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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Россия отказалась проводить газовые переговоры в мае, после инаугурации Зеленского, - Юрий Витренко

Российская сторона отказалась от проведения трехсторонних переговоров для заключения нового контракта о транзите газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему в мае.

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Проведение следующего раунда трехсторонних переговоров о транзите газа с участием представителей Украины, России и ЕС, ожидали сразу после инаугурации, то есть в мае-июне 2019 года.

"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента является лишь оправданиями", - сказал Витренко.

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По его словам, РФ ожидает решения о разрешении на строительство обходного газопровода "Северный поток-2" в Дании. От решения правительства Дании зависит, запустит Газпром этот газопровод вовремя, то есть с 1 января 2020 года. Запуск обходного газопровода позволит России отказаться от услуг украинской ГТС.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.

Транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3127812
 
 
 Топ комментарии
 
То раньше Порошенко был во всем виноват а теперь другое дело : Зезя тут ни при чем !
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95 квартал в трубу напукает и будет газ
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95 квартал в трубу напукает и будет газ
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Если Россия ведет себя нагло и агрессивно после инаугурации Зеленского,то это ясно говорит о том,что Зеленский для нее не бальзам на душу. Можно претворяться, что Пэтя для них плох, а ЗЕ хорош ,но долго это притворство не продержится,вылезет. Так что порохоботы - вы не правы.Пэтя и Путя - друзья олигархи.
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ну пока что совсем наоборот, коломойский и портнов приехали. кернес обнаглел а бойко рад перевыборам в раду.
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То раньше Порошенко был во всем виноват а теперь другое дело : Зезя тут ни при чем !
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Звикайте, з 10:00 сьогодні, в усьому винний Зеленський.
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Гы-гы. А папередныкы? Не забывай украинский менталитет.
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Не про те він з Кобельовим думає,вже час їм бігти до Ростова))
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Коболев был тем человеком, который запустил в Украину газ из Европы. Он был первым в Европе человеком, пославшим Газпром в эротическое путешествие, причем ему удалось убедить и осторожных европейцев, говоривших: вы что! это же Газпром! с ним нельзя ссориться! Так что в Ростове его ждет лишь чаепитие или вкусно приготовленные грибочки.
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Та всё фигня! Зелебоба порешает на раз, два, три! Главное наколенники не забить надеть к пуКину на рандеву. Росія свідомо затягує процес газових переговорів, - Юрій Вітренко - Цензор.НЕТ 9655
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Да сколько Педро гомна оставил, за три дня не разгребсти.
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Ну шо есть, то есть. Талантище. Писей на пианине мало кто умеет. Но то такое, личное. Хоби так сказать. Главное что бы свои обязанности испонял не куем. 😁😁😁
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Три конверта (притча)

Один руководитель сменяет другого, и старый руководитель, передавая новому дела, вручает ему три пронумерованных конверта со словами: «Когда будет очень плохо, откроешь первый конверт. Второй раз будет плохо - откроешь второй конверт, а потом и третий». Новый руководитель с жаром взялся за дело, но вскоре понял, что все не так просто, как ему казалось вначале. И когда проблемы совсем одолели его, он решил вскрыть первый конверт. Там была одна фраза: «Вали всё на меня». Теперь во всех своих речах руководитель не забывал вставить хоть несколько слов про ошибки старого руководителя, про то, что его методы управления были несовременными, и сейчас приходится расхлебывать результаты прежних просчетов. Какое-то время новому руководителю жилось очень даже хорошо. К нему стали относиться с пониманием, но и этот период вскоре завершился, и вновь начались проблемы. Руководителю пришлось вскрыть второй конверт. В нем было всего два слова: «Проведи реорганизацию». Руководитель и в этот раз поступил так, как ему советовали, и жизнь снова наладилась. Ну, как можно ругать человека, который занимается реорганизацией и проводит инновационную политику? Однако время шло, и руководителю опять стало трудно жить. Он снова почувствовал, как под ним шатается кресло, и рука его привычно потянулась к третьему конверту. Послание гласило: «Готовь три конверта!»
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почему буратине и роспуск ВР запек - росии нужен стоящий на коленях Нафтогаз с бойком во главе.
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опять зеля виноват, шо порох за 5 лет не смог перекрыть трубу, нет контракта--нет движения.
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Вот те номер. А кобельЕВ уже всем рассказал про то что всё ОК. Выходит опять спистел.
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Тобто при Порошенко вона б не вiдмовилась? Вiтренко, тебе мамця вчила манiпулювати?
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Ахахахаааа
Рашка начинает понимать, что договорняков больше не будет...
Бидааааа
Верните патрашенку!!!
Ахахахааааа

Наслаждаюсь как рвет пуканы и потроходрочеров, как скулят и визжат эти однотурово-шоколадные мрази в каментах!))))) значит мы идем в правильном направлении!!!
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рашка вредила и будет вредить, Зеле придётся отвечать в анти рос формате что и надо хлу чтоб протащить в раду бойко мураевскую шваль на руках любителей русского мира.
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Объясню на пальцах. Как только будет подписан новый газовый договор с Украиной, пуск СП-2 отложится на год, а не будет подписан, то над ЕС нависнет угроза потери 35% поставок газа, а это холод, и голод. ЕС просто заклюет Данию, либо срочно примут проект обхода (+ 20 км)
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які можуть бути переговори з агресором ? Росія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко - Цензор.НЕТ 3540
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Так у нас вроде как война. А тут кто-то какой-то газ покупает...
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Очнитесь, уже года 4 как не покупает! Ваш газпром гонит свой товар в Европу, причем за "проезд" платит копейки. Ваш копеечный контракт заканчивается через полгода, а платит по рыночной цене русские принципиально не хотят - не по понятиям.
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А кто же это такой Юрий Витренко? Росія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко - Цензор.НЕТ 8183 О и на какой должности. Начальник у него Коболев. А мамка Наташка (Витренко) что то там старикам втирает про врагов США и МВФ. Росія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко - Цензор.НЕТ 1118
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия отказалась проводить газовые переговоры в мае, после инаугурации Зеленского, - Юрий Витренко
 
 
 
 
 
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