 "О роспуске Рады", - Зеленский о своем первом указе

Об этом сообщает Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что об этом он рассказал, когда шел от Верховной Рады к Администрации президента на встречу с иностранными гостями.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

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Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться. "Это главное. А там – какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал он.