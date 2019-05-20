 Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске Рады на 21 мая в 10.00. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", - сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Приглашение Зеленского также опубликовал в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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"Досрочные выборы по новому избирательному закону! Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако чтобы украинцы опять не были обмануты – надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции", – написал Ляшко.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.