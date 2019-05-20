 "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем – вопрос двойного гражданства для иностранных украинцев, которые готовы помогать менять страну. Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - написал Климкин.

Вместе с тем министр подчеркнул, что в случае наличия у человека гражданства страны-агрессора двойное гражданство будет возможно "только после деоккупации Крыма и Донбасса".

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Ранее в этот день в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации в сессионном зале парламента президент Владимир Зеленский заявил, что готов давать украинское гражданство всем, кто готов возвращаться в Украину и работать на благо страны.