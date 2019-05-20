 Глава "Нафтогаза" Коболев прибыл в Администрацию Президента

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Коболев прибыл в АП в понедельник около 15:30.

На просьбу прокомментировать его визит, Коболев сказал: "Я сейчас ничего не комментирую".

Глава НАК вошел в здание администрации через боковой вход.

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