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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "О роспуске Рады", - Зеленский о своем первом указе

Первый указ нового президента Владимира Зеленского будет о роспуске парламента.

Об этом сообщает Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что об этом он рассказал, когда шел от Верховной Рады к Администрации президента на встречу с иностранными гостями.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

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Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться. "Это главное. А там – какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127809
 
   
 Топ комментарии
 
та ваш же, никто не оспаривает! будьте готовы держать ответ за своего президента, а мы спросим, и не раз.
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так погоди...с тебя порохобот еще не спросили..))
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та чо их ломать? "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 3494он их булавой колоть собрался.
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Порохоботи , завтра вам працювати на полуницю треба їхати.
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ларик твой братушка тебе привет передаёт его прохоботы в клетка посадили "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 1027
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порохобот у клітці - чудова ідея ! "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 8103
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Коли читаю ваші "коментарі", то таке враження, що їх пише підліток прищавий "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 1559
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Когда читаю коментарии порохоботов то такое впечатление , что их пишут с дурки.
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то юлебот зеленкою облився)) до виборів в Раду знов перемалюється))
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Я пишаюсь українцями. Такого матьорого хряка викинули з президентського крісла. "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 817
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Помню детский стишок 60-х годов:
... Лев обиделся и в драку,
Но от мощного удара в сраку,
Оказался под столом,
Весь обосранный Слоном
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5 років тому матьорого хряка викидали, так то ВИКИДАЛИ! А Порох навіть не пішов, а урочисто передав владу!
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Агонія соєвої мразоти))) Вже найближчими тижнями прошерстять СБУшну ботоферму, потім стане поганенько комусь із стецьківців...
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Еще один свидетель покращення от Зелебобы! "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 1904
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Простий дебіл,який зміг опанувати комп'ютер.Не звертайте уваги.
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смотри как бы самим 73 % засуха не настала... "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 1310
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І тебе посадять))) А ти зарплату в конвертах не отримуй!!! (майже цитата)
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мене не посадять...я зарплатню не отримую. "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 4618
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Не журіться за стецьків. Ті з них, хто хитріші, вже вистроїлися в чергу "стукати куда нада" на "колєг по цеху". А ті, хто не вистроївся, - клінічні идийоти. Їх направду жаль. Бо вони жалюгідні.
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ну шо,73%? "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 2439зелебеня не верит в вас...совсем...потому и торопится щас выборы провести,шоб вы не передумали
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А пускай проведет, летом избиратели особенно активные... На пляже.
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Явка буде зашкалювати, не сумнівайтесь, особливо на півдні та сході.
Там спритні хлопчаки вміють малювати і відсотки, і голоси.
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Гадаєшь альфастерх долетить до середини Дніпра?
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як добре б вони виглядали на лаві підсудних,шкода одного довбня не вистачає "Про розпуск Ради", - Зеленський про свій перший указ - Цензор.НЕТ 5716
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Хорошая идея , хоть и на рука Мародеру , но ничего . хоть мародеры из НФ удалятся .
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Ну, кто бы сомневался?
А почему, неуважаемый Вова, первый указ не об назначении секретаря СНБО или главы АП? Ведь это - твоя (обращение "ваша" нужно заслужить) прямая обязанность, а вот роспуск Рады еще нужно законно обосновать!
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Коституція та Рішення КСУ від 6.04.2010 тобі у допомогу
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Ну от. Давайте поаплодуємо повній узурпації влади.
Наш маленький диктатор!
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Я мав би насміхатися з прихильників узеленського,бо сам належу до 24 відсотків.Але не стану.Знаєте чому?Та тому,що відповідати долею своєю та своїх нащадків випаде тепер всім:і вам,73%, і нам,24%...
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А зебилы мечтали о том...что первый указ будет о долларе по 8...😀
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обзором подгоревших свинарчуковских пердаков удовлетворен
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Зелох,отпишись ,ну хотя бы через пару месяцев об успехах коЗеманды ,очень прошу
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Все отпишутся, мудень, ты главное ник не меняй.
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Зеклизьма,ты тоже не забудь отписаться с мордовии
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ПаЛубия током ипашти, что бы картавить перестал. А так как у него справка, шо он дипил, баланду он скорее всего избежит. А вот у других депутатов сейчас анус сжался наверное.
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Юрий Касьянов

И, главное - Порох ушёл. Законный повод для пьянки в понедельник )) Но не расслабляемся - Порох должен сесть!
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Прекрасный указ. Не просто распустить,а вымести их метлой,стулья спалить(ужасная энергетика) и пока поставят новые-- посыпать солью)))
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Юрий Романенко

Знаете, самое прекрасное ощущение в момент инаугурации - это презрение Зеленского к этим жуликам в зале Верховной Рады. Этот скепсис со стороны жуликов и воров в зале Рады просто физически ощущался. Они сами не верили, что это не сон. Парубий, который гавкнул, что было смешно, просто выразил их общее настроение. Они считают, что все происходящее в стране смешно. Это и есть их реальное отношение к людям. Этих лицемеров и тварей, которые любят пустить слезу на публику, а реально прутся со страданий народа. Но ветер начал дуть в другую сторону. И надеюсь, что скоро смешно будет нам.
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Собираюсь в июне в Киев. Очень не хотелось бы видеть на Крещатике пророссийские флаги и пьяных ватников.
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Выходит, три партии "Слуга народа", "За жыття" - Медведчука и Бойко, и Батькивщина обьединятся в большиснтво. А "Солидарность" Порошенка - будет в оппозиции. И это большинство быстренько развернёт Украину в сторону России и от ЕС. Уже Зе собрался разрывать отношения с МВФ - всё идёт по плану Путина. Могу поспорить, что и Дыру впихнут , дав ей полную автономию и повесив её на шеи украинцам. Про Крым Зе промолчал, и не спроста. Про Крым Зе будет просто молчать. Зелеботы - вас это вполне устраивает, я так понимаю? Вы правда не понимаете, что происходит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"О роспуске Рады", - Зеленский о своем первом указе
 
 
 
 
 
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