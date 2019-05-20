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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Мы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду

Лидер политической партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук заявляет, что возглавляемая им политсила будет принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду Украины и требует изменить избирательную систему перед выборами на пропорциональную и с открытыми списками.

"Партия "Голос" будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, когда бы они не состоялись", - цитирует пресс-служба политсилы заявление Святослава Вакарчука относительно возможных внеочередных парламентских выборов, передает Цензор.НЕТ.

"Однако перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики под контролем олигархических элит. Это продолжение старой коррупции. Во время таких выборов места в партийных списках продаются, избиратель попирается, а в мажоритарных округах царит подкуп и давление админресурса", - отметил Вакарчук.

Партия "Голос" считает, что Украине необходима пропорциональная избирательная система с открытыми списками, ведь для новой политики, свободной от коррупции, нужно новое избирательное законодательство.

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"Мы должны заменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича. Новая избирательная система - это подотчетность каждого депутата перед избирателями. Это невозможность провести в Верховную Раду представителей партии, потерявшей репутацию и доверие. Это интересы избирателя над интересами политиков. Именно такой должна быть новая политика", - сказал лидер партии" Голос" Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3127819
 
   
 Топ комментарии
 
Президент Зеленський це вже казав. Естонський парєнь Славко...
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Дефолт буде, не сумнівайтесь. Мы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду - Цензор.НЕТ 6325
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Славко и не пошел в Президенты, шобы не отобрать у Порошенко голоса. Очевидно же.
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24%-ным это сложно понять. Ылитный ай кю не догоняет.
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І який тоді з Вакарчука порохобот? Був би порохоботом - пішов би на президентські вибори, щоб у Зєлі голоси відібрати. І на Заході і в центрі 100% відібрав би, бо українськомовний.
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Как какой? Указивка у них сейчас такая - мочить в одной куче и Петю и Славу. Всё предельно просто. У Пороха - свой электорат. У Вакарчука - молодёжь. Обоих надо по возможности утопить.
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Шо, Славко, решил насрать Зеленскому и его команде? Не выйдет. ты уже был депутатом и трусливо сбежал, а должен был отстаивать интересы украинского народа. Ну и **** ты вернулся?
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А он , что должен был взять автомат и как в фильме для лохов ********** зраду или просто , как умный и порядочный человек понял , что в той зраде один в поле не воин и честно ушел , думаю вас от туда вместе с креслом выносить пришлось бы
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Ні,просто він тоді поняв,шо статус загального улюбленця,супер співака куди вищий,ніж статус якогось обісраного нардепа...А тепер ви подумайте,що заставило його знову піти в то паскудне середовище?..
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Та нет. Он должен был выходить на трибуну и бороться за интересы украинского народа. А он молчал, в тряпочку, а потом ваще убежал с Рады.
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Жирному из квартала теперь мигалку дадут. Чтоб законно разворачиваться через две сплошные.
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Слава 3 месяца курсы президенства проходил и все коту под хвост
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знання за плечима не носити
десь та згодяться.
для нас тепер важливо що вміє ЗЕ
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Слава говорит что он должен изменить в будущем парламенте, а мне кажется, что этот парламент должен изменить, хотя бы в последние дни своего существования. Они обещали, пусть делают.
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яй не было, a теперь сорос с порось скинулись и славик вновь запел.
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Славик не самостоятельная фигура, его заставляют петь и он поет. Он бы сам 100 лет не шел во власть. И плохо делает, что идет по просьбе и под давлением, а не по своей душе.
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Это тебе дубинский напел - откуда инфа ?
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Нужны не только открытые списки, но количество депутатов уменьшить на 50%!
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ОНО типа уже политик? Чи еще ВаХарчук?
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Співає він гарно...Є мелодія,є хороші слова,є в тих словах зміст - і відповідно є симпатіі глядачів...Але коли він починає говорити,а тим паче про політику - ми бачимо лишень картаве тонконоге чмо,маріонетку в жирних пальцях Пороха...Тому - Славко,лишися того ровера,то не твоє,ніц на тім не заробиш,лишень втратиш...
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100%-е попаданире в цель. Сидело, не вякало, с Рады сбежало, в Презы не балотировалось и тут тебе нате. Славко - Порошенковская кукла.
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за два місяці виборчих перегонів прийняти та втілити закон??? - ще блін один «фахівець» у владу сунеться...
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А до него были "фахивци", шо пипец. Один другого краше: Пчеловод, уголовник и жлоб-ворюга.
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Славик, Славик где ж ты раньше был. Почему отсиживался, недоговаривал. Если о чем и высказывался то туманно и неоднозначно. Фактически занятая позиция то ли страуса то ли "ждуна" закрыла перспективы в политике. А мог бы вполне сегодня принимать присягу или по крайней мере подготовить мощнейший фундамент под парламентские выборы. Жаль, честно жаль. Но иногда история дает шанс и его нужно не упустить, потому что второго шанса она скорее всего не даст. Это как переход Цезарем Рубикона или Наполеон на Аркольском мосту.
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Поддрачивал Порошенко, этот Славик. А теперь его жирный свин двигает в Раду, потому что самому там ничего не светит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду
 
 
 
 
 
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