 Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко

Такое мнение высказал советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, эксперт уточняет, что в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.

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"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

В то же время Устенко указал на то, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

"Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей", – отметил Устенко.

Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году. 21 мая 2019 года в Украину приезжает миссия МВФ.

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