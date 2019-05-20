 "О роспуске Рады", - Зеленский о своем первом указе

Об этом сообщает Liga.net, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что об этом он рассказал, когда шел от Верховной Рады к Администрации президента на встречу с иностранными гостями.
На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".
Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться. "Это главное. А там – какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал он.
... Лев обиделся и в драку,
Но от мощного удара в сраку,
Оказался под столом,
Весь обосранный Слоном
Там спритні хлопчаки вміють малювати і відсотки, і голоси.
А почему, неуважаемый Вова, первый указ не об назначении секретаря СНБО или главы АП? Ведь это - твоя (обращение "ваша" нужно заслужить) прямая обязанность, а вот роспуск Рады еще нужно законно обосновать!
Наш маленький диктатор!
И, главное - Порох ушёл. Законный повод для пьянки в понедельник )) Но не расслабляемся - Порох должен сесть!
Знаете, самое прекрасное ощущение в момент инаугурации - это презрение Зеленского к этим жуликам в зале Верховной Рады. Этот скепсис со стороны жуликов и воров в зале Рады просто физически ощущался. Они сами не верили, что это не сон. Парубий, который гавкнул, что было смешно, просто выразил их общее настроение. Они считают, что все происходящее в стране смешно. Это и есть их реальное отношение к людям. Этих лицемеров и тварей, которые любят пустить слезу на публику, а реально прутся со страданий народа. Но ветер начал дуть в другую сторону. И надеюсь, что скоро смешно будет нам.