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 На Луганщине обнаружен тайник с 270 снарядами калибра 152 мм, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили на Луганщине схрон с крупнокалиберными артиллерийскими снараядами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Луганщине обнаружен тайник с 270 снарядами калибра 152 мм, - СБУ 01

Из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более 270 артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти 300 взрывателей РГМ-2.

На Луганщине обнаружен тайник с 270 снарядами калибра 152 мм, - СБУ 02

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству схрона.

На Луганщине обнаружен тайник с 270 снарядами калибра 152 мм, - СБУ 03

Мероприятия по изъятию боеприпасов проводились совместно с работниками Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также смотрите: Военная контрразведка СБУ выявила 152 мм артиллерийские снаряды на территории турбазы на Луганщине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3127835
 
   
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А может то склады?Вы точно ничего не перепутали?
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Это тайник на всякий случай, если просто перестанут стрелять...
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та це не схованка, це точно склад був... у прапорщика у сараї)))))
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сейчас Семен Семенченко готовит лыжи в Рашку и будет рассказывать у Скобеевой какой он борец с Хунтой..
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Отправить своим ходом на позиции террористов.
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Молодці СБУ!!! Гарно попрацювали!!! оті снаряди треба у вздовж кордону з масковією закласти, зробити таку собі полосу стримування у разі нової окупації рогатими!!!
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