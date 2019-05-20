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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)", - отметила она, говоря о своих впечатлениях от инаугурации. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц

Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3127813
 
 
 Топ комментарии
 
Ирочка - "как найти подход к нему... я не молода... неужели моей карьере пи#дец?"
Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным - Цензор.НЕТ 1434
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Тобто самого Порося обирали не демократично?Так?
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чем то знаменитых кухарок она мну напоминает, товарищей клару цеткин и рози люксембург! ))
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Обратный отсчет для Зеленского запущен. Украинцы не помнят добра и угодить каждому, невозможно.
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конституционно....не конституционно - в данном случае это не важно....одно знаю надо всем крепко пристегиваться - руль у ученика и на виражах будет сильно трясти.... Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 735
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Зебилы когда зе с чепушилой в раде сидеть будут а пасечник их охранять и гшероя просмертно зе гиви даст Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 9312
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Кнопкодавство теж не конституційне, кого це турбувало в цій раді.
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эх ирка,так ползала на коленях на дебатах,а все равно в пролете..:)
Тебе чучело надо тихонько линять,пока еще не поздно..
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Була розгублена...На коліна впала,а той,кому мала розстебнути ширіньку по привичці - повернувся дупою і теж впав...
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Була б у тебе Ирко срака не на 12 кулаків - може тебе і підібрав би Медведчукча в якусь "партію поперек життя" а так "тебе посодют - а ти не воруй"
В БлоПеПо тебе не візьмуть бо ти стара. А Ющенко вже не той ...
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Могу поспорить - 2 года и Зеленского расстреляют как Чаушеску.
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Вы уже поспорили, что поросенко победит в первом туре... теперь сидите обгадившиеся и плюетесь дерьмом в выигравшую сторону.
Это ваш удел, поросятников.
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А можно оперспективах страны при Зеленском? А то такое впечатление, что всем надо только одного - прогнать Порошенко и Ко. Ну допустим, прогнали/посадили. Дальше?
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був і на цій інавгурації знак: посвідчення президента з подушечки злетіло на підлогу, і хвилини не протрималось...
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Что если после розпуска - украинцы выберут тех самых? Зеленский не подумал о такой тупости украинского народа?
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Если прямо сейчас, то выберут не тех же самых, а намного хуже: болтунов, демагогов, воров и проходимцев
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Если прямо сейчас, то выберут не тех же самых, а намного хуже…
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Ну как показали последние выборы, ылиты у нас только 23% остальные хотят изменений. К тому же делеко не вся ылита за порошенка+ещё Вакарчук откусит ылиты.
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Туга читається в очах. Підстаркувата тітка не потрібна вже нікому.
Молодий, креативний, має красуню дружину.
Єх, ірка, твій потяг вже пішов..
ту-ту
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забыла как сама прийшла на волне революционной целеособразности???, Овощь хоть просто сдрыснул, свинарей же от корыта не оторвешь!!!
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-"Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным"

