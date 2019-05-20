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Все про:Госслужба занятости (74) Ярошенко (76) госслужащие (223) ГБР (312)

 Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн

Печерский суд Киева решил взять под стражу и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. 17 мая его задержали при получении 480 тыс. гривен от предпринимателя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 20 мая пресс-служба Государственного бюро расследований.

Кроме того, суд взял под стражу других должностных лиц Государственной службы занятости.

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн грн.

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127818
 
   
 Топ комментарии
 
ну вот откуда о госслужащего 20 лямов Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн - Цензор.НЕТ 2559 ? Его за один такой залог уже сажать НАДО Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн - Цензор.НЕТ 472
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Как можно на берзаботице получить взятку в 20.000.000?
Он что Коболева трудоустраивал?
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ну вот откуда о госслужащего 20 лямов Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн - Цензор.НЕТ 2559 ? Его за один такой залог уже сажать НАДО Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн - Цензор.НЕТ 472
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служба занятости всегда была особокорумпированной. лет 15 назад при строительстве у них котелен, тупо только ленивый не поимел.
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Как можно на берзаботице получить взятку в 20.000.000?
Он что Коболева трудоустраивал?
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Якщо внесе залог 20 млн грн, треба арештовувати та оголошувати залог в 200 млн. I так допоки не вгомониться та не зрозумiє що його дiм - хештег.
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Якщо був хабар, то повинен сидіти. От лише коли почнуть розстрілювати порохоботів та будувати фільтраційні табори?
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Розстрілювати порохоботів? Ти готове до страти?
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Якось недоречно. ти завжди відрізнявся доволі влучними коментами. Шо сталося, порохоботе?
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Шо за залог такой ??? больше чем взятка ??? до сих пор меньше было, грабят !!!! ))))
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І цей дружок мародера ну зовсім небагато крав...
Чи в соєвій богадєльні мародерів є хоч одна сирітка, хто крав? Мать чеснАя...
Що? І вона не крала? Фонд, кажете? З бюджету?
Ага...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн
 
 
 
 
 
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