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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1479) Зеленский (1295) Нафтогаз (2680) Коболев (323)

 Глава "Нафтогаза" Коболев прибыл в Администрацию Президента

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев приехал в Администрацию Президента Украины на ул.Банковая в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Коболев прибыл в АП в понедельник около 15:30.

На просьбу прокомментировать его визит, Коболев сказал: "Я сейчас ничего не комментирую".

Глава НАК вошел в здание администрации через боковой вход.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3127820
 
   
 Топ комментарии
 
истерикой порошенковского биомусора доволен Глава "Нафтогаза" Коболев прибыл в Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 2943
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Ну оставьте меня, ну оставьте меня, ну пожалуйста, я хороший, у меня мамка в Америку бидуе
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И так будет до тех пор, пока не арестуют счета Пороха. Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4483
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Прислали "давить" на Зеленского. Кто прислал? А те кто Роттердам + организовал.
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не того прислали - "давілка" в Коболєва ще не виросла ..))
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Этого проходимца с многомиллионными зарплатами, нужно менять,ему не просто так давали такую зарплату -она коррупционна 100%.
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Його звільнити може і призначити тільки наглядова рада
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а за власним бажанням ?
коли тобі пропонують або сісти , або звільнитися - бажання піти "за власним бажанням" стає просто величезним ! Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 5504
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Коли так пропонують - то це шантаж, тобто злочин.
Якщо є за що - у суд, не має к ******!
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Він все робив у рамках закону його не має за що садити. І у президента немає таких повноважень. Так що бені хотєлки ще почекають міністра мінпалива сша.
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Думаю, что ему сделают предложение, от которого невозможно отказаться))
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Напевно просити щоб його залишили , пожалітися як цому важко, бо він ще мамі мусить допомагати
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будьте внимательны - пришел новый премьер министр
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уже пол дня как преЗЕдент, а тарифы на газ еще не снизил!...
Импичмент Зеленскому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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истерикой порошенковского биомусора доволен Глава "Нафтогаза" Коболев прибыл в Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 2943
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И так будет до тех пор, пока не арестуют счета Пороха.
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Думаешь, что после этого порохожопы успокоятся? Нет. Это враги.
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От я здогадувалася що трішки не весь, але щоб настільки))
Зовсім пагано??
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та геть здуріло. Таке тільки психи можуть молоть
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Ти тупий, малописемний констОтат - адепт блаЗЕня bobи?
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А чого ще чекати від шрека, якщо у него ліпший друзяка віслюк?
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зрада зраднюцька? що ти вже свій пердоредуктор включив! заспокійся, подивимося....
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Де відрубані руки, принциповий ти наш?
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может тебе еще и на рояле писюном сбацать?!
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Якщо він в тебе більш не на що не здатний, то хоч збацай- посміємося з вбогих!)
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заходить через задний проход дурная примета
он еще не в наручниках?
это будет первый реальный плюс в карму Зе
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а де там сказано про задний? или зє-єлєкторат читать не обучен?
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я про то как педро в цвк заползал если шо Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 250
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а они про другой проход не в курсе...зелебенцы,фуле. пусть всеми 73 процентами лысого в маковку цьомнут
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друже, фу таким быть
ты шо не радий как 3/4 народла Украины?
ну ты и .... Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 9691
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раденький,шо дурненький?фу таким быть Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4642
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интересно сколько вы еще воздух будите украинцам портить))
до тех пор пока педро не закроют или он в липецк не свалит?)
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ты дурак
он один из немногих кто реально что то сделал за последние 5 лет
не гройсманы и не парубии
а Коболев Супрун Нефьодов и еще несколько человек
если Клоун не последний дебил - он его оставит на месте
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Багато б віддав щоб його звідти вивели в наручниках!!!
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Зебидлота чекає на самодєржца який карає та милує
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порохобидло- біосміття з холуйскими генами
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а до Коболєва у вас хоч які претензії? дуже сильно ***** нагнув?
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как сказал Коломойский "вижу Коболева премьер министром"
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Ну оставьте меня, ну оставьте меня, ну пожалуйста, я хороший, у меня мамка в Америку бидуе
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Наверно газ снизить хочет до 3.90 за тышшу кубов, а своей добычи вообще бесплатно шоб раздавали. Утритесь, порохоботы!
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Если у вас там чем-то прёт за километр, то вы иногда проветривайте своё помещение.
