 Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко

Такое мнение высказал советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, эксперт уточняет, что в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.
"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".
В то же время Устенко указал на то, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.
"Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей", – отметил Устенко.
Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году. 21 мая 2019 года в Украину приезжает миссия МВФ.
-На польты пойдут, из них белок будут делать на рабочий кредит. (с)
А что там у нас? А, как же - Зеленский стал президентом! Чем не катастрофа.
Та й основний пік виплат по зовнішніх позиках був на початку року,тепер зебеням можна прогулювати те,що наскладали "мародери",а там хоч потоп,хоч дефолт,їм по барабану
, обчістили , відроттердамили кишені українців,
І розігнали по світу шукати кращої долі більше половини працюючих , і ***** з сусіднього мордору не треба, було щоб так познущатись з народом і країною.
Кредиты как раз и брались для наполнение ЗВР.. Т.е. мы берем кредит, а потом тупо его возвращаем заплатив проценты! При этом ЗВ выводим в ноль! Потом в довесок отдаем Коломойскому Приватбанк, еще кому нибудь что то отдаем....и вылетаем в минус!!!
(с) Игорь Валерьевич
Перепрошую перед всіма адекватними дописувачами, що присутні на сайті........
Зеленский весь в белом обратиться за помощью к Владимиру Владимировичу Путину, и тот не откажет - просто перейдет к окончательному этапу демонтажа государственности Украины, что, конечно, денег стоит, но на это ему денег будет не жалко.