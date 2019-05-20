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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343) двойное гражданство (52) Климкин (2172)

 "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал внимание президента Украины Владимира Зеленского к вопросу предоставления гражданства иностранным украинцам.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем – вопрос двойного гражданства для иностранных украинцев, которые готовы помогать менять страну. Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - написал Климкин.

Вместе с тем министр подчеркнул, что в случае наличия у человека гражданства страны-агрессора двойное гражданство будет возможно "только после деоккупации Крыма и Донбасса".

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Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным, - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев 01

Ранее в этот день в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации в сессионном зале парламента президент Владимир Зеленский заявил, что готов давать украинское гражданство всем, кто готов возвращаться в Украину и работать на благо страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3127830
 
 
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Пока Зеленский не озвучил этого, то Климкин молчал и не пикал про это при мародёре Порошенко.
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вообще-то єто идея Климкина давняя. скоморох ее просто слямзил.
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что то не спешил Климкин это говорить мародёру или боялся что ли неадекватной реакции порошенковской свиньи на это предложение?
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потому как петя срался от адекватных Украинцах с другим мировозрением.
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Клімкін про це давно говорив, але ж ти шпарив за методичкою лахти
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да? кому говорил? Лично мародёру или просто так?
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Петра нехай здає пан Клімкін, куди той кошти виводив??
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а зелебеня ща все здравые мысли будет называть своими .и не только мысли.для того они и пришли.
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рошенодибил, слабо ты как то лижешь смердючий труп своего хозяина - мародёра Порошенко...
Давай больше экспрессии
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шо хотело,тык-мык? "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев - Цензор.НЕТ 4559вотки нет...иди може с кенгурации на столах чего осталось
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Гыга, а ты уже траурную повязку снял? Тут зебилы пишут, что скоро порохоботов отлавливать начнут. Не стремно?
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и очень бьістро єто послание пошло по росс рессурсам,

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Таки так. Таких "мощних впєчатлєній" світова політика ще не знала! Зєля переплюнув клоуна-аматора Трампа! Перрі "впєчатлілся".
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А по тарифам зезя кукиш зелеботам показал . Он никому ничего не должен .
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двойное гражданство можно давать только тем, для кого украинское станет вторым
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тогда надо узаконить право граждан Украины на двойное гражданство. иначе получается абсурд. Любому этническому украинцу можно паспорт Украины, а гражданину Украины второе гражданство почему-то запрещено "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев - Цензор.НЕТ 4891
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Павлик - равлик
в виницу на шакаладную фабрику
вахтёром
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Сколько среди "зеленых человечков" и прочих служащих ВС РФ людей, которые получат такое гражданство?
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...вопрос двойного гражданства для иностранных украинцев, которые готовы помогать менять страну.

В Украине целая Рада таких помощников.
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не успела тушка порохохряка ещё остыть, климкин как дипломат не стал рыдать над усопшим мародером, начал петь оды новому хозяину Кому теперь эта шоколадная туша интересна, это уже просто куча гнилого мяса "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 4347
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Клiмкiн напевно був в простаціі усю iнавгурацiю. Презедент не казав про подвiйне громадянство. Вiн закликав українців повернуться на Батьківщину та розбудовувати майбутнє своїх дітей саме тут.
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Воно-то може і потрібно, але новий президент з дипломом юриста взагалі розуміє, наскільки складно впровадити такі зміни? Це 1 розділ Конституції (Ст. 4), для зміни 1 розділу Конституції (а також розділів 3 та 13) необхідно не лише 300 голосів мати, але й референдум провести з цього питання.
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Если это не просто популистский лозунг, то я тут как раз клоуна поддерживаю. Ну, и вопросы есть некоторые...по какой степени родства будет определяться право на Гражданство? И вообще - по каким критериям?
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А как прекрасны были слова коханого Харанта: «Я прекращу войну на Донбассе
в течении нескольких часов», как украинский народ радовался, ликовал, надеялся
- вот он пришел, тот самый правильный президент, который выведет страну из
болота, отведет ее за ручку в европейскую сказку. И запанують украинцы на
зависть ненавистным москалям, виноватым во всех бедах незалежной.... ЗЫ. Зеля
со своими обесцялками сделать за 5 лет из Мыздобулии мощную иканамичискую
европейцкую супердержаву тоже закончит свой срок песней группы
"ЛенинГрад": "Ехай на уй.."
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Коломойский, Боголюбов, Портнов, Азаров, Саакашвили, и прости господи Янукович - они украинские иносранцы или иносранные украинцы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев
 
 
 
 
 
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