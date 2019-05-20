 С нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией, - Мэй поздравила Зеленского

Об этом сообщила пресс-служба премьера в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Владимира Зеленского с инаугурацией и вступлением в должность президента Украины. Великобритания продолжит поддерживать украинские реформы, безопасность и процветание, а я с нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией", - приводит канцелярия премьера слова Мэй.

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Напомним, королева Великобритании Елизавета II поздравила Президента Украины Владимира Зеленского по случаю инаугурации, состоявшейся 20 мая.