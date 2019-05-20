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 Политика Украины
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 Санкции США против России за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают для Украины рынок вооружений Южной Америки, - "Укроборонпром"

Введение санкций США против России за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают Украине рынок вооружений Южной Америки.

Об этом заявил Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

Чиновник подчеркнул, что Украина способна предложить технику и оборонные технологии в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах. Букин отметил, что наша страна, в частности, готова обеспечить комплексную модернизацию транспортных самолетов Ан-32, состоящих на вооружении ВВС Республики Перу, парка вертолетов семейства "Ми", артиллерийских систем и других вооружений.

По мнению Букина, украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации максимально адаптированы к потребностям стран региона, в частности Колумбии, Бразилии, Мексики и других стран, традиционно ориентированных на продукцию ОПК, которая изготавливается предприятиями на территории бывшего СССР.

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Введение санкций США против РФ заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Ведь сейчас санкции осложнили возможности оплаты счетов за продукцию и услуги российского ОПК.

Источник: https://censor.net.ua/n3127826
 
   
 Топ комментарии
 
нет никакой войны, то АТО, то вообще мутное ООС, а войну никто никому не объявлял
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свинарчуки уже в венесуэле?)
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В нашій країні іде війна. Кожного дня гинуть люди. Наші герої. Хто ворог? Усі знають.
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нет никакой войны, то АТО, то вообще мутное ООС, а войну никто никому не объявлял
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Гитлер объявил войну, с ним его союзники, этого достаточно чтобы сказать что началась война, о чем Молотов и сообщил 22 июня
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Следующий будет с баночкой для анализов. Санкций США против России за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают для Украины рынок вооружений Южной Америки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3347
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А почему на этой интересной картинке нет Чивокуни?
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Ты надел моё колье!Воно тобi не пасуэ,скотиняка ти така
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овоща нет. удирающим верхом на страусе )))) а так, да.
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Это хорошо... Главное мародёров - свинарчуков Порошенко убрать из Укроборонпрома... И желательно на нары их, с конфискацией награбленного ими.
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Уже вирішили з конфіскацією. Золотовалютні резерви пустять на зелене шобло, ой, вибачте, які резерви - порох все вкрав. Та й не шобло це, а народ.
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молоты пашинского туда пощлите, идиоты. Ну или шоколадные богданы.
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Тебя надо послать, и не обязательно туда, кацапа))
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Чи буде після дефолту працювати оборонна промисловість? Якщо зарплата буде таж сама, то спеціалісти покинуть цю роботу.
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Миллионы тех самых, кто выбрали зеленского своим президентом, теперь они будут вкушать леденец того, кто кукловодил весь этот избирательный фарс. Почему? потому что игорь валерьевич с подачи судей, преЗЕдента и под силовым прикрытием авакова выведет обратно и даже с лихвой средства с привата. После чего у гидранта будет два варианта: либо удорожать коммунальные тарифы в полтора-два раза, чтобы рефинансировать бюджетную казну и не дать гривне рухнуть ниже . 50грн за доллар. Либо набрать еще на 30 лет кредитов. Ах да, кредитов на больше не дадут. Либо объявить о банкротстве. и тогда ни кредитов, ни инвестиций - не видать ни-че-го. Беня с баблишком благополучно свалит и нах ему клован не нужен. А у кловану после перевыборав рыги и медведчук скрутят руки и заставят пойти на мировую обратно в лапы путлера.
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Самое лучшее вооружение должно сначало идти в ВСУ.
И лишь после полного укомплектования Минобороны имеет право продавать за бугор.
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Букін? Серьозно? Пане Луценко, пане Матіос, пане Грицак, агов!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции США против России за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают для Украины рынок вооружений Южной Америки, - "Укроборонпром"
 
 
 
 
 
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