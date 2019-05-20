 На Луганщине обнаружен тайник с 270 снарядами калибра 152 мм, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более 270 артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти 300 взрывателей РГМ-2.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству схрона.

Мероприятия по изъятию боеприпасов проводились совместно с работниками Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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