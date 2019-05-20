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Все про:Зеленский (1295) МВФ (2669) транш (209)

 Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко

Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение высказал советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, эксперт уточняет, что в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.

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"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

В то же время Устенко указал на то, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

"Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей", – отметил Устенко.

Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году. 21 мая 2019 года в Украину приезжает миссия МВФ.

Также читайте: Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3127815
 
   
 Топ комментарии
 
ясен пень, - может. Прожрать ЗВР наскирдованое клятим порохом - годик мона протянуть...
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Суть не цьому. Ці слова означають, що вони прийшли не на довго. Порішають Бєніні проблеми - і звалять. Далека перспектива їх не цікавить. Дивно, що так відверто, прямим текстом.
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"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных ...." - так вот оно чё, Михалыч!!! ну всё теперь, гуляй банда - мать пенсию получила.....
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Хорошо что клятый Порох не разворовал все до конца, а умудрился из 7 млрд. ЗР сделать 20, и это все в состоянии войны и разрыва экономических связей с паРашей. Повезло Зелемойскому --- можно и долги отдавать, и Приватбанк вернуть Коломойше и МВФ послать подальше как в кино. Вопрос : надолго ли хватит ЗР?
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Місяць другий протягнемо. Потім протягнемо ноги.
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-Что же вы делаете с убитыми котами?
-На польты пойдут, из них белок будут делать на рабочий кредит. (с)
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не исключено, что мировой еврейский капитал, поставивший пианиста смотрящим по Украине, обеспечил его стартовым капиталом для раскрутки бизнеса с названием Украина.
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Короче прямо в день инавгурации народ начали готовить, что сотрудничества с МВФ больше не будет ибо ПриватБанк отдадут Коломойскому, что автоматом ознает прекращение сотрудничества со стороны МВФ...ну да... стаду надо обьяснить почему и зачем))) но лучше готовить и говорить что они нам не нужны нежели рассказывать правду о том что нас выкинут за забор)
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В общем, если дело дошло до того, что надо тратить ЗВР, то есть "подушку безопасности", то, значит произошла какая-то катастрофа - очередной виток войны, глобальный финансовый кризис, нашествие инопланетян...
А что там у нас? А, как же - Зеленский стал президентом! Чем не катастрофа.
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ведь хорошо ж, когда "злочинна влада Пороха-мародера" уходя наполняет "наворованным" пустую казну, оставленную Йаныком, крёстным отцом "презедента Разумкова", предоставляя зекоманде необходимые несколько месяцев для эффектной демонстрации эффективности аматоров)
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Так сказав би вже правду-нам при зелі того траншу просто можуть і не дати.Особливо беручи до уваги майбутні вибори до ВР(бо саме ВР в основному приймає постанови для співпраці з МВФ),і здатність українців бігати по граблях в час виборів.І зелі ж прийдеться своєму лохторату якось впхати в голови,що казки не буде,гроші на них не посиплються,тарифи не знизяться,бо буде гаплик і дяді з МВФ за таке зебені дадуть дулю з маком,а не транш
Та й основний пік виплат по зовнішніх позиках був на початку року,тепер зебеням можна прогулювати те,що наскладали "мародери",а там хоч потоп,хоч дефолт,їм по барабану
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******* з гоп компанією свинарчуків так відмародерив Україну.
, обчістили , відроттердамили кишені українців,
І розігнали по світу шукати кращої долі більше половини працюючих , і ***** з сусіднього мордору не треба, було щоб так познущатись з народом і країною.
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Прикиньте, это только начало......нас всех ждут веселые времена. зебилы выбрали преза зебила, а расплачиваться всему народу Украины.
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Зебіли, мінімалку та субсидію встигли зняти з карток Привату?
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Как же Пеця без транша,кто его кормить будет?
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....краткосрочно!!!))))) А в каком месте тут радоваться??? Нафига такое вобще писать???
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нафига такое вообще было избирать?
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Качественная московская пропаганда.
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Отлично, после "мародера" осталась подушка $20 ярдов. Господи, спаси и сохрани от этих зебилов
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Надовго не вистачить, так що готуємося до венесуельського болівара по 8 гривень.
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Вот дегенерат!
Кредиты как раз и брались для наполнение ЗВР.. Т.е. мы берем кредит, а потом тупо его возвращаем заплатив проценты! При этом ЗВ выводим в ноль! Потом в довесок отдаем Коломойскому Приватбанк, еще кому нибудь что то отдаем....и вылетаем в минус!!!
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ага и за всё єто садим Гонтареву и сразу доллар по 8 грн. стаёт. Вот такая матчасть.
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Кoнечно, после Гонтаревой осталось 20 ярдов... в тюрьму ее гадину! А деньги раздать олигархам, начать с бени естественно - $2 ярда. Становитесь в очередь нуждающиеся!
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кредитьі отдают только дураки
(с) Игорь Валерьевич
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о, у команды израильских мародеров планы не на 2 млрд, а на весь звр, неплохо.
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Ну, вітаю зебілів з кінцем епохи гідності і початком епохи дерибану України.
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Слышишь? Ты "гідній"?? В каком секторе и в какую "волну" вы ВАИВАЛИ, за Україну????????? Ась? Заглохните твари...... Не вам рассуждать "про Гідність". ЧМО клавиатурное(
Перепрошую перед всіма адекватними дописувачами, що присутні на сайті........
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Когда гривна полетит вниз, зебилы будут в этом обвинять Порошенко, МВФ и Америку.
Зеленский весь в белом обратиться за помощью к Владимиру Владимировичу Путину, и тот не откажет - просто перейдет к окончательному этапу демонтажа государственности Украины, что, конечно, денег стоит, но на это ему денег будет не жалко.
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Зато у зебилов будет газ дешевый пару лет, а большего этой быдло массе и ненужно... набивать кишку и смотреть быдлоквартал.
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Это да, ведь за двадцать предыдущих лет (до 2014 года) они так замечательно "разбогатели" на дешевом газе, что им весь мир "завидовал". Хотят ещё и ещё также "разбогатеть"...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко
 
 
 
 
 
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