 Пашинян начал в Армении "второй этап революции" - очищение от коррумпированных судей, - Бутусов

Как пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, поводом к таким беспрецедентным событиям стало освобождение судом второго президента Армении Роберта Кочаряна, которое произошло вчера, 19 мая.

Он напоминает, что 1 марта 2008 года Роберт Кочарян был объявлен победителем президентских выборов, но оппозиция вывела людей на протесты.

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"Для разгона демонстрации по приказу Кочаряна Министерство обороны направило армейские подразделения, и военные открыли огонь по людям на поражение. В тот день в центре Еревана погибли 10 человек, протесты были подавлены. За организацию этих убийств, которые стали циничной демонстрацией нарушения прав человека, до сих пор никто не ответил. Экс-президент был задержан в июле 2018 года, находился под стражей, но вчера, 19 мая, Кочаряна суд отпустил домой "под личное поручительство". Сторонники Пашиняна опасаются, что причастный к убийствам президент попытается скрыться в России, и уйдет от правосудия", - отмечает Бутусов.

Сегодня Пашинян предъявил ультиматум судебной системе Армении:

"1. Все действующие в Армении судьи должны быть подвергнуты vetting-у. То есть у общественности должна быть полная информация о политических связях судьи и их происхождении, имущественном состоянии, личных и профессиональных качествах в статусе судьи и до этого.

Все судьи, по судебным решениям которых ЕСПЧ зафиксировал грубое нарушение прав, должны подать в отставку, уйти или же лишиться должности.

Все те судьи, которые в глубине души знали, что не могли быть беспристрастными и объективными, должны подать в отставку, тем самым сослужив важную службу Армении и ее народу.

Сейчас уже внедрение механизмов переходного правосудия является жизненной необходимостью для Армении, и работы в этом направлении за последние 7-8 месяцев должны быть обобщены в течение 1-2 месяцев.

В Национальном Собрании должна быть проведена соответствующая законодательная работа для реализации этой жизненно важной повестки и создания действительно независимой гарантированной судебной системы в Армении. Если для этого необходимо будет внести конституционные поправки, мы должны пойти на этот шаг, если потребуется провести референдум, мы должны пойти и на эти решения".

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Армения начинает судебную реформу. Бывшему президенту откупиться или договориться с правительством не удастся.

"Пришло время для четких институциональных решений в сфере борьбы с коррупцией. Существование действительно независимой и беспристрастной судебной системы является жизненно важным, и отсутствие подобной системы является угрозой номер один для страны. И быстрое решение данной проблемы является общественным, всенародным требованием", - цитирует журналист.

Напомним, в апреле 2018 года в Армении начались массовые демонстрации против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом с 2008 года. Под давлением улицы 23 апреля Саргсян ушел в отставку, а в мае премьер-министром избрали Никола Пашиняна.

Спустя полгода - 16 октября 2018 года Никол Пашинян ушел в отставку с поста председателя правительства. Сделал он это после того, как лидеры парламентских партий пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра. По Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет главу правительства, он должен быть распущен. Поскольку этого не случилось, так и произошло.

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Внеочередные выборы в Национальное Собрание Армении прошли 9 декабря 2018 года. По окончательным итогам выборов в парламент прошли блок "Мой шаг" (70,42%), партии "Просвещенная Армения" (6,37%) и "Процветающая Армения" (8,26%). Всего в парламенте седьмого созыва 132 депутата - 88 мандатов у блока "Мой шаг", 26 мандатов - у ППА, и 18 мандатов - у партии "Просвещенная Армения".

Лидер блока "Мой шаг" Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении согласно указу, который сегодня подписал президент Армен Саркисян.