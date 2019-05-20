 Россия отказалась проводить газовые переговоры в мае, после инаугурации Зеленского, - Юрий Витренко

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Проведение следующего раунда трехсторонних переговоров о транзите газа с участием представителей Украины, России и ЕС, ожидали сразу после инаугурации, то есть в мае-июне 2019 года.
"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента является лишь оправданиями", - сказал Витренко.
По его словам, РФ ожидает решения о разрешении на строительство обходного газопровода "Северный поток-2" в Дании. От решения правительства Дании зависит, запустит Газпром этот газопровод вовремя, то есть с 1 января 2020 года. Запуск обходного газопровода позволит России отказаться от услуг украинской ГТС.
Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.
Транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
Один руководитель сменяет другого, и старый руководитель, передавая новому дела, вручает ему три пронумерованных конверта со словами: «Когда будет очень плохо, откроешь первый конверт. Второй раз будет плохо - откроешь второй конверт, а потом и третий». Новый руководитель с жаром взялся за дело, но вскоре понял, что все не так просто, как ему казалось вначале. И когда проблемы совсем одолели его, он решил вскрыть первый конверт. Там была одна фраза: «Вали всё на меня». Теперь во всех своих речах руководитель не забывал вставить хоть несколько слов про ошибки старого руководителя, про то, что его методы управления были несовременными, и сейчас приходится расхлебывать результаты прежних просчетов. Какое-то время новому руководителю жилось очень даже хорошо. К нему стали относиться с пониманием, но и этот период вскоре завершился, и вновь начались проблемы. Руководителю пришлось вскрыть второй конверт. В нем было всего два слова: «Проведи реорганизацию». Руководитель и в этот раз поступил так, как ему советовали, и жизнь снова наладилась. Ну, как можно ругать человека, который занимается реорганизацией и проводит инновационную политику? Однако время шло, и руководителю опять стало трудно жить. Он снова почувствовал, как под ним шатается кресло, и рука его привычно потянулась к третьему конверту. Послание гласило: «Готовь три конверта!»
Рашка начинает понимать, что договорняков больше не будет...
Бидааааа
Верните патрашенку!!!
Ахахахааааа
Наслаждаюсь как рвет пуканы и потроходрочеров, как скулят и визжат эти однотурово-шоколадные мрази в каментах!))))) значит мы идем в правильном направлении!!!