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Это не поможет вам проветрить ваше загазованное помещение.
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Принес свои цЫцьки, что новый Президент за них подергал.
Не, не подергает....не надейся. Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 8518
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Коболева пора отправить в забытие вслед за потрохатым выродком!
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зачем забывать преступления, нужно тщательно раследовать и отдать под суд!
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Так это по определению и будет для него уже небытие.
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Зарплата Коболева за год как платежи за газ целого небольшого города, не кисло, правда?
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зп Коболєва за рік 240 тисяч доларів і вона вся йде на благодійність - допомога онкохворим дітям, реабілітація поранених військових, допомога армії. При цьому Нафтогаз при ньому є найбільшим донором бюджету, в минулому році сплатив в бюджет 136 млрд. грн. (для розуміння - це прибутки вже після виплати всіх зарплат в самому нафтогазі). За часів Овоча нафтогаз був в боргах ,як в шовках і на виплату його боргів йшли золотовалютні резерви НБУ.
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ты пошутил наверно?
Зарплата плюс премии за 2019 год только Кобалева запланирована в 342 миллионов гривен! Прописью ТРИСТА СОРОК ДВА Миллиона мать вашу!
я даже тебе первую попавшуюся ссылку накину - https://newsone.ua/news/society/ne-menee-10-000-000-hrn-v-mesjats-nabsovet-naftohaza-ozvuchil-razmer-zarplaty-koboleva.html
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бред собачий! ха-ха и "первая попавшаяся ссілка" чисто случайно на ньюзван! на нтв еще сошлись! читай
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та речь не только о зарплате, а и о премиях которые в 10 раз больше!
На тебе ссылку на ютюб с заседании кабмина где как раз рассказывают от куда эти 342 ляма https://www.youtube.com/watch?v=ragCDm7RA40
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Русня отказалась от переговоров по транзиту. Теперь єто головняк скомороха - пускай решает, Вот коболєв и приехал.
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Зе-беня не може звільнити Коболэва.
Його визвали по вказівці бені коломойші, щоб по "Укнафті" "перетерти", там беня дуже багато винен државі.
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бери этого шелудивого пса кобелева за яйца и в мамаше его в закрома, пусть возвращает миллионы премиальных денег, которые эта семейка решила спрятать подальше от украинского народа.
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Зе!билы, ну как думаете, коболев уже без рук выйдет?
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Назначив кобЫлова премьером с подачи Бени,Зеленский сделает роковую ошибку.
После его фортелей и гиноцида с тарифами на тепло,украинцы не простят его назначения.
Вова - думай.
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От я здогадувалася що трішки не весь, але щоб настільки))
Зовсім пагано??
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зелебеня будет коболева нагибать под прёмгаз.посмотрим,как на это отреагируют наши западные друзья Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4901
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соєві - ваші "друзья" всі залишились в РФії ... Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 5050
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та да...только радость неописуемая у вас и кремле по поводу роспуска рады. Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 1030.и эти ваши обоюдные тайные желания прослеживаются с 1913 года.
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а ваші вже повертаються
ги
чекаємо на лєгітимного
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он ему предложит возглавить правительство
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Задача номер раз увести Газпром от суда. Например ликвидировав истца. Номер два босяцкий подгон укрнафты Бене. Он к ней привык она ему нравится.
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Коболев сам повинен звільнитися, а перед тим зняти претензії до Газпрому. Після цього можна робити дефолт.
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просто с главного хода уборщица уже полы помыла, но они ещё не высохли. вот он и боитцца ))
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пришел може с предложением отдать пол своей зарплаты на постройку патронного завода Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4764
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но его патрон, будет такой завод одобрять только тогда, когда тот будет кондитерским ))))
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А нєфіг було у расісюшку на бабло карати!
Кєнгурований відновить справедливість
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Кенгурованый - да.
А вот бывший поросявый нэ видновыв.
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а ти шо тут робиш, мусью?
шо там богомама - вдоволена ходом реставрації?
займайся своїми справами
сі, чи не сі?
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Контролюй соплі в себе в ніздрях, а не мою присутність на сайті. Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 8353
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Приїхав з одним питанням , "Скільки , і в якій валюті? " .
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А эти три фирмы, откроем и на Ваше имя... Через них теперь будем Швейцарский газ покупать!
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Маме нужно бабло... Поиздержалась старушка в Штатах... Бедствует...
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Будет общаться с Министром энергетики США мабуть и Зелей.Зеле объяснят красоту игры Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 2948
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Это новый премьер. Мои поздравления зебилы Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 6357 Завтра вам еще главмусора Авакова, как новое лицо представят Глава "Нафтогазу" Коболєв прибув до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 2252
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава "Нафтогаза" Коболев прибыл в Администрацию Президента
 
 
 
 
 
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