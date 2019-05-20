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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2146) Зеленский (1295) инаугурация (343) поздравление (745) Мэй Тереза (152)

 С нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией, - Мэй поздравила Зеленского

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила со вступлением в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба премьера в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Владимира Зеленского с инаугурацией и вступлением в должность президента Украины. Великобритания продолжит поддерживать украинские реформы, безопасность и процветание, а я с нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией", - приводит канцелярия премьера слова Мэй.

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С нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией, - Мэй поздравила Зеленского 01

Напомним, королева Великобритании Елизавета II поздравила Президента Украины Владимира Зеленского по случаю инаугурации, состоявшейся 20 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3127810
 
   
 Топ комментарии
 
Поздравляю украинцев с днем освобождения страны от Порохатого свино-угребища.
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очередная зрада... порохоботы по вызову, негодуют С нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией, - Мэй поздравила Зеленского - Цензор.НЕТ 2119
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Кого тут только не оскорбили порохоботы?
Нет, друзья...
За пороха не Элита голосовала.
За пороха голосовало быдло!
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Да игра на пианино видно заинтересовала всех женщин- политиков😀😀😀
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"Великобритания продолжит поддерживать украинские реформы, безопасность и процветание" Источник: https://censor.net.ua/n3127810а
А та "игра на пианино" заинтересовала только вас и Шрека.
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Вам , нулёвке, объясню , ЧТО ИГРА НА ПИАНИНО была сплагиачена с западных комиков. Даже в жтом в ЗЕ нет фантазии.
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Вмсете с тем, фантазии стать Президентом Украины хватило.
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Неа, ЭТО БЕНИН СПЕКТАКЛЬ. ЗЕ там только кукла
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Вы как та корова - лепешку на траву плюхнули, и теперь ресницами хлопаете.
Оскорбили Мэй, а мне про плагиат заливаете
Подотрите за собой - запах ужасный.
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А вы типичное кацапское хамло. И попридержите свое хамство - а то пойдете в баню
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очередная зрада... порохоботы по вызову, негодуют
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А с сегодняшнего дня вся соя уже официально стала зрадофилами и агентами кремля. З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського - Цензор.НЕТ 3210
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Поздравляю украинцев с днем освобождения страны от Порохатого свино-угребища.
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Спасибо . Я в шоке . Украина в опасности .
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Кого тут только не оскорбили порохоботы?
Нет, друзья...
За пороха не Элита голосовала.
За пороха голосовало быдло!
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Зеленский думает, что он выиграл супер приз - должность Президента!
Нет! Зеленский себе приобрел персональный Ад!!!
З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського - Цензор.НЕТ 153
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Даже Мей устала от мародера порошенко и не может скрыть своей радости, что больше не придется ей работать с этим стадом прожорливых и вороватых свиней из бпп и нф З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського - Цензор.НЕТ 3467
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Ну шо, Костик... Ну лупани и ты со всей пролетайской гордостью- так что такое "мародер" и кого Порох отмародерил? Каким он тут краем? Все твои собратья, ляпнувшие "мародер" в анабиозе, ляпнули и- щезли... Прикинь...
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много букв про пролетариат набил, гугл тебе в помощь
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Мда... Не густо. Нафига мне гугл, я то знаю ответ. А вот ты- тоже предпочел проморозиться. Да- нифига ваши слова не стоят, такая картина.
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Великобритания выйдет из Евросоюза и присоедениться к... евреесоюзу... З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського - Цензор.НЕТ 1512
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией, - Мэй поздравила Зеленского
 
 
 
 
 
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