И заплакала Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 4473
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Помимо того, что это неконституционно, это разрушительно с практической точки зрения.
Если сейчас провести парламентские выборы, то новая Рада почти неизбежно окажется таким страшилищем, наполненным ворами, проходимцами и демагогами, что нынешняя Рада покажется образцом достоинства и порядка. На волне популизма и ничем не оправданных ожиданий много голосов получит практически не существующая партия "Слуга Народа" без доктрины, без программы и без организации, в которую набьется всякая позорная шваль.
Пусть сперва Зеленский покажет, чего он хочет, что он умеет, с какой командой он хотел бы работать, какие цели он себе ставит и какими способами их собирается добиваться. А тогда уже пусть избиратели решают, кому можно доверять.
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Дадада
Шеф, все пропало
Типа сейчас там абсолютно все 100% не воры/проходимцы/пистоболы
И вот нет кроме этих твоих блаженных всех в раде в Украине никого с мозгами и программой...
Ты реально дибил или косишь тут под дурочка?
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У нас избиратели голосуют не за программы, а за громкие фамилии во главе партий или в первой пятерке. Так уж повелось исторически.
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Один Ляшко сделал свое мостояние на ворованных миллионах и даже был под следствием по обвинению в хищениии в особо крупном размере. А после подался в политику.
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"Выиграла - около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР.. Источник: https://censor.net.ua/n3127813 - тобто - ІркаГ визнала , що знову відбувся договорняк і вона про це знала !
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Она умнее некоторых и видит Зелю насквозь. И не строит иллюзий.
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Звичайно, що є процедура розпуску ВР і вимоги Конституції. Повинно бути встановлено за вимогою відсутність коаліції, а потім 30 днів на створення нової. Поки пійшов відлік 30 днів, тому розпуск без порушення Конституції неможливий. Хто порушить Конституцію рано чи пізно буде відповідати перед Законом.
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Конституция Украины
Статья 77.
Очередные выборы в Верховную Раду Украины проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначаются Президентом Украины и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.
И где здесь речь про какие-то 30 дней и новую коалицию ?
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Кроме того коалиции нет уже очень давно,юридическое подтверждение этого- нет ответа на запрос суда о предоставлении подписей! А то что эти мошенники из воровского фронта,формально заявили о выходе,так какая тут законность ? Эта рада вообще в,в большинстве, сборище преступников,подлежащих аресту,а их всего навсего разгоняют !
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Президент не може розпустити Раду, бо "в нього сьогодні такий настрій", повинні бути конкретні підстави чит. Стаття 90 Конституції :

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Те що було сьогодні - шоу
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хасан , твое мнение никого не интересует Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 5465
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Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 1634Таня Бойко‏ @Kharkov_2019 2 ч.2 часа назад
Ось хто по спражньому радіє, наші любі посіпаки.

Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 6405

Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 6425 Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 1 ч.1 час назад
В промові Зеленського не було слова «Росія», але саме їй було адресовано один з головних меседжів - мир за будь-яку ціну. Путін давно готовий назвати цю ціну.
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Недоумки та простаки, яких легко виявилося Каломойскому надурити, не голосували за Пороха. Порох мав занадто високу думку про увесь український народ, а розумників то лише 25%. 73% то біомаса з якою по біомасячому і треба діяти - так як це зробив Каломойскій.
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Додик , утопись в собственных фекалиях.
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Мда... Начинать свою деятельность с конфликтов... Да ещё с "Первой", по Конституции, веткой власти - законодательной, это одно из двух - или меть "железные яйца", или не иметь мозгов... "Железные яйца я "в упор" не вижу...
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Да все с парламентом конфликтовали -Кравчук, Кучма, Ющенко. Шапкокрад не конфликтовал, у него было свое ручное большинство - рыги плюс комуняки.
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Вот того же хочет и Зеля, пропихнув на волне ЗеКоманду в ВР.
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Вот только у всех было на кого опереться... А у "Блазня" - есть?
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Назвала неконституційним...
Хм-м-м... А я назвав би її лаконічно - ТП.
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ОХ И КРУТИТ СЕЙЧАС ПОРОХОБОТОВ! АЖ МОЧАТСЯ ЧЕРЕЗ ГОРЛО !
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Вас крутить позже будет, когда прожрут 20 лярдов ЗВР накопленых "баргой" и окажется, что вместо 4k$ получтите ручку от пупка.
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Молодец , Володя ! Нужно разогнать этих уродов и не только.....
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откровенно говоря - пофиг - досрочные или срочные выборы Рады, главное - Владимир Александрович Негарант сразу опустил правовую планку, продемонстрировал своё отношение к закону, готовность "порешать", применять телефонное право в судах и не только.. у Йаныка подобные приколы прорезались не сразу.. Беня поспішає?
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Наслаждаюсь как рвет пуканы у потроходрочеров, как скулят и визжат эти однотурово-шоколадные мрази в каментах!))))) значит мы идем в правильном направлении!!!
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Может он и глупый (роспуск) , скорее всего он только на руку Пэпе и Ко... , поскольку ещё 3 месяца и у него не будет вообще админресурса , а так ЗЕ даже не успеет назначить своих губернаторов ...
Но то , что он абсолютно конституционен , бо распад калолиции на лицо после выхода НФ из неё (о чём и объявил сам Пубубий) . А до этого в марте это констатировал суд , требуя список калоциантов ... Прошёл не месяц даже , а цельных 2 месяца ... Так шо сроки все прошли .... на формирование новой калолиции ...
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Распад коалиции был в 16 году.Де факто её нет 4й год.НФ до жопы,её и так не было.
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Ой как же жить дальше, без депутатского мандата Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 5692 ? Что же это делается Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 8550 ? Мы ж до осени ЛЕГИТИМНЫЕ Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 8145. низя нас распускать

