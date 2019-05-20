 "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем – вопрос двойного гражданства для иностранных украинцев, которые готовы помогать менять страну. Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - написал Климкин.
Вместе с тем министр подчеркнул, что в случае наличия у человека гражданства страны-агрессора двойное гражданство будет возможно "только после деоккупации Крыма и Донбасса".
Ранее в этот день в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации в сессионном зале парламента президент Владимир Зеленский заявил, что готов давать украинское гражданство всем, кто готов возвращаться в Украину и работать на благо страны.
Давай больше экспрессии
в виницу на шакаладную фабрику
вахтёром
В Украине целая Рада таких помощников.
в течении нескольких часов», как украинский народ радовался, ликовал, надеялся
- вот он пришел, тот самый правильный президент, который выведет страну из
болота, отведет ее за ручку в европейскую сказку. И запанують украинцы на
зависть ненавистным москалям, виноватым во всех бедах незалежной.... ЗЫ. Зеля
со своими обесцялками сделать за 5 лет из Мыздобулии мощную иканамичискую
европейцкую супердержаву тоже закончит свой срок песней группы
"ЛенинГрад": "Ехай на уй.."