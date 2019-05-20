 Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 20 мая пресс-служба Государственного бюро расследований.
Кроме того, суд взял под стражу других должностных лиц Государственной службы занятости.
Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн грн.
Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Он что Коболева трудоустраивал?
Чи в соєвій богадєльні мародерів є хоч одна сирітка, хто крав? Мать чеснАя...
Що? І вона не крала? Фонд, кажете? З бюджету?
Ага...