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Дожились... у нас теперь любая старая ***** может толковать конституцию.
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Пусть засунет свои впечатления кобыле в трещину.
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Доброго дня! Чия б корова мичала? Саме таке виникає питання коли читаеш Ваш пост про неконституційність рішення Президента Зеленського про розпуск Верховної Ради. Адже чи не Ваша кар'єра стрімко пішла угору після третього АБСОЛЮТНО неконституційного туру виборів Президента 2004-2005 років? А пост віце-спікера, з якого ви віщуєте про неконституційність, Ви обійняли випадково не після державного перевороту 2014 року?
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Воем соевой ботофермы удовлетворен Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 7071
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Пошлите эту ДУРУ на ТРИ БУКВЫ (в "СУД", как они всех туда посылали, но никто не возвращался)! Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним - Цензор.НЕТ 7610
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неконституционно было БАРЫГЕ-ОЛИГАРХУ занимать пост президента, сказки "про слепой траст", пусть мошенник "Базилио" и его напарница "Алиса" расказывают глупым буратинам!


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Вы про этого барыгу-олигарха-оффшорника?

також у власності ... низка офшорів: акції Меджірітано ЛТД (Віргінські острови), акції Vilhar Holdings Limited (Кіпр), акції Aldorante Limited (Кіпр).
Крім того, він володіє українськими компаніями: %Компанія 1%, %Компанія 2%, %Компанія 3%, %Компанія 4%, %Компанія 5%, %Компанія 6%, %Компанія 7% %Компанія 8% та ін.
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ваше пребывание в парламенте неконституционно!одна себе должность насосала другая кума!что не так??
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Мавпочка виграла парі? Ну-ну. Опой відчула кінець? ))
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Пора соевой подстилке переквалифицироваться в ПЛЕЧЕВЫЕ, и на ОКРУЖНУЮ!
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А что ей ещё делать осталось--это только считать. Но лучше всего --это шаги от корыта,до политической свалки.
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Немного о приметах в день инаугураций. Янукович ( не доброй памяти) - дверь перед носом закрылась ( как предсказание того что дорога в Украину навсегда закроется) ну и после уже "контрольный выстрел венком по шарабану" Порошенко - солдат почетного караула закачался и грохнулся на землю ( как и грохнулся в небытие рейтинг гаранта и военные успехи на фронте) И теперь вот новый президент Зеленский. И что произошло сегодня. У охранника с подушки упало удостоверение президента так сказать НА ПОЛ. Получается что ПОЛ - но - мочия президента явно "падут " ( урежутся) И еще одно событие происшедшее во время инаугурации - после объявления Зеленским решения о роспуске Рады, член фракции ББП потерял сознание и был увезен на скорой помощи ( видать ББП светит в новом политическом цикле только "инвалидность и больничка") Как говорится с звездами и божьим промыслом спорить бесполезно. Это как то что в Сочи одно из олимпийских колец не загорелось ( а потом пошли скандалы с допингами ). Вот еще бы проверить примету, во время последней инаугурации Путина флаг так и не смогли поднять на шпиле. И что бы это значило. (украинцы при этом хитро улыбаются, видимо догадываются)
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Иди отдохни "заработала" достаточно, теперь просто поработай и поживи как живут все украинцы и ощути прелесть 144 реформ.
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