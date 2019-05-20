-"Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
"Выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)", - отметила она, говоря о своих впечатлениях от инаугурации.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.
Тебе чучело надо тихонько линять,пока еще не поздно..
В БлоПеПо тебе не візьмуть бо ти стара. А Ющенко вже не той ...
Это ваш удел, поросятников.
Молодий, креативний, має красуню дружину.
Єх, ірка, твій потяг вже пішов..
ту-ту
И заплакала
Если сейчас провести парламентские выборы, то новая Рада почти неизбежно окажется таким страшилищем, наполненным ворами, проходимцами и демагогами, что нынешняя Рада покажется образцом достоинства и порядка. На волне популизма и ничем не оправданных ожиданий много голосов получит практически не существующая партия "Слуга Народа" без доктрины, без программы и без организации, в которую набьется всякая позорная шваль.
Пусть сперва Зеленский покажет, чего он хочет, что он умеет, с какой командой он хотел бы работать, какие цели он себе ставит и какими способами их собирается добиваться. А тогда уже пусть избиратели решают, кому можно доверять.
Шеф, все пропало
Типа сейчас там абсолютно все 100% не воры/проходимцы/пистоболы
И вот нет кроме этих твоих блаженных всех в раде в Украине никого с мозгами и программой...
Ты реально дибил или косишь тут под дурочка?
Статья 77.
Очередные выборы в Верховную Раду Украины проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначаются Президентом Украины и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.
И где здесь речь про какие-то 30 дней и новую коалицию ?
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Те що було сьогодні - шоу
Ось хто по спражньому радіє, наші любі посіпаки.
Volodymyr Viatrovych @viatrovych 1 ч.1 час назад
В промові Зеленського не було слова «Росія», але саме їй було адресовано один з головних меседжів - мир за будь-яку ціну. Путін давно готовий назвати цю ціну.
Хм-м-м... А я назвав би її лаконічно - ТП.
Но то , что он абсолютно конституционен , бо распад калолиции на лицо после выхода НФ из неё (о чём и объявил сам Пубубий) . А до этого в марте это констатировал суд , требуя список калоциантов ... Прошёл не месяц даже , а цельных 2 месяца ... Так шо сроки все прошли .... на формирование новой калолиции ...
також у власності ... низка офшорів: акції Меджірітано ЛТД (Віргінські острови), акції Vilhar Holdings Limited (Кіпр), акції Aldorante Limited (Кіпр).
Крім того, він володіє українськими компаніями: %Компанія 1%, %Компанія 2%, %Компанія 3%, %Компанія 4%, %Компанія 5%, %Компанія 6%, %Компанія 7% %Компанія 8% та ін.