 Глава "Нафтогаза" Коболев прибыл в Администрацию Президента

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Коболев прибыл в АП в понедельник около 15:30.
На просьбу прокомментировать его визит, Коболев сказал: "Я сейчас ничего не комментирую".
Глава НАК вошел в здание администрации через боковой вход.
коли тобі пропонують або сісти , або звільнитися - бажання піти "за власним бажанням" стає просто величезним !
Якщо є за що - у суд, не має к ******!
Импичмент Зеленскому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зовсім пагано??
он еще не в наручниках?
это будет первый реальный плюс в карму Зе
ты шо не радий как 3/4 народла Украины?
ну ты и ....
до тех пор пока педро не закроют или он в липецк не свалит?)
он один из немногих кто реально что то сделал за последние 5 лет
не гройсманы и не парубии
а Коболев Супрун Нефьодов и еще несколько человек
если Клоун не последний дебил - он его оставит на месте
Не, не подергает....не надейся.
Зарплата плюс премии за 2019 год только Кобалева запланирована в 342 миллионов гривен! Прописью ТРИСТА СОРОК ДВА Миллиона мать вашу!
я даже тебе первую попавшуюся ссылку накину - https://newsone.ua/news/society/ne-menee-10-000-000-hrn-v-mesjats-nabsovet-naftohaza-ozvuchil-razmer-zarplaty-koboleva.html
На тебе ссылку на ютюб с заседании кабмина где как раз рассказывают от куда эти 342 ляма https://www.youtube.com/watch?v=ragCDm7RA40
Його визвали по вказівці бені коломойші, щоб по "Укнафті" "перетерти", там беня дуже багато винен државі.
После его фортелей и гиноцида с тарифами на тепло,украинцы не простят его назначения.
Вова - думай.
Зовсім пагано??
ги
чекаємо на лєгітимного
Кєнгурований відновить справедливість
А вот бывший поросявый нэ видновыв.
шо там богомама - вдоволена ходом реставрації?
займайся своїми справами
сі, чи не сі?