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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске Рады на 21 мая в 10.00. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", - сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Приглашение Зеленского также опубликовал в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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"Досрочные выборы по новому избирательному закону! Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако чтобы украинцы опять не были обмануты – надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции", – написал Ляшко.

Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске Рады на 21 мая в 10.00 01

Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске Рады на 21 мая в 10.00 02

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года. 

Источник: https://censor.net.ua/n3127807
 
   
 Топ комментарии
 
"... в программе
1. игра на рояле
2. конкурсы, шутки
3. финальная песня"
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То есть Конституцией опять подтёрлись потому что "політична доцільність". Так нахрена тогда она нужна,если всё можно порешать между собой? Нормально Зе начинает. Браво.
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Палубия не забудьте пригласить!
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"... в программе
1. игра на рояле
2. конкурсы, шутки
3. финальная песня"
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В вашей программе прочесть методичку, оставить комментарий, сделать скриншот, зайти под другими никами, лайкнуть себя и коллег по работе, отправить скриншоты нанимателю.
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ты идиот новореганый. я тут с 2013 года и ниразу не пользовался ни клонами ни впн. я никогда не переобувался. так что засохни зебил. твой зебзик уже с булавой. все. ты теперь процветаешь.
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Ти - розумово обмежене чмо мусарське сєпарське, яке може тільки гівном плювати і sциться відповісти за свої висери.
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сказал тезка зебзика и плюнул дерьмом
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А чем играть на рояли? Вот зебилы призывают играть тем же,чем играл и Зеленский.
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тупА. но на 11.80 заработало. радуйсИ Зеленський запросив глав фракцій на консультації про розпуск Ради на 21 травня о 10.00 - Цензор.НЕТ 2847
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Прошу не вешать мои фотографии в кабинетах, ибо ваш король Беня Мутный Красава ! 😂 👏 👏 👏 👍
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А импичмент ему Рада объявить сейчас может ? Ну, я так просто из спортивного интереса спрашиваю. Чисто теоретически.
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Якщо дотримуватися закону, то ні. Але послати може сміло.
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Закона об импичменте нет. Зато в армии на складах лежит небольшой и уютный военный переворот.
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Так и закон о роспуске Рады вроде, как тоже не совсем понятный. Мутная ситуация с коалицией.
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Знаем и про обещание некоторых советников ПАП, не допускать слабину как во время ЕвроМайдана.
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Рада може прийняти закон про імпічмент, ну а там як Бог дасть!
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хахахаха дырявый может без работы остаться. придется к рыжему на завод в мариуполь фрезеровщиком с нетрадиционной секс ориентацией
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Дырявый столько наскирдовал, что ему печалиться не придется. Так что мариупольская вакансия останется для молодой команды.
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назовешь кристально честных из партии "слуга народа"?
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неверная постановка вопроса - пусть назовет хоть кого нибудь из этой виртуальной партии. хоть одно лицо кроме зиц-председателя - партнера зебзика по бизнесу
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а с лозинского вчера - сняли судимость - правда будет апелляция - но это их кадры
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То есть Конституцией опять подтёрлись потому что "політична доцільність". Так нахрена тогда она нужна,если всё можно порешать между собой? Нормально Зе начинает. Браво.
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Тоже в шоке от решения Зе. Кого Зе собирается выбрать со своей партией, которую еще не видели и не слышали, не понимаю . Может забоялся Славу.
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прикол в том, что новый закон они принять не успеют, даже если захотят, это пустой треп..когда у них там каникулы уже? а потом выборы
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не законно - не один закон потом не будет иметь юридической силы - зачем телепать воздух ?
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Пусть Зеленский своим указом распускает Раду!!! Важно, что-бы он нарушил закон!!! Пусть это делает!!! За это его можно будет осудить!!!

Естественно его цель это "самороспуск" Рады!!! Нет!!! пусть нарушает Конституцию!!!

А на выборы идти нужно!!!
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В рамках політичної доцільності пропоную ВР оголосити імпічмент Зе-гідранту простою більшісттю. Так це антиконституційно. Але чому гідрант може, а ВР ні?
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Як пише Віктор Суворов, події треба спрощувати до простих життєвих ситуацій.
Отже, ми маємо приблизно таке. Господар найняв на 5 років бригаду прибиральників у маєтку і на території. Гроші платяться регулярно, але робота не робиться - ніколи не може зібратися хоча б третина працівників. Але акти робіт вони складають і за домовленістю з прокурорами, поліцаями, податківцями і суддями продовжуть не тільки гроші отримувати, а ще розтягують майно господаря. І от за півроку до закінчення договору господар каже - все, гаплик, договір розриваю, бо ви ні холєри не робите, крадете, наймаю інших. "Работнічкі" давай верещати: "Як так можна? Порушуються наші права! Хоч ми нічого й не робимо і крадемо, але ж господар повинен діяти по закону! Треба ще 6 місяців нам платити".
Оце й уся екстраполяція.
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Во время "консультаций" Ляшко, будет находится сзади Зеленского...
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Запросив?????
А чому не у воронках і наручниках до себе на консультацію!
Зелебенському тепер все мона, закони похріну, Конституцію на смітник!!!
Головне його НЕЗЛАМНА ВОЛЯ, ЯК ГІТЛЕРА, ЧИ СТАЛІНА!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске Рады на 21 мая в 10.00. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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