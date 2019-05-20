 Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске Рады на 21 мая в 10.00. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", - сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.
Приглашение Зеленского также опубликовал в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
"Досрочные выборы по новому избирательному закону! Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако чтобы украинцы опять не были обмануты – надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции", – написал Ляшко.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.
Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.
Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.
Челюфти свело.
1. игра на рояле
2. конкурсы, шутки
3. финальная песня"
Естественно его цель это "самороспуск" Рады!!! Нет!!! пусть нарушает Конституцию!!!
А на выборы идти нужно!!!
Отже, ми маємо приблизно таке. Господар найняв на 5 років бригаду прибиральників у маєтку і на території. Гроші платяться регулярно, але робота не робиться - ніколи не може зібратися хоча б третина працівників. Але акти робіт вони складають і за домовленістю з прокурорами, поліцаями, податківцями і суддями продовжуть не тільки гроші отримувати, а ще розтягують майно господаря. І от за півроку до закінчення договору господар каже - все, гаплик, договір розриваю, бо ви ні холєри не робите, крадете, наймаю інших. "Работнічкі" давай верещати: "Як так можна? Порушуються наші права! Хоч ми нічого й не робимо і крадемо, але ж господар повинен діяти по закону! Треба ще 6 місяців нам платити".
Оце й уся екстраполяція.
А чому не у воронках і наручниках до себе на консультацію!
Зелебенському тепер все мона, закони похріну, Конституцію на смітник!!!
Головне його НЕЗЛАМНА ВОЛЯ, ЯК ГІТЛЕРА, ЧИ СТАЛІНА!