Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет главу правительства, он должен быть распущен. Поскольку этого не случилось, так и произошло.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армяне на улицах Еревана празднуют победу Пашиняна с шампанским и снегом. ВИДЕО

Внеочередные выборы в Национальное Собрание Армении прошли 9 декабря 2018 года. По окончательным итогам выборов в парламент прошли блок "Мой шаг" (70,42%), партии "Просвещенная Армения" (6,37%) и "Процветающая Армения" (8,26%). Всего в парламенте седьмого созыва 132 депутата - 88 мандатов у блока "Мой шаг", 26 мандатов - у ППА, и 18 мандатов - у партии "Просвещенная Армения".

Лидер блока "Мой шаг" Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении согласно указу, который сегодня подписал президент Армен Саркисян.

Источник: https://censor.net.ua/n3127837
 
   
 Топ комментарии
 
То есть изобретать велосипед как бы не нужно. Судебная система Украины заслужила самые плохие слова в свой адрес. Дело за решимостью Зеленского. Лично я поддержу любые шаги кроме суда Линча над судейскими.
 показать весь комментарий
 
Суди в країнах колишнього совка корумповані і скомпрометовані.
Ті авгієві стайні ще чистити і чистити...
 показать весь комментарий
 
да ладно - хАрош искать глубокий смысл там, где его нет
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А ТИМ ЧАСОМ...
Пашинян начал в Армении "второй этап революции" - очищение от коррумпированных судей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8569
 показать весь комментарий
 
 
да ладно - хАрош искать глубокий смысл там, где его нет
 показать весь комментарий
 
 
И где там про досрочные выборы? То, что в этом году выборы в Раду там прекрасно знают.
Насчет впечатляющей и мощной............ снова начались фантазии.
По словам Перри, речь президента Зеленского его весьма удивила, ведь там очень много простых и понятных истин, которые открывают широкие возможности украинскому народу.
 показать весь комментарий
 
 
То есть изобретать велосипед как бы не нужно. Судебная система Украины заслужила самые плохие слова в свой адрес. Дело за решимостью Зеленского. Лично я поддержу любые шаги кроме суда Линча над судейскими.
 показать весь комментарий
 
 
да и суд Линча не так уж и плох Пашинян начал в Армении "второй этап революции" - очищение от коррумпированных судей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6469
они заигрались
но лучше - без крови, если такое возможно
 показать весь комментарий
 
 
интересно, почему все радеющие за насилии, почему-то уверены, что им самим не проломят черепушку в первую же очередь? 😂😂🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
Любые шаги или любые шаги в рамках законодательства? Потому что если нарушать Закон, то какая разница как......... можно и судами Линча тогда. Чего уж себя ограничивать так.
 показать весь комментарий
 
 
Закон и Мораль всегда в разных углах ринга......
 показать весь комментарий
 
Суди Лінча,звичайно,КРАЙНІЙ ЗАХІД....
 показать весь комментарий
 
а вот мы и увидим - и как раз бы это поддержали бы все - а не новый парламент в нарушение закона
 показать весь комментарий
 
 
Суди в країнах колишнього совка корумповані і скомпрометовані.
Ті авгієві стайні ще чистити і чистити...
 показать весь комментарий
 
 
не бачила реформованого суду.
завжди про це писала.
він то можеі реформований, але судді то всі ті самі -їх перетасували.
 показать весь комментарий
 
 
Устала им объяснять, что реформирование системы и замена кадров - разные вещи.
 показать весь комментарий
 
 
Очередное смешение понятий реформы судебной системы и болезни кадров. Да и ремонт в стране, где населения примерно с Киев наверное сделать проще.
 показать весь комментарий
 
 
Вы не знаете, вероятно, ни армян ни армянских традиций. Подношения и подарки это традиционная черта этого народа. Она была задолго до самого понятия "коррупция".
 показать весь комментарий
 
Знаю. Пашиняна не волнует их коррупция. Он хочет свой, карманный суд. Будет таким же коррумпированным, но заказывать музыку будет он.
 показать весь комментарий
 
 
Вполне возможно. Честный судья не может быть честным по определению, если он не из твоего клана. ))
 показать весь комментарий
 
 
Там самая древняя церковь. Их томосом не прошибёшь. ))
 показать весь комментарий
 
 
Первый этап значит не получился, как у Пети.
 показать весь комментарий
 
Шо такое украинский судья,я могу показать на примере.Так ось, есть у мого знайомого сусiд суддя.Вселився вiн у трёхкомнатную хату,але ему це показалось замало.Тому вiн правдами неправдами,змусiв соседей,продать ему двухкомнатную хату,та зробив собi п*ятикiмнатну хату.Коло лифта камера,яка виконуэ функцию дверного глазка.Дверь як в Форт Нокс.Але,то ладно,нехай...Але ж вiн,що учудил ще!Поставил железный гараж,коло подъезда на угол детского майданчика для свого супер джипа размером с автобус.От подъезда до гаража,расстояние, десь метров 50.Що вiн чудит далi?Вiн робить асфальтовую дорожку к своему гаражу, с фонарями,та заборчиком.Короче аппетит у чувака немерянный.Строит себе Европу.Скоро захочет вместо пятикомнатной хати весь этаж,а там и весь дом.То я вас питаю,як с него сделать порядного суддю,коли людина ставит гараж на детский майданчик порушуючi норму придомовой территории,не кажучi вже, об аморальности размещения на детском майданчике Пашинян розпочав у Вірменії "другий етап революції" - очищення від корумпованих суддів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9367
 показать весь комментарий
 
 
Нужно признать, что не было пока что удачной технологии перезагрузки суда. Успехов вам, армяне!
 показать весь комментарий
 
Нихрена себе, как долго у них в Армении три дня тянутся?!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПашинян начал в Армении "второй этап революции" - очищение от коррумпированных судей, - Бутусов
 
 
 
 
 
 вверх