 Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 20 мая пресс-служба Государственного бюро расследований.

Кроме того, суд взял под стражу других должностных лиц Государственной службы занятости.

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн грн.

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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